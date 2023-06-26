«Порадовать себя»: как получить букет, чтобы не пострадал город, — 10 рекомендаций сибирячкам

В Сети завирусились видео, на которых горожане в праздничном угаре Дня города активно разрушают и разбирают на составные части цветочные композиции Фестиваля цветов на улице Ленина. Причем отметились и дети, для которых разбрасывание по всей улице аккуратных стогов сена было веселой игрой, и взрослые: они не только не призывали детей к порядку, но и присоединились к мародерству, за считаные часы растащив композиции по букетикам на память. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что ей жаль этих людей, а флористы пообещали восстановить композиции: власти планировали, что они будут радовать новосибирцев до конца недели. Жители города второй день активно обсуждают произошедшее, а колумнистка НГС Светлана Гладкова дала конкретные рекомендации тем, кому очень уж хочется домой симпатичный букет. Публикуем ее мнение от первого лица.
Новосибирцы массово постят и репостят видео с кадрами разрушения инсталляция из сена и цветов на фестивале на пешеходном кусочке улицы Ленина. Под каждым постом в телеграм-каналах битвы комментаторов в диапазоне от «А че такова, это же для горожан и всё равно пропадет?» до «Испанский стыд! Как дальше жить с этими людьми в одном городе?»
Женщина, набравшая себе симпатичный букет с лилиями и попавшая с ним на видео, на вопрос, зачем ей эти цветы, искренне удивляется и отвечает: «Порадовать себя». Захотелось предложить женщине целых 10 разных способов порадовать себя цветочками, не разрушая общественные пространства. И, может, в следующий раз у нас что-то красивое продержится подольше?
- Купить себе цветов самой. Помните популярную песню Майли Сайрус I Can Buy Myself Flowers? Вот она как раз про это! Правда, для этого, возможно, придется устроиться на работу или как-то еще научиться зарабатывать деньги, но это взрослая жизнь, тут такие правила.
- Приучить мужа дарить цветы. Практика показывает, что у многих женщин, особенно у тех, у которых есть дети, есть еще и мужья. Да, я знаю, некоторые мужья имеют привычку дарить цветы на день рождения и на 8 Марта. И, возможно, ваш конкретный муж просто не подозревает о том, что вас нужно радовать цветочками чаще двух раз в год. Скажите об этом! Напишите об этом в соцсетях, попросите репостнуть этот запрос всех ваших общих знакомых (я видела, одна блогерша так делала — ее муж потом скупил все пионы в Академгородке), купите пару рекламных билбордов, напишите колонку на НГС, в конце концов. Возможно, ваш муж поймет и исправится.
- Заведите любовника. Это способ, работающий вне зависимости от наличия у вас мужа. Любовник может стать выходом, если муж даже после всех перечисленных в предыдущем пункте манипуляций всё равно не дарит цветов. Любовник может стать отличным источником цветов как минимум в течение конфетно-букетного периода. Мужу, если он есть, можете говорить, что сорвали цветы с клумбы возле оперного — говорят, новосибирцы не так давно перестали добывать цветы там.
- Отправляйтесь в поля. Новосибирская область большая и вовсе не ограничивается одним городом. Поля найдутся практически на любой вкус: лилиями поживиться, конечно, не удастся, а вот ароматными люпинами, охапками желтого рапса или полезными ромашками — вполне. И да, поля могут быть такими большими, что даже у ярых борцов за экологию не останется аргументов против: цветы там в любом случае размножатся.
- Подружитесь с цветочницей из частного сектора. В Новосибирске можно наткнуться на кусочки сохранившегося частного сектора в самых неожиданных местах, даже в центре. Что уж говорить о Советском районе, где настоящие дачи с палисадниками могут быть в двух шагах от остановки маршрутки или хотя бы станции электрички. Погуляйте, останавливайтесь и фотографируйте особо красивое, и наверняка вы сможете завести знакомство с какой-нибудь садовницей. Договоритесь с ней о мелких услугах или вознаграждении в обмен на цветы. У таких бабушек можно разжиться и модными пионами, и вечными розами, и ностальгическими гладиолусами за совсем небольшие деньги, если вам важно, чтобы у вас дома регулярно появлялись свежие цветы.
- Станьте учителем или актрисой. Учителям регулярно дарят цветы ученики и их родители, хотя обычно это сезонные мероприятия, а вот актрисы в театре могут получить цветы с меньшей зависимостью от времени года. Да, ни то, ни другое не назовешь простой работой, но можно вернуться к пункту 1 — зарабатывайте деньги на чем угодно и спускайте их в цветочных салонах.
- Разведите дома комнатные растения, отдавая предпочтение цветущим экземплярам. На день рождения отправляйте друзьям виш-лист с конкретными цветущими видами, которых не хватает в вашей коллекции. Поливайте, удобряйте, обрезайте, читайте книжки и блоги о домашнем цветоводстве, и у вас на подоконнике тоже может появиться нарядный сад, причем в любое время года.
- Отправляйтесь на экскурсию в ботсад. У нас отличная коллекция уличных цветов, которые доступны всем желающим перед главным корпусом, а еще есть несколько закрытых садов и оранжереи (всесезонные!), куда можно попасть за дополнительные деньги. Конечно, принести домой оттуда цветы не удастся, но вы ведь хотите себя порадовать, а не разжиться халявными цветами для дома, да?
- Отправляйтесь гулять по ухоженным дворам. В Новосибирске много дворов, особенно около домов с историей, жители которых с удовольствием следят за придомовой территорией, высаживают разнообразные цветы и ухаживают за ними, радуя и себя, и всех проходящих мимо. Часто на таких клумбах есть цветы с ранней весны до поздней осени, так что гулять в самых живописных местах можно довольно регулярно.
- И, наконец, есть еще один способ порадовать себя цветами, если в твоем городе устроили фестиваль цветов: прийти на него и любоваться. Не разбирать цветочные инсталляции на отдельные цветочки, чтобы себя порадовать, а просто любоваться тем, что сделали собственно для любования. Понятно, конечно, что свой дом ближе к телу, но если общественные пространства не разрушать, то, может, и везде станет чуточку красивее. А там и не придется свой дом делать островком красоты в океане серости. Ну если предположить, что интенция была именно такой.
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