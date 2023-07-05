Сибирячка купила квартиру, в которой пол рухнул в подвал: возбуждено дело

В Новосибирске возбудили административное дело из-за провалившегося пола в квартире на Красина, 72а. Инцидент произошел 19 июня в квартире, купленной многодетной мамой за 3,5 миллиона. Во время ремонта кусок пола рухнул в подвал в ванной комнате. После обращения сибирячки в квартиру приехали специалисты ГЖИ.
Как рассказали в жилищной инспекции НГС, во время внеплановой проверки в «УК «Дзержинец» были выявлены нарушения лицензионных требований из-за отсутствия мер для решения проблемы в квартире №19. Из-за этого в ГЖИ возбудили административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП (Нарушение лицензионных требований при управлении домами). УК «Дзержинец» выдали предписание об устранении нарушений.
В УК «Дзержинец» НГС рассказали, что специалисты управляющей компании провели осмотр квартиры и составили акт. В документе говорится, что для ремонта необходимо направить запрос и получить субсидию.
— Для исключения возникновения аварийной ситуации по перекрытию подвала под квартирой №19 необходимо заключение специализированной проектной организации для дальнейшей работы по ремонту перекрытия. Собственникам предложили выполнить временное крепление и заделку технологического отверстия до результатов обследования. На предложение получили отказ, — написали в акте осмотра помещения на Красина, 72а.
В пресс-службе мэрии Новосибирска рассказали, что в дома на Красина в 2021 году проходил капитальный ремонт подвала и системы теплоснабжения. А в этом году Фонд модернизации проводит торги, чтобы отремонтировать фасад здания.
— Капитальный ремонт инженерной системы водоотведения и канализования запланированы на 2026–2028 годы. Износ МКД на данный момент составляет с учетом проведенного капитального ремонта менее 50%, — добавили в пресс-службе администрации города.
В Новосибирске есть два зарегистрированных лица УК «Дзержинец». Домом на Красина, 72а управляет компания, которая принадлежит московской компании ЗАО «Мой Коммунальный Стандарт». На конец 2022 года, по данным Контур.Фокус, выручка компании была 1,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 12,6 миллиона. Как сообщили на сайте компании, в управлении УК «Дзержинец» находится 388 многоквартирных домов.
В мэрии также сообщили, что работники ООО «УК «Дзержинец» обследовали конструкционное состояние перекрытия и собирается принять меры по его ремонту.
В апреле этого года ГЖИ завели административное дело из-за разрушенного душа в общежитие по адресу Гоголя, 225. В ванной комнате не было кусков плитки.