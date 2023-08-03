В Новосибирске начали благоустройство сквера S7 — показываем фотографии разрытого центра города

В центре Новосибирска начали благоустройство сквера S7 «Крылья Сибири». На территории демонтировали плитку.
Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, создать новый сквер планируют за этот год. Проект выполнят в рамках соглашения с авиакомпанией S7. Сейчас там демонтируют покрытия, опоры освещения и малые архитектурные формы.
Скверу S7 дали название «Крылья Сибири», так как он создан по инициативе авиакомпании. В оформлении зеленой зоны присутствует тема авиации, которую решили сохранить и в новом проекте. Предложение о реконструкции зеленой зоны появилось год назад, тогда авиакомпания вместе с мэрией разрабатывали проект. Также мэр отметил, что деньги на реконструкцию выделит S7. Отремонтировать его хотели к осени.
Ранее мэрия города показала проект нового сквера. Также в нем будут необычные фотозоны, например, зеркальный шар.
В этом году городская администрация начала благоустройство Первомайского сквера. Сейчас там завершили демонтажные работы и устанавливают бордюрный камень. В начале июля мэр города Анатолий Локоть потребовал ускорить работу подрядчиков.