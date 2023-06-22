Мать троих детей купила квартиру на Красина: во время ремонта у нее провалился пол — видео с дырой в подвал

— У меня трое детей, мы не стали сразу заезжать, потому что квартира была в убитом состоянии, и мы решили сначала хотя бы ванную сделать. И сантехника пригласила из ЖЭУ, я спросила, сколько это будет стоить, и он мне назвал большую сумму, очень много. И мы еще спускались с ним в подвал и там смотрели канализацию. Он говорит, что это тоже надо всё менять, потому что там всё течет, всё в трещинах. В итоге он назвал большую цену, и я решила нанять частника, — объяснила Ирина.