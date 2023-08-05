«Там ухаживают, а здесь забыли»: как блестящие надгробия Южного кладбища зарастают папоротниками

Справа от входа стоит маленькая сторожка. Сторож кивает мне, но на все вопросы о кладбище и его возможных проблемах отсылает в администрацию. Свое мнение не высказывает, а только улыбается:



— Зачем мне лишнее говорить? — улыбается он. — Я считаю, у нас хорошее кладбище. Ради бога, сходите, посмотрите сами.

Иду смотреть сама.

Ухоженные могилы тянутся вдоль дороги ровными рядами. Памятники блестят на солнце. Возле одного из них покачивается худощавый мужчина: смотрит на надгробие и плюет в сторону. Смотрит и плюет.