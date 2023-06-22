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Мать троих детей купила квартиру на Красина: во время ремонта у нее провалился пол — видео с дырой в подвал

Пол провалился в подвал по время ремонта

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Квартира находится в Дзержинском районе

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19 июня в Дзержинском районе Новосибирска в квартире на Красина, 92а провалился пол. Квартира находится на первом этаже, и обломки пола упали в подвал, который теперь можно наблюдать из дыры. Хозяйка квартиры Ирина (имя изменено по просьбе читательницы) купила недвижимость три недели назад за 350 тысяч.

— У меня трое детей, мы не стали сразу заезжать, потому что квартира была в убитом состоянии, и мы решили сначала хотя бы ванную сделать. И сантехника пригласила из ЖЭУ, я спросила, сколько это будет стоить, и он мне назвал большую сумму, очень много. И мы еще спускались с ним в подвал и там смотрели канализацию. Он говорит, что это тоже надо всё менять, потому что там всё течет, всё в трещинах. В итоге он назвал большую цену, и я решила нанять частника, — объяснила Ирина.

В ванной шел ремонт

В ванной шел ремонт

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Вызванный сантехник начал работать 19 июня с утра. Он начал менять канализационные трубы, стояк, а унитаз вынес из ванной комнаты. При замене трубы пол рухнул в подвал.

— Он мне позвонил, я сразу прибежала. Посмотрела всё. Я позвонила в ЖЭУ, минут через 10–15 пришла директор, которая представилась Жанной Павловной. Она всё зафиксировала, фото сняла. И говорит, что денег нет на восстановление пола, ремонт. Говорит, давайте будем обращаться в мэрию, чтобы мэрия выделила деньги, — рассказала сибирячка.

Внизу трубы со ржавчиной

Внизу трубы со ржавчиной

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На следующий день к Ирине пришла работница ЖЭУ, чтобы составить акт.

— Она уже с негативом пошла. Я объяснила ей, что вот купила квартиру и хотим заехать. Говорю, что слава Богу, что это сейчас выпало, потом бы мы заехали, то подо мной или под детьми бы унитаз свалился. Она начала повышать тон, что вот зачем вы вообще эту квартиру купили. Так если бы мне кто-то сказал, что у меня выпадет пол, я бы, наверное, не покупала, — объясняет многодетная мать.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Ирина сняла последствия на видео

Видео: читательница НГС

Вчера, 21 июня, Ирина вновь позвонила в ЖЭУ директору, которая не смогла дать ответ по ремонту. Хозяйка квартиры пообщалась с соседями, которые рассказали, что подвал часто топит и канализация давно нуждается в замене. Тогда сибирячка обратилась в ГЖИ.

Управляющая компания дома на Красина — УК «Дзержинец», ЖЭУ № 83. Корреспондент НГС не смогла дозвониться до приемной в ЖЭУ и направила запрос в ГЖИ, мэрию Новосибирска и управляющую компанию. На момент публикации ответа не было.

В Новосибирске есть два зарегистрированных лица УК «Дзержинец». Домом на Красина, 92а управляет компания, которая принадлежит московской компании ЗАО «Мой Коммунальный Стандарт». На конец 2022 года, по данным Контур.Фокус, выручка компании была 1,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 12,6 миллиона. Как сообщили на сайте компании, в управлении УК «Дзержинец» находится 388 многоквартирных домов.

18 июня в Новосибирске в доме по улице Сакко и Ванцетти, 25 элитного ЖК «На Декабристов» прорвало трубу. Жителям пришлось бороться с потопом — залило не только подъезд, но и квартиры.

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