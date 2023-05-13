«Почему я завидую мусульманкам». Развенчиваем мифы о бесправных женщинах Востока

Представляю среднюю российскую женщину, которая заявит мужу: «Вся твоя зарплата — на семью, а моя — только мне»… Дальше диалоги таких супругов можете продолжить сами.



Иметь или не иметь?

Вопрос о детях в мусульманской семье не стоит — браки заключаются для того, чтобы оставить потомство. Считается благом зачать ребенка в первый год супружеской жизни, потому что дети — это счастье и дар Аллаха. Предохраняться, мягко говоря, нежелательно, а аборт — однозначно в исламе грех.

Как, впрочем, и у христиан, которым тоже предписано «плодиться и размножаться», но, судя по отчетам демографов, заповедь эта выполняется не очень активно. В среднем в российских семьях сейчас — 1–2 ребенка. Есть и пары, которые откладывают «прилет аиста» до лучших времен: нужно упрочить материальное положение, обзавестись жильем, всё спланировать, в том числе и беременность.