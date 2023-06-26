«Порадовать себя»: как получить букет, чтобы не пострадал город, — 10 рекомендаций сибирячкам

В Сети завирусились видео, на которых горожане в праздничном угаре Дня города активно разрушают и разбирают на составные части цветочные композиции Фестиваля цветов на улице Ленина. Причем отметились и дети, для которых разбрасывание по всей улице аккуратных стогов сена было веселой игрой, и взрослые: они не только не призывали детей к порядку, но и присоединились к мародерству, за считаные часы растащив композиции по букетикам на память. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что ей жаль этих людей, а флористы пообещали восстановить композиции: власти планировали, что они будут радовать новосибирцев до конца недели. Жители города второй день активно обсуждают произошедшее, а колумнистка НГС Светлана Гладкова дала конкретные рекомендации тем, кому очень уж хочется домой симпатичный букет. Публикуем ее мнение от первого лица.