«Боимся, что потолок упадет»: в общежитии Новосибирска много лет живут с разваливающимся душем — как он выглядит

Как рассказала НГС жительница общежития Виктория (имя изменено), ремонт обещан несколько лет назад, но до сих пор ничего не изменилось.

— В душ ходить не то что травмоопасно, но в принципе невозможно. Всё разваливается, повсюду плесень, сверху того и глядишь тебе на голову кусок потолка упадет. А у нас очень много маленьких детей и пенсионеров, — объясняет Виктория.