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В Новосибирске начали благоустройство сквера S7 — показываем фотографии разрытого центра города

По проекту в будущей зеленой зоне поставят качели-птицы и фонари-самолеты

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В фонтане на территории сквера вместо глобуса установят скульптуру в виде геотега

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В центре Новосибирска начали благоустройство сквера S7 «Крылья Сибири». На территории демонтировали плитку.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, создать новый сквер планируют за этот год. Проект выполнят в рамках соглашения с авиакомпанией S7. Сейчас там демонтируют покрытия, опоры освещения и малые архитектурные формы.

Работы начали 28 июля, их должны завершить в этом году

Работы начали 28 июля, их должны завершить в этом году

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Согласно дизайн-проекту, в зеленой зоне установят качели, лавочки, арт-объекты и мусорные урны

Согласно дизайн-проекту, в зеленой зоне установят качели, лавочки, арт-объекты и мусорные урны

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В сквере поставят как привычные лавочки, так и необычные, например, в форме кольца

В сквере поставят как привычные лавочки, так и необычные, например, в форме кольца

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Скверу S7 дали название «Крылья Сибири», так как он создан по инициативе авиакомпании. В оформлении зеленой зоны присутствует тема авиации, которую решили сохранить и в новом проекте. Предложение о реконструкции зеленой зоны появилось год назад, тогда авиакомпания вместе с мэрией разрабатывали проект. Также мэр отметил, что деньги на реконструкцию выделит S7. Отремонтировать его хотели к осени.

Ранее мэрия города показала проект нового сквера. Также в нем будут необычные фотозоны, например, зеркальный шар.

В этом году городская администрация начала благоустройство Первомайского сквера. Сейчас там завершили демонтажные работы и устанавливают бордюрный камень. В начале июля мэр города Анатолий Локоть потребовал ускорить работу подрядчиков.

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