«Почему я завидую мусульманкам». Развенчиваем мифы о бесправных женщинах Востока

В последние месяцы разгорелись жаркие споры о мечети, мусульманах, их обычаях и традициях. После этого автор MSK1.RU проанализировала браки светские и мусульманские — и пришла к довольно интересным выводам. Почему — в ее колонке.
Я завидую мусульманкам. По-хорошему завидую, и вот почему. Брак и семья, как ни крути, — краеугольный камень в жизни каждой женщины. Да, модно быть сильной и независимой, строить карьеру и самой покупать себе айфоны и мерседесы, но в глубине души даже самая успешная женщина знает — семью и любимого человека не заменит ничто. Ну просто потому, что так мы, женщины, устроены. А у многих мусульманок, в том числе которых я лично знаю, муж — это и опора, и защита, и сильное плечо, и верный друг, и деньги в дом.
Замуж любой ценой
С детства мусульманкам внушают, что предназначение женщины — выйти замуж, стать хозяйкой и женой, родить детей и воспитывать их. Словом, традиционные ценности, а не карьера, ставятся во главу угла. Предвижу возгласы — и учиться не надо? Обязательно надо! Ведь ислам призывает женщин получать образование. Тому есть объяснение: образованная мать может дать знания детям, что благотворно отразится на всём обществе. И в этом христианство и ислам созвучны. Другое дело, что наши девушки и воспитываются так, чтобы сделать карьеру, и сами охотно к этому стремятся. Для многих, кстати, в отличие от мусульманок, выйти замуж — не самоцель, а некоторые и вовсе не стремятся посвятить всё время стирке, уборке, готовке и пеленкам.
Подарки на свадьбу
В этой части обе культуры — наша и мусульманская — одинаковы. Молодоженам принято дарить подарки на бракосочетание, чтобы они смогли обустроить быт, съездить в путешествие или, в худшем случае, компенсировать расходы на брачное торжество. Однако невеста-мусульманка получает еще и махр или калым в некоторых культурах — имущество, которое жених выделяет ей при заключении брака.
О материальном
Женщину-мусульманку всем должен обеспечивать муж: начиная от покупки продуктов и предметов ежедневного использования до одежды, айфонов и машин. Квартплату вносит он из своих заработков, ну и развлечения с отпусками оплачивает тоже мужчина. Если мусульманка работает, то по исламским законам полученные деньги — только ее, и она может распоряжаться ими по своему усмотрению. Можно, конечно, проявить благородство и внести лепту в семейный бюджет, а можно потратить исключительно на себя или положить в кубышку, и никто женщину за это не осудит.
Представляю среднюю российскую женщину, которая заявит мужу: «Вся твоя зарплата — на семью, а моя — только мне»… Дальше диалоги таких супругов можете продолжить сами.
Иметь или не иметь?
Вопрос о детях в мусульманской семье не стоит — браки заключаются для того, чтобы оставить потомство. Считается благом зачать ребенка в первый год супружеской жизни, потому что дети — это счастье и дар Аллаха. Предохраняться, мягко говоря, нежелательно, а аборт — однозначно в исламе грех.
Как, впрочем, и у христиан, которым тоже предписано «плодиться и размножаться», но, судя по отчетам демографов, заповедь эта выполняется не очень активно. В среднем в российских семьях сейчас — 1–2 ребенка. Есть и пары, которые откладывают «прилет аиста» до лучших времен: нужно упрочить материальное положение, обзавестись жильем, всё спланировать, в том числе и беременность.
В российских семьях мужчины то не хотят детей, то не хотят ими заниматься. У мусульман — всё наоборот, отцы уделяют много времени воспитанию своих чад. Ну и многочисленная родня — бабушки, дедушки, тети, дяди — в любой момент могут помочь и посидеть с малышами, если женщине нужно или просто тяжело справляться с бытом и материнством одновременно. Россиянки же зачастую всё тянут на себе, еще и на работу ходят.
Многоженство
Пожалуй, это самое главное, что будоражит всех — мужчинам-мусульманам разрешено иметь до четырех жен. Одновременно. Однако разрешено вовсе не равно обязательно. Ведь многоженство для мужчины — это не только разнообразие сексуальных утех (и не столько!), как многие думают, а в первую очередь огромная ответственность. Материальная — обеспечивать жильем, питанием, содержать детей и учить их, дарить всем подарки по праздникам, организовывать досуг, а также моральная — относиться ко всем женам одинаково и поддерживать добрые отношения с родней всех супруг: поверьте, получается немало, и даже просто помнить имена всех — уже серьезная тренировка памяти.
Плюс в Коране описаны условия, при которых мусульманин может взять вторую, третью или четвертую супругу: если первая жена бесплодна, если мужчина хочет помочь вдове или разведенной материально и взять ее под защиту, а также в военное или послевоенное время. Как видите, похоть тут не значится. Совсем.
Взять вторую жену мусульманин может только с разрешения первой. За соблюдение баланса в распределении времени, подарков и за то, чтобы жены не конфликтовали друг с другом, ответственен тоже мужчина. Так что, по сути, многоженство — вовсе не удовольствие, а довольно тяжелая ноша — моральная и материальная.
У нас измены стали бичом женщин — мужчина в поисках новизны завел любовницу, тратит на нее деньги из семейного бюджета, да еще и вертится ужом на сковородке — то на работе задержался, то якобы с друзьями, то еще какие отмазки.
А если развод?
Если семейная лодка вдруг потерпит крушение, то мусульманка остается не у разбитого корыта. Она забирает с собой золото, подаренное на свадьбу, всё то, что дарил муж во время брака, при ней остается махр, плюс во многих культурах при разводе мусульманин обязан выплатить своей жене отступные. Часто мужчина обязан оставить матери его детей квартиру со всей обстановкой или предоставить другое подходящее жилье.
50 процентов нажитого в браке имущества и алименты на детей — общее место для обеих культур.
Да-да, все наверняка слышали про то, как произошел разлад в семье мигрантов, муж выгнал жену на улицу в одних тапочках, забрал детей и прочая жуть. Такие истории есть везде — как у православных, так и у мусульман. Другое дело, что среди мусульман такие случаи происходят намного реже. Женщина знает свои права, за ней стоят родственники, которые в случае чего не дадут в обиду, да и сам мужчина понимает, что несет ответственность за бывшую супругу перед Аллахом.
Почему я завидую мусульманкам
Защищенность и обеспеченность в браке — важная составляющая. Мужчина отвечает за денежные вопросы, и женщине можно не думать о том, как заработать на еду и кружки детям, не искать подработку, а заниматься домом и уютом. Озлобленность и усталость у нее — снижаются, гармония в семье — повышается. Да и потом, подаренный на свадьбу махр тоже лежит себе на черный день. К тому же мусульманка зачастую не будет встречаться с мужчиной и «тратить лучшие годы», ожидая, сделает он предложение или нет. Звучит неплохо, а вы как считаете?
Пока же депутаты Госдумы размышляют о мерах поддержки продолжительных браков. Возможно, семьи-«долгожители» будут получать деньги от государства. Почитайте также о том, когда вступать в брак еще не поздно: психологи назвали правильный возраст для создания семьи.