Сделали из того, что было: на Красном проспекте поменяют плитку с удивительным дизайном

В Новосибирске поменяют плитку на Красном проспекте между домами № 74 и 76. После ремонта перед праздниками там оказалось четыре разных вида плитки. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, там решили провести срочный ремонт из того, что было.
— С учетом значительных разрушений плиточного покрытия, а также длительности конкурсных процедур на выбор подрядной организации для производства работ и приобретения необходимого вида плитки, было принято решение произвести срочный текущий ремонт пешеходной части силами МКУ «ДЭУ
Сейчас в администрации разрабатывается сметная документация для ремонта плитки. После ремонта участок покроют одним видом плитки.
В Новосибирске на «народной лестнице», которую сделали местные жители возле опасного пролета на Речном вокзале, вновь появилась плитка.