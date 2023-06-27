В Ордынском районе нашли нарушения водоснабжения — в дело вмешалась прокуратура

Так, в селе Козиха в конце 2022 года вышла из строя одна из 4 водозаборных скважин, что повлияло на давление воды в населенном пункте.



— После прокурорского вмешательства разработана проектно-сметная документация на строительство новой скважины с системой водоподготовки, предусмотрены бюджетные средства на эти цели, в настоящее время завершается процедура отбора подрядчика. Скважину планируется построить до октября 2023 года, — пояснили в областной прокуратуре.

