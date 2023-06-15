«Сейчас я свободный человек»: история заключенного, который попал в ЧВК и прошел СВО, — о вербовке, зарплатах и помиловании

Житель Новосибирска Влад (имя изменено по просьбе героя) вернулся в город со спецоперации на Украине. Сибиряк — бывший заключенный, который отправился в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер» прямо из мест лишения свободы. Отбывать свой срок за распространение наркотиков мужчина должен был до 2027 года, но после участия в боевых действиях его помиловали. О том, как новосибирец попал в ЧВК и как проходит процедура помилования, Влад рассказал корреспонденту НГС.
Как и за что он оказался в исправительной колонии
26-летний Влад попал за колючую проволоку в 2019 году. Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, за что он получил 8 лет и 5 месяцев лишения свободы.
— Попал по народной статье — 228 УК РФ, — уточнил мужчина. — Как попал? Всем хочется всего и сразу, и на тот момент этот вариант казался мне хорошим заработком. Попал на 8,5 года, должен был выйти в конце 2027 года.
Отбывать наказание Влада отправили в исправительную колонию в Новосибирской области. Он находился в местах лишения свободы до ноября прошлого года — пока в ИК не прибыл глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
— Тогда это было массово, вербовали по всей России. К нам прилетел Пригожин, — вспоминает сибиряк. — Всех вывели на плац, приземлился вертолет, и вылез большой серьезный дядька со Звездами Героя. Он за 5 минут рассказал, что ждет, какие перспективы. Даже вопросов ни у кого не возникло.
Новосибирец также поделился своим отношением к Евгению Пригожину.
— Это наш батя. Он и на передовую к нам приезжал, лично проводил обмен пленными и 200-ми (груз 200, тела погибших военнослужащих. — Прим. ред.). Приезжал лично. Его отношение видно по поступкам, по поднятию боевого духа. Пригожин часто выходит с видеообращениями, и для нас это многого стоит, — сказал Влад.
Кого берут в ЧВК «Вагнер»
По словам Влада, после презентации в зону СВО отправились 200 заключенных, которые содержались в лагере. Всего в колонии находилось около 1100 человек. Присоединиться к частной военной компании могли все, кроме отбывающих сроки по статьям о госизмене и насильственным действиям сексуального характера (275 и 132 УК РФ).
— Про пожизненных (пожизненные сроки. — Прим. ред.) сказать не могу. Ходили слухи, что таких людей тоже берут, но на других условиях. Лично я таких не встречал, — сказал мужчина. — А так берут всех, с любыми сроками, за исключением некоторых «особых» статей.
Как заключенные отправляются в зону СВО
Как рассказал мужчина, на принятие решения о вступлении в ЧВК «Вагнер» заключенным дали меньше суток. В результате тех, кто захотел попасть в зону СВО, изолировали от других заключенных на десять дней, а затем вывезли в ЛНР.
— Нам дали время постоять, покурить, подумать, вербовка началась сразу. Нас собрали в 8 вечера, через час Пригожин прилетел и всё рассказал, — вспоминает Влад. — Потом нас вывезли до аэропорта Толмачево, всех загрузили на военный борт, 6 часов полета — и мы в Ростове. Нас переодели, выдали снаряжение, посадили на вертолеты, и мы полетели. В учебном лагере в ЛНР мы появились… даже суток не прошло.
Что происходит дальше
После прибытия Влад отправился в учебный центр, где проходила подготовка к боевым действиям. Обучение длилось около двух с половиной недель, но уже тогда, по словам мужчины, для бойцов существовала угроза жизни.
— Через три дня после того, как мы приехали, было много прилетов Himars. По соседнему учебному центру, который находился от нас в нескольких километрах, был прилет. Мы наблюдали это своими глазами, — подчеркнул сибиряк. — На тот момент мы уже считались участниками боевых действий. Они начались, когда нас привезли туда.
Житель Новосибирска пробыл полгода в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина был снайпером и, по его словам, выполнял разведку, арт-корректировку и диверсионные операции. За время участия в боевых действиях сибиряк получил несколько ранений и боевые награды.
— Как я выжил? Сложный вопрос. Я находился там полгода, и они прошли достаточно «весело». Не знаю, как это объяснить тому, кто не был там, — сказал Влад. — Приходилось и убивать, в том числе и во время первого штурма. Там была ситуация, что если не «убрать» пулеметчика, то штурм просто захлебнется и может погибнуть куча наших.
Процедура помилования
После полугода участия в боевых действиях мужчину вместе с другими участниками ЧВК отправили в тыл, где отдали папку с документами. Как сообщил Влад, в ней находились паспорт, награды, полученные в зоне СВО, документы, связанные с исправительной колонией, а также бланк для помилованных.
— Сейчас я свободный человек и даже не считаюсь судимым. За время участия в СВО я получил около 1,5 миллиона рублей, но встречал и тех, кто зарабатывал по 5–6 миллионов. Мы могли отказаться от ежемесячных выплат, получив всю сумму за один раз. Кроме того, получать зарплату можно не самому, а через родственников или доверенных людей, — уточнил Влад.
В памятке для помилованных (имеется в распоряжении НГС) указано, что такие заключенные освобождаются от отбывания наказания, с них также снимается судимость. В документе также имеются данные об их взаимоотношениях с сотрудниками полиции после освобождения из мест лишения свободы. Отмечается, что полицейские обязаны проводить профилактическую работу с людьми, которые вышли из мест лишения свободы, но она «не может выходить за пределы» прав и полномочий сотрудников ведомства. Как сообщил НГС Влад, его еще не посещали сотрудники ведомства.
Возвращение в Новосибирск
Влад вернулся из зоны специальной военной операции в начале мая этого года. Сибиряк рассказал об ощущениях и первых желаниях, которые возникли в городе.
— Я завис. Пришел в большой придомовой магазин и просто пялился на полочки с продуктами и другими товарами. Проходил в нем около трех часов и ничего не смог выбрать, после чего вернулся домой. Там, на СВО, магазинов нет, и я испытал шок, — сказал Влад.
После возвращения в Новосибирск мужчина первым делом навестил сына. Позже он нашел девушку, с которой захотел создать отношения, а также уже открыл свой бизнес.
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Вербовки в исправительных колониях Новосибирской области действительно прошли осенью прошлого года и вызвали негодование среди родных заключенных. Жены и матери собирались у стен колоний, чтобы узнать о судьбах близких.
Также НГС рассказывал историю сибиряка, который хотел попасть в ЧВК и уйти в зону СВО.
Затем, в конце мая, глава ЧВК Евгений Пригожин приехал в Новосибирск и дал большую пресс-конференцию.