Берегите ноги: в Новосибирске за 200 миллионов отремонтируют тротуары — улицы на карте

В июне на Красном проспекте на тротуаре провалилась поливальная машина. На ситуацию отреагировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Авария, та, что произошла перед филармонией, домом Ленина, наводит на мысль об актуальности замены плитки, ремонта всей тротуарной части. Ставлю задачу: после того как там будут восстановлены коммуникации, эта камера за счет экономии, ресурсов нам надо отремонтировать плитку в этой центральной части, — отметил мэр города.

Но разработать план на ремонт этой части улицы смогут только на следующий год.