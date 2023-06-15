«Сейчас я свободный человек»: история заключенного, который попал в ЧВК и прошел СВО, — о вербовке, зарплатах и помиловании

Как и за что он оказался в исправительной колонии

26-летний Влад попал за колючую проволоку в 2019 году. Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, за что он получил 8 лет и 5 месяцев лишения свободы.



— Попал по народной статье — 228 УК РФ, — уточнил мужчина. — Как попал? Всем хочется всего и сразу, и на тот момент этот вариант казался мне хорошим заработком. Попал на 8,5 года, должен был выйти в конце 2027 года.



Отбывать наказание Влада отправили в исправительную колонию в Новосибирской области. Он находился в местах лишения свободы до ноября прошлого года — пока в ИК не прибыл глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

