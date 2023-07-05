Сибирячка купила квартиру, в которой пол рухнул в подвал: возбуждено дело

Как рассказали в жилищной инспекции НГС, во время внеплановой проверки в «УК «Дзержинец» были выявлены нарушения лицензионных требований из-за отсутствия мер для решения проблемы в квартире №19. Из-за этого в ГЖИ возбудили административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП (Нарушение лицензионных требований при управлении домами). УК «Дзержинец» выдали предписание об устранении нарушений.