«Там пропили дверь»: почему НГС побоялся подниматься на 11-й этаж дома-муравейника — фоторепортаж с Виктора Уса

В 2023 году исполнилось 10 лет с момента появления первого дома на Виктора Уса, в котором расположилось 906 квартир и студий. Сейчас здесь три похожих
«Хозяев квартир по пальцам можно пересчитать»
В середине буднего дня жизнь на самой окраине города течет медленно. Дети играют на яркой площадке, кто-то гуляет с собаками, люди идут из магазинов, редкие машины подъезжают к подъездам. Три
Первыми возле дома № 7 мы встречаем спешащих домой женщину и молодую девушку. Они идут с пакетами и от разговора отказываются. Говорят, что живут на улице Виктора Уса только пару недель. За студию они платят
— Это в прошлом году сделали ремонт. Управляющая компания нормальная, — объясняет житель дома. — О чем вам рассказывать? Что здесь какие-то придурки все стены обивают? Здесь хозяев квартир по пальцам можно пересчитать. Всё сдается.
Местный житель отказывается называть свое имя и вообще куда-то спешит. Он объясняет, что у него здесь своя квартира, которую он купил 10 лет назад, когда было всего шесть этажей в строящейся многоэтажке. Безымянный собеседник немного рассказал об инфраструктуре.
— Сейчас строят поликлинику — это на Виктора Уса, 2. Здесь должны были быть два детских сада, но нет. Школа нужна. 63-я далековато, на Палласа. Там в три смены учатся, — рассказывает о насущных проблемах мужчина.
По подсчетам владельца квартиры в спальном районе живут несколько тысяч жителей. Мужчина уходит по делам, а мы решаем подняться на лифте на самый верхний этаж. С нами в кабину заходит женщина в красивом летнем платье и с бутылкой светлого пива в руках. Она снимает в доме студию за
Она выходит из лифта, а мы наконец добираемся до последнего этажа. Он встречает нас ободранным окном, которое выходит на пустырь, непечатной лексикой на стенах, мусором на лестничной площадке. Ощущение, что лифт переместился не вверх, а на десяток лет в прошлое, в другой дом, на «заброшку» или в барак. На посеревших стенах — 10 лет переписки: кто-то признаётся в любви, меняется номерами, осуждает девушек за распутство.
На лестничной площадке 16 дверей. Они выстроены в длинный ряд и напоминают не питерские коммуналки, а университетские общежития. Посреди отдельный выход на общий балкон, потрепанный и с дырами в стенах. Посмотреть отсюда можно на пустырь, лес или частный сектор.
«Дворники у нас великолепные, всегда чистота»
Мы спускаемся и вновь попадаем во двор с яркими домами и детскими веселыми криками. Прямо перед выходом дворник играет в мяч с маленьким мальчиком. Рядом стоит бабушка малыша. Ее зовут Елена, она живет в студии, которую купила недавно за два миллиона.
— Нам тут нравится, хорошо живем. Горячая вода, холодная. Только немного далековато до автобуса идти. Площадка у нас хорошая, детворы всегда тут хватает. Отдыхают тут многие. Дворники у нас великолепные, всегда чистота. Газоны чистые, всё прибрано, поливают постоянно, цветочки. Приятно выйти, — улыбается женщина.
Елена говорит, что пока о детском саде для ребенка ее семья не думала.
Кто живет в домах
Мы подходим к дому, который построили первым. На первых этажах видно какое-то оживление. Курящие мужчины из соседних квартир, выглядывая из окон, общаются со знакомым, который гуляет с собакой.
— Да что рассказывать? — тяжело вздыхает один из выглядывающих после моего вопроса.
Из окна второго этажа на курящих мужчин строго поглядывает бабушка в платке. Выглядывающие поднимают взгляд вверх, перестают говорить и быстро закрывают окна.
В углублении под балконом первого этажа на стульчике сидит другая бабушка. Это Ирина Карловна, и она практически каждый день так проводит время. Студию в доме на Виктора Уса, 9 она снимает уже пять лет. В месяц платит за съём
— Живу одна. Скучно, тоска такая. Никто даже ко мне не приезжает. Дети живут на Саду Кирова, говорят, ехать далеко. На машинах, а ехать далеко. Хоть бы раз в месяц приехали. Только звонят. У меня здесь живут Игорь, сынок, дочка Алла. И Алла вообще меня не знает. Младший сыночек, Игорек, каждый день мне звонит, спрашивает, как я день провела. А я на улочке сижу. У меня тут одна подружка, никогда ко мне не заходит, это я к ней всё время. Еще молодая, работает. Я к ней вечером посидеть захожу. Надоедать не хочется, — поделилась женщина.
Спрашиваем, сколько Ирине Карловне лет. В ответ она игриво предлагает угадать. Начинаю неловкую игру и говорю, что около 60. Как оказалось Ирине Карловне
Молодой человек из окна докуривает сигарету и рассказывает, что снимает студию в доме полгода.
— Съехать отсюда хочу. Вы часиков в 11 придите сюда, только пистолет возьмите, — добавляет парень, намекая на опасности, которые таит по вечерам микрорайон.
Два года назад было хуже
Мы обходим дом по кругу и ожидаем увидеть тот самый пустырь. Но прямо за углом дома в противовес тишине двора играет музыка из колонки и разносятся громкие, немного пьяные голоса. Под небольшим деревом стоит яркое зеленое кресло, пара стульев.
В импровизированной зоне отдыха сидит компания друзей из пяти человек. Девушка Анна — хозяйка одной из квартир в доме, а Дмитрий владеет магазинчиком с хозтоварами, который расположен в этом доме.
— У нас вообще один выходной, — смеется Анна, объясняя посиделки в будний день.
Одной из основных проблем дома она, как и многие наши собеседники, называет тараканов и антисанитарию. Ей вторит и Дмитрий: отрава для тараканов у него в магазине — один из самых популярных товаров. Недавно, правда, отрава ушла на второй план: в доме случилась коммунальная авария.
Анна живет в доме несколько лет, и за это время у нее сменилось несколько соседей.
— У меня сначала за стенкой жили приезжие, но они через месяц поняли, что не могут со мной соседствовать, и уехали. У них же разное время с их родиной. Они начинают громко разговаривать по ночам. А я очень сильно люблю спать ночью, поэтому они получали, — эмоционально рассказывает сибирячка, украшая свою речь крепкими словами.
Сейчас в соседней квартире от Анны живет дедушка.
— Сейчас дед какой-то живет, он вообще спокойный. Я ему говорю: «Доброе утро». Он мне отвечает, — добавляет женщина.
Анна отмечает, что два года назад было намного хуже. Сейчас арендодатели начали беспокоиться о том, кому сдают квартиру, и многих быстро выселяют.
— Раньше все за бабки держались, а сейчас понимают, что благополучие других жильцов тоже важно, — рассуждает девушка. — Единственное, очень много тараканов. Большинство съезжает, потому что приходится каждый месяц тратить по 1500–2000 рублей, чтобы травить тараканов.
Анна хочет познакомить нас с уборщицей Леной, которая знает много историй и может рассказать практически про всех жителей. Но Елена по телефону говорит, что устала и общаться с журналистами не будет. Тогда Анна предлагает другую идею.
— Поднимитесь на 11-й этаж. Там живут алкаши, но там очень интересно. Там нет двери, — загорается идеей она.
— Пусть не идут, там опасно, их прибьют, — спокойно отговаривает мужчина из компании друзей.
— Да они даже не поймут, что кто-то пришел, — предполагает Анна.
— А что с дверью случилось? — спрашиваю я.
— Так они пропили дверь. Продали, и всё.
После предупреждения об опасности заходить на 11-й этаж мы не решились. На Виктора Уса и без того слишком много тем для криминальных новостей.
Корреспондент НГС направила запрос об антисанитарии в УК «Акатуйская». Также НГС направил запрос о школах и детсадах в районе Виктора Уса в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.
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