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«Там пропили дверь»: почему НГС побоялся подниматься на 11-й этаж дома-муравейника — фоторепортаж с Виктора Уса

Спустя 10 лет после сдачи дома корреспонденты НГС посмотрели, превратился ли жилмассив в гетто

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В трех домах живут тысячи новосибирцев

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В 2023 году исполнилось 10 лет с момента появления первого дома на Виктора Уса, в котором расположилось 906 квартир и студий. Сейчас здесь три похожих 18-этажных дома, здания активно обсуждали еще на стадии проекта. На лестничных площадках здесь по 16–18 квартир. Спустя 10 лет улица Виктора Уса на слуху у многих жителей Новосибирска из-за громких и тревожных новостей с окраины города. Корреспонденты НГС съездили в дома-«муравейники», чтобы узнать, что происходит сегодня в жилмассиве. Оказалось, что жители домов — в основном квартиросъемщики, многие из них жалуются друг на друга и на тараканов, но отмечают, что за последние два года уважения от соседей стало больше. Чем довольны местные жители, о чем они беспокоятся, что хотят поменять в жизни, а также что напугало корреспондентов НГС — читайте в фоторепортаже (ответ на последний вопрос в самом конце).

На первом этаже дома <nobr class="_">№ 7</nobr> сделали новую плитку

На первом этаже дома № 7 сделали новую плитку

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«Хозяев квартир по пальцам можно пересчитать»

В середине буднего дня жизнь на самой окраине города течет медленно. Дети играют на яркой площадке, кто-то гуляет с собаками, люди идут из магазинов, редкие машины подъезжают к подъездам. Три 17-этажных здания в спальном районе возвышаются над окружающей его пустыней. Узнать знаменитые дома легко, хотя адрес с 2013 года у них поменялся. Строительный адрес первого дома был Петухова, 12/7, но после сдачи его поменяли на Виктора Уса, 9.

Первыми возле дома № 7 мы встречаем спешащих домой женщину и молодую девушку. Они идут с пакетами и от разговора отказываются. Говорят, что живут на улице Виктора Уса только пару недель. За студию они платят 14 тысяч в месяц за съём. Женщина запускает нас в подъезд, который встречает аккуратным ремонтом, новой плиткой и дверями лифтов. Оттуда выходит еще один жилец.

Дома расположены на левом берегу

Дома расположены на левом берегу

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— Это в прошлом году сделали ремонт. Управляющая компания нормальная, — объясняет житель дома. — О чем вам рассказывать? Что здесь какие-то придурки все стены обивают? Здесь хозяев квартир по пальцам можно пересчитать. Всё сдается.

Верхний этаж сильно отличается от первого

Верхний этаж сильно отличается от первого

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Местный житель отказывается называть свое имя и вообще куда-то спешит. Он объясняет, что у него здесь своя квартира, которую он купил 10 лет назад, когда было всего шесть этажей в строящейся многоэтажке. Безымянный собеседник немного рассказал об инфраструктуре.

— Сейчас строят поликлинику — это на Виктора Уса, 2. Здесь должны были быть два детских сада, но нет. Школа нужна. 63-я далековато, на Палласа. Там в три смены учатся, — рассказывает о насущных проблемах мужчина.

На стенах есть рисунки

На стенах есть рисунки

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По подсчетам владельца квартиры в спальном районе живут несколько тысяч жителей. Мужчина уходит по делам, а мы решаем подняться на лифте на самый верхний этаж. С нами в кабину заходит женщина в красивом летнем платье и с бутылкой светлого пива в руках. Она снимает в доме студию за 10 тысяч рублей. Говорит, что главная проблема в доме — тараканы. Они ходят по фасаду, залезают на балкон.

Коридор похож на общежитие

Коридор похож на общежитие

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Она выходит из лифта, а мы наконец добираемся до последнего этажа. Он встречает нас ободранным окном, которое выходит на пустырь, непечатной лексикой на стенах, мусором на лестничной площадке. Ощущение, что лифт переместился не вверх, а на десяток лет в прошлое, в другой дом, на «заброшку» или в барак. На посеревших стенах — 10 лет переписки: кто-то признаётся в любви, меняется номерами, осуждает девушек за распутство.

На лестничной площадке 16 дверей. Они выстроены в длинный ряд и напоминают не питерские коммуналки, а университетские общежития. Посреди отдельный выход на общий балкон, потрепанный и с дырами в стенах. Посмотреть отсюда можно на пустырь, лес или частный сектор.

«Дворники у нас великолепные, всегда чистота»

Мы спускаемся и вновь попадаем во двор с яркими домами и детскими веселыми криками. Прямо перед выходом дворник играет в мяч с маленьким мальчиком. Рядом стоит бабушка малыша. Ее зовут Елена, она живет в студии, которую купила недавно за два миллиона.

Елена очень хвалит дворников

Елена очень хвалит дворников

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— Нам тут нравится, хорошо живем. Горячая вода, холодная. Только немного далековато до автобуса идти. Площадка у нас хорошая, детворы всегда тут хватает. Отдыхают тут многие. Дворники у нас великолепные, всегда чистота. Газоны чистые, всё прибрано, поливают постоянно, цветочки. Приятно выйти, — улыбается женщина.

Елена говорит, что пока о детском саде для ребенка ее семья не думала.

Возле дома высажено много цветов

Возле дома высажено много цветов

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Кто живет в домах

Мы подходим к дому, который построили первым. На первых этажах видно какое-то оживление. Курящие мужчины из соседних квартир, выглядывая из окон, общаются со знакомым, который гуляет с собакой.

— Да что рассказывать? — тяжело вздыхает один из выглядывающих после моего вопроса.

Из окна второго этажа на курящих мужчин строго поглядывает бабушка в платке. Выглядывающие поднимают взгляд вверх, перестают говорить и быстро закрывают окна.

В доме живут люди разных возрастов

В доме живут люди разных возрастов

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В углублении под балконом первого этажа на стульчике сидит другая бабушка. Это Ирина Карловна, и она практически каждый день так проводит время. Студию в доме на Виктора Уса, 9 она снимает уже пять лет. В месяц платит за съём 10 тысяч рублей. Она переехала в Новосибирск из Казахстана много лет назад за своими детьми. Первое время жила с ними возле Сада Кирова, а после переехала. У женщины трое детей.

— Живу одна. Скучно, тоска такая. Никто даже ко мне не приезжает. Дети живут на Саду Кирова, говорят, ехать далеко. На машинах, а ехать далеко. Хоть бы раз в месяц приехали. Только звонят. У меня здесь живут Игорь, сынок, дочка Алла. И Алла вообще меня не знает. Младший сыночек, Игорек, каждый день мне звонит, спрашивает, как я день провела. А я на улочке сижу. У меня тут одна подружка, никогда ко мне не заходит, это я к ней всё время. Еще молодая, работает. Я к ней вечером посидеть захожу. Надоедать не хочется, — поделилась женщина.

Бабушка практически каждый день сидит на улице

Бабушка практически каждый день сидит на улице

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Спрашиваем, сколько Ирине Карловне лет. В ответ она игриво предлагает угадать. Начинаю неловкую игру и говорю, что около 60. Как оказалось Ирине Карловне 85 лет.

У Ирины Карловны трое детей. Старший, Гена, живет в Омске

У Ирины Карловны трое детей. Старший, Гена, живет в Омске

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Перед домом — детская площадка

Перед домом — детская площадка

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Молодой человек из окна докуривает сигарету и рассказывает, что снимает студию в доме полгода.

— Съехать отсюда хочу. Вы часиков в 11 придите сюда, только пистолет возьмите, — добавляет парень, намекая на опасности, которые таит по вечерам микрорайон.

На Виктора Уса два детских садика

На Виктора Уса два детских садика

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Возле дома стоит ларек с продуктами

Возле дома стоит ларек с продуктами

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Два года назад было хуже

Мы обходим дом по кругу и ожидаем увидеть тот самый пустырь. Но прямо за углом дома в противовес тишине двора играет музыка из колонки и разносятся громкие, немного пьяные голоса. Под небольшим деревом стоит яркое зеленое кресло, пара стульев.

В импровизированной зоне отдыха сидит компания друзей из пяти человек. Девушка Анна — хозяйка одной из квартир в доме, а Дмитрий владеет магазинчиком с хозтоварами, который расположен в этом доме.

У Анны на поводке небольшая собачка, которая радостно мчится играть с новыми людьми

У Анны на поводке небольшая собачка, которая радостно мчится играть с новыми людьми

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— У нас вообще один выходной, — смеется Анна, объясняя посиделки в будний день.

Одной из основных проблем дома она, как и многие наши собеседники, называет тараканов и антисанитарию. Ей вторит и Дмитрий: отрава для тараканов у него в магазине — один из самых популярных товаров. Недавно, правда, отрава ушла на второй план: в доме случилась коммунальная авария.

Анна живет в доме несколько лет, и за это время у нее сменилось несколько соседей.

У Дмитрия в доме свой бизнес, но живет он в другом месте

У Дмитрия в доме свой бизнес, но живет он в другом месте

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— У меня сначала за стенкой жили приезжие, но они через месяц поняли, что не могут со мной соседствовать, и уехали. У них же разное время с их родиной. Они начинают громко разговаривать по ночам. А я очень сильно люблю спать ночью, поэтому они получали, — эмоционально рассказывает сибирячка, украшая свою речь крепкими словами.

Сейчас в соседней квартире от Анны живет дедушка.

— Сейчас дед какой-то живет, он вообще спокойный. Я ему говорю: «Доброе утро». Он мне отвечает, — добавляет женщина.

Анна отмечает, что два года назад было намного хуже. Сейчас арендодатели начали беспокоиться о том, кому сдают квартиру, и многих быстро выселяют.

Жители дома часто покупают отраву от тараканов

Жители дома часто покупают отраву от тараканов

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— Раньше все за бабки держались, а сейчас понимают, что благополучие других жильцов тоже важно, — рассуждает девушка. — Единственное, очень много тараканов. Большинство съезжает, потому что приходится каждый месяц тратить по 1500–2000 рублей, чтобы травить тараканов.

Анна хочет познакомить нас с уборщицей Леной, которая знает много историй и может рассказать практически про всех жителей. Но Елена по телефону говорит, что устала и общаться с журналистами не будет. Тогда Анна предлагает другую идею.

Напротив домов со студиями стоят многоэтажки с обычной планировкой

Напротив домов со студиями стоят многоэтажки с обычной планировкой

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— Поднимитесь на 11-й этаж. Там живут алкаши, но там очень интересно. Там нет двери, — загорается идеей она.

— Пусть не идут, там опасно, их прибьют, — спокойно отговаривает мужчина из компании друзей.

— Да они даже не поймут, что кто-то пришел, — предполагает Анна.

— А что с дверью случилось? — спрашиваю я.

— Так они пропили дверь. Продали, и всё.

После предупреждения об опасности заходить на 11-й этаж мы не решились. На Виктора Уса и без того слишком много тем для криминальных новостей.

Корреспондент НГС направила запрос об антисанитарии в УК «Акатуйская». Также НГС направил запрос о школах и детсадах в районе Виктора Уса в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

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