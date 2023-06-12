«Читать-писать не умеем, на работу никто не берет»: как в Новосибирске живут мигранты из Таджикистана и почему они попрошайничают

У каждой семьи в доме есть отдельные входы, по 2 комнаты . У Марьям детей пока нет. Семья Гюльчатай с 5 детьми . Двоих женщина родила на родине, одного — в Челябинске, и еще двоих — уже в Новосибирске. Несмотря на то что у приезжей семьи есть дети школьного возраста, в школу они не ходят. Гюльчатай объясняет это отсутствием прописки, хотя ранее жаловалась, что им приходится за нее платить.



— Если прописка есть — возьмут, а нет прописки — не возьмут. Не ходят поэтому в школу они пока, — рассуждает многодетная мать.



А вот родители женщин, по их словам, остались в Таджикистане, так как уже в возрасте и не могут переезжать. Марьям и Гюльчатай по ним скучают.



— Мы не виделись года 2–3. Дорого ехать к ним. А они старые — не могут уже ездить туда-сюда. Туда ничего не идет — автобусы, поезда не ходят, только на самолете. А он дорогой. Поэтому по телефону с ними разговариваем постоянно, — говорят сестры.