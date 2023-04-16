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ГЖИ завела административное дело после публикации НГС о разрушенном душе в общежитии

Специалисты проверили состояние душевой

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Жители пожаловались на состояние душа

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Государственная жилищная инспекция завела дело об административном нарушении после публикации НГС о разрушающемся душе в общежитии на Гоголя, 225. Местная жительница получила ответ от ГЖИ, в котором инспекция рассказала о результатах проверки (документы есть в распоряжении редакции).

Как рассказали в ГЖИ, 10 апреля специалисты внепланово приехали в общежитие.

— На момент осмотра в помещении душевой, расположенной на первом этаже, облицовочная плитка местами отсутствует, местами отходит, на потолочных плитах перекрытия в местах соединения выявлены коррозии, — рассказали в ГЖИ.

Также АО «МУК» предоставили акт, в котором говорится, что физический износ отделочных покрытий — 61–80%. По итогу инспекция возбудила дело в отношении управляющей компании по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

В Новосибирске месяц будут делать ремонт чердаков в общежитии на Станционной — в конце марта из-за потепления там потекло с потолка.

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ОбщежитиеГЖИАдминистративное делоОктябрьский район
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