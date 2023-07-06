Берегите ноги: в Новосибирске за 200 миллионов отремонтируют тротуары — улицы на карте

Тротуары в Новосибирске — тема болезненная. Пользователи самокатов пытаются не упасть на каждой яме, любители белых кроссовок отмывают обувь от пыли и грязи, люди с колясками ищут обходные пути, а пройти на каблуках на многих участках невозможно — можно подвернуть ногу. В этом году на тротуары выделили рекордную, как утверждает мэрия, сумму — почти 200 миллионов. НГС собрал жалобы жителей и посмотрел, где пешеходные дорожки отремонтируют. Ищите свою улицу на карте.
Песок, бетон и разруха
Больше всего жалоб читатели НГС прислали на тротуары на Красном проспекте. С главной улицей города, по мнению новосибирцев, происходит что-то странное: где-то разрушилась плитка, которую положили в 2019 году, где-то сделали странный ремонт, а в каких-то местах у плитки странный дизайн.
Читатель НГС пожаловался на последствия ремонта на Красном проспекте возле НГМУ (участок от Романова до Фрунзе).
— Горожане весной оставляли заявку о том, что на этом участке тротуар в плачевном состоянии и его необходимо ремонтировать. Видимо, в мэрии решили сделать это максимально экономно, но абсолютно некомфортно для горожан и неэстетично. Особенность ситуации в том, что это всё происходит на центральной улице города, где в день проходят десятки, а то и сотни тысяч горожан и гостей столицы, — написал новосибирец.
На улицу Орджоникидзе поступило сразу несколько жалоб из-за разрушенного тротуара возле сквера «Крылья Сибири». Жителям приходится идти по песку, будто по филиалу пляжа. Похожая ситуация на Красном проспекте недалеко от часовни. Как отмечает читатель НГС, на этом участке в 2019 году проводили ремонт.
На Красном проспекте, также недалеко от часовни, разломана плитка для слабовидящих граждан.
В июне на Красном проспекте на тротуаре провалилась поливальная машина. На ситуацию отреагировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Авария, та, что произошла перед филармонией, домом Ленина, наводит на мысль об актуальности замены плитки, ремонта всей тротуарной части. Ставлю задачу: после того как там будут восстановлены коммуникации, эта камера за счет экономии, ресурсов нам надо отремонтировать плитку в этой центральной части, — отметил мэр города.
Но разработать план на ремонт этой части улицы смогут только на следующий год.
Ремонт тротуаров не всегда приводит к хорошему результату. На Красном проспекте перед майскими праздниками положили новую плитку, которая не сочетается с другими четырьмя видами плитки на участке. В мэрии объяснили, что ДЭУ провело ремонт из того, что было. Сейчас в администрации разрабатывают сметную документацию для повторного ремонта, но пока даты неизвестны.
«Коалиция Новосибирск 2020» сделала карту с местами, где плитка в не очень хорошем состоянии в центре города. Фотографиями автор карты Максим Новиков проиллюстрировал, как выглядела плитка после схода снега.
Жалобы на тротуары поступают из разных уголков Новосибирска, а не только из центра. Например, на площади Калинина, которую собрались реконструировать год назад, асфальт раскалывается.
Рекордные суммы
Как рассказали в мэрии Новосибирска, в этом году на ремонт тротуаров направят 195 миллионов рублей. Это рекордная за последние годы сумма.
— Не первый год ремонт тротуаров в Новосибирске ведется по отдельной программе. Однако впервые мы получили возможность провести его в таком масштабе — рекордном за последние годы. Из городского бюджета направлено 145 миллионов рублей, отыграны 70 объектов. На восьми из них ремонт уже завершен, девять объектов сейчас в работе, — заявил мэр Анатолий Локоть.
Еще 50 миллионов мэрия Новосибирска получила по решению депутатов Заксобрания. На эти деньги планируют отремонтировать еще 33 участка — список находится на согласовании в Заксобрании Новосибирской области.
Часть объектов уже начали ремонтировать. Один из самых крупных проектов — на улице Фадеева, от переулка Рекордного до остановки «Поселок Северный». Это участок в 1,5 километра, площадь ремонта — 2,9 тысячи квадратных метров, на которые потребовалось 20 миллионов рублей. По проекту здесь заменят и установят недостающие дорожные бортовые камни, на дорогу положат асфальт и восстановят газон вдоль тротуаров.
— Это самый крупный объект из тех, что мы ремонтируем в этом году. Раньше здесь не было сквозного проезда и тротуара как такового не было. После того как открылся переезд через железную дорогу, интенсивность движения резко возросла. Возникла необходимость в создании тротуаров в целях обеспечения безопасности пешеходов, — отметил мэр Анатолий Локоть.
На Фадеева тротуар начали ремонтировать 27 мая и закончат 21 августа. Также уже приступили к еще двум объектам на улице Танкистов в районе СК «Заря». Площадь одного участка — 566 квадратных метров, площадь другого — 583 квадратных метра. На Танкистов ремонт начали 10 июня и по контракту закончат 20 сентября.
Что отремонтируют?
На лето 2023 года мэрия Новосибирска заключила контракты на ремонт 70 участков тротуаров. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска и также предоставили список всех объектов. НГС собрал все запланированные ремонтные работы на интерактивной карте.
Улица Выборная в документах мэрии обозначена как «Обустройство тротуара и парковки», но границы работ не отмечены. В Центральном районе хотят отремонтировать тротуар от улицы Демьяна Бедного до улицы Писарева. Так как это две параллельные улицы, корреспондент НГС не смогла понять, о каком именно участке речь.
Больше всего тротуаров отремонтируют в Ленинском районе — 22 объекта. В Центральном же меньше всего — всего один объект.
На Ленинский район выделили 46 миллионов рублей, на Калининский — 26 миллионов рублей, на Октябрьский и Советский — 15 и 16 миллионов рублей соответственно. Все работы на тротуарах должны закончиться к 20 сентября.
— В данный перечень по согласованию с депутатами Совета депутатов города Новосибирска по округам возможно внесение изменений с учетом приоритетности и наличия технической возможности ремонта конкретных тротуаров, — добавили в пресс-службе мэрии.
Один из самых крупных объектов в Новосибирске — полностью отремонтированный тротуар на Толмачевском шоссе и улице Троллейной. На Красном проспекте по плану отремонтируют участок от дома
В Новосибирске на одном из важных транспортных узлов, площади Калинина, в прошлом году открыли стелу «Новосибирск — город трудовой доблести» и пообещали дальнейшую реконструкцию всей окружающей территории. Обозреватель НГС отправился погулять по этому району.