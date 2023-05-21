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Сделали из того, что было: на Красном проспекте поменяют плитку с удивительным дизайном

Сотрудники администрации составляют документацию для замены плитки

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Дизайн проспекта удивил жителей Новосибирска

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В Новосибирске поменяют плитку на Красном проспекте между домами № 74 и 76. После ремонта перед праздниками там оказалось четыре разных вида плитки. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, там решили провести срочный ремонт из того, что было.

— С учетом значительных разрушений плиточного покрытия, а также длительности конкурсных процедур на выбор подрядной организации для производства работ и приобретения необходимого вида плитки, было принято решение произвести срочный текущий ремонт пешеходной части силами МКУ «ДЭУ № 1» с учетом имевшейся в наличии учреждения тротуарной плитки, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Сейчас в администрации разрабатывается сметная документация для ремонта плитки. После ремонта участок покроют одним видом плитки.

В Новосибирске на «народной лестнице», которую сделали местные жители возле опасного пролета на Речном вокзале, вновь появилась плитка.

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ПлиткаКрасный проспектРемонтБлагоустройство
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