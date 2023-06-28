«Там пропили дверь»: почему НГС побоялся подниматься на 11-й этаж дома-муравейника — фоторепортаж с Виктора Уса

Она выходит из лифта, а мы наконец добираемся до последнего этажа. Он встречает нас ободранным окном, которое выходит на пустырь, непечатной лексикой на стенах, мусором на лестничной площадке. Ощущение, что лифт переместился не вверх, а на десяток лет в прошлое, в другой дом, на «заброшку» или в барак. На посеревших стенах — 10 лет переписки: кто-то признаётся в любви, меняется номерами, осуждает девушек за распутство.

На лестничной площадке 16 дверей. Они выстроены в длинный ряд и напоминают не питерские коммуналки, а университетские общежития. Посреди отдельный выход на общий балкон, потрепанный и с дырами в стенах. Посмотреть отсюда можно на пустырь, лес или частный сектор.

«Дворники у нас великолепные, всегда чистота»

Мы спускаемся и вновь попадаем во двор с яркими домами и детскими веселыми криками. Прямо перед выходом дворник играет в мяч с маленьким мальчиком. Рядом стоит бабушка малыша. Ее зовут Елена, она живет в студии, которую купила недавно за два миллиона.