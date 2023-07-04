У площади Маркса убрали знак с автобусной остановки — сибирячка заявила, что теперь оттуда сложнее уехать

В Новосибирске на остановке «Метро "Площадь Маркса"» на улице Ватутина убрали дорожный знак. По словам местной жительницы Натальи Сотниковой, возле самой остановки разрыли яму и из-за этого некоторые автобусы не останавливаются в нужном месте.
— Остановка находится напротив гостиницы «Турист». Там вырыли огромную яму, ведется стройка. За забором эта яма была, а тут ее расширили. Там ничего не было ограждено всю неделю. Мы начали поднимать крик, сейчас там оградили. Но там не останавливается автобус. А знак, что там остановка, они выкопали и бросили возле забора, — объяснила НГС Наталья.
Наталья рассказала, что на остановке иногда не останавливается автобус
— Там 50–100 метров — всё разрыто. Нет остановки как таковой. Автобусы не могут остановиться там, где яма. Например, у знака столпились несколько человек. А автобус проехал мимо и остановился за территорией. То ли там он останавливается, то ли еще где-то. А некоторые не останавливаются вообще. В общем, нет остановки. Ее всю выкопали. Мы уехать оттуда не можем, — объяснила Наталья.
Корреспондент НГС обратилась с запросами в ЦУГАЭТ, мэрию Новосибирска и «Горводоканал», чтобы узнать, почему знак убрали и кто это сделал. На момент публикации ответов не было. Также журналист позвонил перевозчику 96 автобуса МУП «НГТ» с просьбой прокомментировать ситуацию, но на звонок по номеру, который дали в приемной, не ответили. На звонки также не ответили в администрации Ленинского района.
Сложности из-за ремонта водопровода есть и в других районах города. В Тихом центре на улице Советской сейчас перекопана пешеходная зона, а один из перекрестков перекрыт до осени. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС, что там происходит.