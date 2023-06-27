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В Ордынском районе нашли нарушения водоснабжения — в дело вмешалась прокуратура

Качество подачи воды улучшат в трех районах

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Водоснабжение улучшат в трех населенных пунктах

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В Ордынском районе наладят водоснабжение в трех населенных пунктах. 27 июня прокурор Новосибирской области Александр Бучман приехал в район с проверкой. О результатах сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в селе Козиха в конце 2022 года вышла из строя одна из 4 водозаборных скважин, что повлияло на давление воды в населенном пункте.

— После прокурорского вмешательства разработана проектно-сметная документация на строительство новой скважины с системой водоподготовки, предусмотрены бюджетные средства на эти цели, в настоящее время завершается процедура отбора подрядчика. Скважину планируется построить до октября 2023 года, — пояснили в областной прокуратуре.

Также глава ведомства проверил готовность комплекса по очистке подземных вод в рабочем поселке Ордынское.

— Установлено, что первоначальный срок строительства объекта нарушен, в настоящее время на нём осуществляется монтаж оборудования. Завершить строительство объекта планируется до конца 2023 года. Ввод позволит обеспечить качественной водой жителей рабочего поселка Ордынское и села Вагайцево, — отметили в ведомстве.

Руководителям органов местной власти внесены представления. На руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, «Нарушение порядка заключения, изменения контракта». Заявление направлено в арбитражный суд.

Ранее НГС провел эксперимент и выяснил, можно ли пить воду из-под крана в Новосибирске. Для этого мы отдали пробы в лабораторию. Читайте, к каким выводам пришли специалисты.

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ВодоснабжениеПрокуратураНовосибирская область
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