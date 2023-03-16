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«Боимся, что потолок упадет»: в общежитии Новосибирска много лет живут с разваливающимся душем — как он выглядит

Жителям несколько лет обещают сделать ремонт

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Владелица одной из комнат платит 680 рублей в месяц за капитальный ремонт

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В Новосибирске жители общежития по адресу Гоголя, 225 показали редакции НГС, в каком состоянии их разваливающийся душ — в помещении с плесенью они моются несколько лет.

Как рассказала НГС жительница общежития Виктория (имя изменено), ремонт обещан несколько лет назад, но до сих пор ничего не изменилось.

— В душ ходить не то что травмоопасно, но в принципе невозможно. Всё разваливается, повсюду плесень, сверху того и глядишь тебе на голову кусок потолка упадет. А у нас очень много маленьких детей и пенсионеров, — объясняет Виктория.

В душе есть плесень

В душе есть плесень

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Как уточнила девушка, она с семьей заехала в общежитие в 2014 году, купив комнату. В здании было два душа, и один из них даже отремонтировали в 2022 году.

— Дело в том, что там после ремонта дверь не закрывается. Там поставили пластиковую дверь и нет навеса, чтобы закрываться в душе. А второй в таком плачевном состоянии, — объяснила Виктория.

В доме на Гоголя расположены 60 комнат. При это управляющая компания проводит ремонт, но не душа. В прошлом году в порядок привели фасад здания. Три года назад в здании поменяли трубы.

— Мы сдаем деньги на капитальный ремонт, и немалые суммы. Восемь лет уже обещают нам отремонтировать душ. Говорят, что денег нет, — добавила Виктория.

Как объяснила жительница, она платит за капитальный ремонт 680 рублей (фотография счетов есть в распоряжении редакции). До АО «Муниципальная управляющая компания» корреспондент НГС не смогла дозвониться. Корреспондент направила запрос в УК и в мэрию Новосибирска.

АО «МУК» зарегистрировали в 2017 году. ПО данным «Контур.Фокуса», основным акционером общества является МУП «Спецавтохозяйство». Выручка в 2021 году была 123,5 миллиона, чистая прибыль — 433 тысячи.

В Новосибирске 9 марта в двухэтажном доме на Калинина, 75 обрушился потолок в одной из квартир на втором этаже.

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ОбщежитиеДушРемонтНовосибирск
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