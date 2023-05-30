«Всё попропадало». Как под Новосибирском с фермеров и бюджетников собирали гуманитарку на СВО — она три месяца лежит на складе

В Краснозерском районе Новосибирской области скандал с местной властью. Жители возмутились ситуацией с гуманитарной помощью, которую в феврале этого года собирали для отправки на СВО, но так и не отправили до конца мая. В посылках — шерстяные носки на зиму, продукты, окопные свечи и многое другое. Что-то потеряло актуальность с наступившим теплом, а что-то просто испортилось… Ситуация мгновенно начала меняться, когда фотографии и рассказ о том, что происходит, точнее — не происходит, опубликовал на своей странице соцсети «ВКонтакте» общественник Владимир Кириллов. Корреспондент НГС Илья Калинин связался с жителями Краснозерского района и выслушал, что их больше всего возмутило в этой истории, а также узнал о налаженной схеме по сбору «добровольно-принудительных» денежных пожертвований с местных бюджетников и предпринимателей.
Что случилось
В феврале 2023 года в Краснозерском районе объявили о сборе гуманитарной помощи для отправки в зону СВО. Как рассказали корреспонденту НГС жители, сбором занимались районная администрация вместе с телеграм-каналом «ПатриотКраснозерья».
— Никто не отчитывался: что собрали, на какую сумму. Единственное, что говорили: отправляем не конкретно нашим ребятам из района, а всем подряд. Ну то есть отследить, что и куда попало — было невозможно, — сообщил корреспонденту НГС один из жителей.
Мужчина попросил не называть его имени, так как опасался возможных репрессий со стороны администрации муниципалитета. Об этом, кстати, говорили и другие, с кем общался журналист. Люди замечали: репрессии со стороны местной власти могут коснуться даже их близких. Один из сельчан пояснил: на селе сложно найти работу, а если пойдешь против администрации, «перекроют кислород», и придется переезжать в другой район.
За какое-то время в районе собрали достаточно много посылок: с продуктами, теплыми носками на зиму, фонариками, окопными свечами и другим необходимым в зоне боевых действий. Кто-то сделал несколько буржуек — шла зима. Всё складировалось в здании дома культуры, а власти отчитывались, как успешно идет кампания… Тревогу жители забили в мае.
— Мне несколько человек, кого я даже и не знаю, начали писать в личку: «Как так? Мы же собирали всем миром гуманитарку с февраля, когда был специально создан телеграм-канал «ПатриотКраснозерья», а она до сих пор лежит в теплых помещениях ДК». А там же, мол, продукты питания: люди приносили, кто чем богат. Зима же, мол — там и сало, и варенье, теплые вещи, носки вязали, теплые ботинки… Попропадало же всё. Я сначала не поверил. А потом мне другой человек написал и прислал фотографии, которые были сделаны несколько дней назад, — рассказал общественник и блогер Владимир Кириллов.
Один из написавших Кириллову оказался волонтером, который сам собирал гуманитарную помощь. Волонтер вечером 17 мая прислал блогеру свежие фотографии из ДК с лежащими коробками. На следующий день Кириллов разместил у себя на странице заметку о неотправленной с февраля гуманитарной помощи.
Корреспондент НГС пообщался с этим волонтером. Он подтвердил всё рассказанное Кирилловым.
— Волонтеры постоянно задавали чиновникам вопросы: когда будет отправлена гуманитарная помощь? И нам объясняли, что назначены три главы муниципальных образований, которые поедут и повезут эту помощь. Грубо говоря, администрация хотела в очередной раз выпендриться, что они сами лично повезут. Мы всё время спрашивали: когда поедут? А нам всё рассказывали, что вот завтра, что через неделю, через десять дней, да через пять дней… Мы обращаемся к одному [чиновнику], а он: это не ко мне. Мы к другому, а он — не ко мне. А когда же «ко мне» будет? <…> И мы тогда уже встали на дыбы и начали с ними ругаться. Потому что это безобразие! По-другому это и не назовешь. А сейчас, наверное, козла отпущения найдут, — возмущенно заметил журналисту волонтер.
Ситуация с гуманитаркой резко начала меняться, уточнил волонтер, только после публикации Владимира Кириллова 18 мая.
Как собирали деньги
Помимо продуктов питания и вещей администрация Краснозерского района с осени 2022 года собирала еще и деньги для закупки необходимого. Как рассказали корреспонденту НГС несколько человек, такие сборы проходили и в 2022 году, и в
— В прошлом году было собрано примерно 2,8 миллиона рублей с бюджетников и коммерсантов на личные карточки заместителя главы Краснозерского района [Марины] Шевлюги и директора местного ресурсного центра, который занимается соцзащитой, [Людмилы] Бузиной. И в этом году собрали еще 1,5 миллиона рублей. Но уже на какой-то специально созданный расчетный счет. В прошлом году я писал заявления по этому поводу, ведется доследственная проверка в Ордынском межрайонном СК о судьбе этих денег. Потому что отчетности чиновники — ни Шевлюга, ни Бузина — не предоставили, — рассказал Кириллов.
Схему сбора пожертвований журналисту объяснил житель района, работавший в одной из местных администраций.
— С фермерами работало управление сельского хозяйства администрации Краснозерского района. А вот мы — бюджетники — складывались… Ну, наверное, добровольно-принудительно. <…> На совещании глав поселений и глав крупных крестьянско-фермерских хозяйств озвучивалось всё. Но шло это не от главы района, а от председателя совета ветеранов, от фермера, который озвучивает интересы администрации… С глав поселений по 1000 рублей собирали, с работников домов культуры, независимо от должности, по 500 рублей… С детских садов, школ тоже собирали. Не меньше 500 рублей [с работника]. И складывались мы так по несколько раз: в позапрошлом году, в прошлом… Если у нас (бюджетников. — Прим. ред.) суммы были фиксированные, то у фермеров она зависела от количества гектаров, которое занимает их хозяйство, — пояснил этот человек.
Отказаться сдавать деньги, заметил источник из администрации, можно было, но после могли начаться персональные публичные упреки и оскорбления «оппозиционера», а в дальнейшем такие люди попадали в немилость.
Сотрудник администрации рассказал, что из-за такой провинности перед главой района Оксаной Семеновой сотруднику могли, например, не подписать заявку на выделение денег для осуществления противопожарных мероприятий.
— Просто не принимали ходатайство на выделение денег. Хотя деньги по программе на это были спущены. Официально отказ никак не объясняли: только на совещаниях у Семеновой говорили, что у вас, мол, есть фермеры, вот пусть они вам и помогают… Все об этом знают, но не все говорят — боятся. Какой-то геноцид у нас в районе идет. И никто ничего не может сделать. Доходит до детей, до внуков, не согласных с районной администрацией, люди работы лишаются. А уходят лучшие. И все прекрасно об этом знают, — рассказал источник НГС.
Еще один из источников НГС рассказал, что «фермерская такса» якобы озвучивалась на уровне 120 рублей с гектара: чем больше у тебя земли, тем больше платишь «добровольных пожертвований». Журналист обзвонил несколько глав сельских хозяйств с просьбой анонимно или открыто рассказать, собирали ли с них деньги и на каких условиях? Два фермера немного подумали и дали понять, что не смогут ничем помочь. Один на вопрос: «Слышали ли вы о таких денежных сборах?» уклончиво ответил: «Не знаю». Другой сухо заметил, что не хочет делиться этой информацией. Еще один фермер подтвердил сбор, но попросил не называть его имени.
— Понимаешь, у меня посевная… Что-то мы там выделяли, врать не буду, но вроде не по 120 рублей с гектара. Точно не скажу. Тут в поле *** (нецензурное определение падшей женщины) в глубину трактор не идет, а ты своими корреспондентскими… Не помню я прям до копейки, что-то они там насчитали… У нас где-то около десяти тысяч гектаров, — рассказал фермер.
Открыто поговорить с журналистом согласился директор ЗАО «Канёвское» Иван Говоруха.
— Это (информация о сборах с фермеров. — Прим. ред.) соответствует действительности, но мы по этому принципу не делали [пожертвования]. Вообще, мы пожертвования делали, но не согласно вот этого [прейскуранта]… Мы для своего хозяйства уменьшили сумму. У нас — восемь тысяч гектаров, — отметил Говоруха.
Как покупали УАЗики
Еще одна история, которая озадачила краснозерцев, связана с покупкой на собранные деньги двух УАЗов — так называемых буханок. Местные считают, что на покупке автомобилей, возможно, были украдены какие-то деньги. О покупке «буханок» за общую сумму почти в полмиллиона рублей координаторы кампании отчитались в телеграм-канале.
— Мы по сайту «Номерограм», где по номерам машин находят объявления о их продаже, нашли их. Я ввожу номер одного УАЗика, мне находится объявление, что он продавался в Алтайском крае за 132 тысячи рублей с торгом. Второй УАЗик продавался в Каргате за 180 тысяч рублей. Оба УАЗа — 2003 года. В итоге я позвонил координатору штаба по сбору гуманитарки — парнишка
Недовольны краснозерцы и странным распределением закупленных вещей на собранные почти 4,5 миллиона рублей. Один из жителей рассказал, что помощь распределяется так: возвращаются военные домой в отпуск, приходят на склад и берут, что им нужно. Например, недавно в телеграм-канале появилась фотография с человеком, который якобы забрал в зону СВО два новеньких ноутбука.
Координатор штаба по сбору гуманитарной помощи в Краснозерском районе и администратор телеграм-канала «ПатриотКраснозерья» Александр Дудка представил корреспонденту НГС свое объяснение истории с УАЗами. Правда мужчина отказался говорить по телефону, пояснив, что он потерял голос, и предложил переписываться в WhatsApp. Отвечал на вопросы Дудка с задержкой от получаса до часа.
В ответ на обвинения жителей в покупке «буханок» по завышенным ценам Дудка прислал ссылки на закрытые объявления о продаже автомобилей на сайте «Дром». Одно объявление было о продаже УАЗа в Алтайском крае за 190 тысяч рублей (с торгом). Объявление было размещено 24 февраля 2023 года, а потом автомобиль сняли с продажи. Сообщение в телеграм-канале «ПатриотКраснозерья» о приобретении этой же машины за 190 тысяч появилось 9 марта.
Второе объявление о покупке «буханки» уже в Новосибирске за 300 тысяч размещено в интернете 23 марта, потом автомобиль был также снят с продажи. Сообщение в телеграм-канале о приобретении этой машины за 280 тысяч появилось уже 31 марта.
Обе машины 2003 года: подешевле — с пробегом 190 тысяч километров, подороже — 85 тысяч. На объявлении о продаже УАЗа за 300 тысяч стояла пометка: «По данному автомобилю нет информации в базе ГИБДД. Возможно, владелец намеренно указал неправильный VIN, так как с машиной есть какие-то проблемы».
Александр Дудка объяснил также отсутствие цены в договоре о купле-продажи одного из автомобилей, и почему они не были оформлены после покупки надлежащим образом: номера, страховка и
— Консультировались с парнями, которые находятся в зоне СВО. Они сказали нам: не оформлять. <…> А при заполнении договоров сработал человеческий фактор. Просто была пропущена строка, — написал ответы на вопросы журналиста мужчина.
Куда всё подевалось
После того как скандал вышел в публичную плоскость, в телеграм-канале «ПатриотКраснозерья» сразу же появились публикации, что собранные вещи, продукты и купленные УАЗы готовятся к отправке, а потом и отправляются: сначала в Новосибирск, а после — в Луганск. Если верить постам, вещи и продукты отправили на СВО 23 мая, автомобили — 25 мая.
Дозвониться до Марины Шевлюги и Людмилы Бузиной, чьи имена упоминал Кириллов, корреспонденту НГС не удалось. На звонки по личным телефонам трубку никто не взял, на оставленное сообщение о комментарии не отреагировал. Также не ответила на звонки и глава Краснозерского района Оксана Семенова. Она прочитала отправленное ей в WhatsApp сообщение о готовящейся статье с просьбой дать комментарий, но никак не отреагировала.
На все вопросы журналиста ответил координатор штаба по сбору гуманитарной помощи Александр Дудка. Он заметил, что в их телеграм-канале выложена полная опись приобретенных товаров, а также ведется отчет по истраченным средствам.
Отправка груза задержалась, уточнил Дудка, из-за задержки военного борта, который для транспортировки обещали найти в общественной организации «Офицеры России».
— Поэтому нам пришлось искать другие способы отправки. В связи с этим мы попали в очередь на отправку фурами. Гуманитарная помощь направлена на склад, откуда делегация района повезет ее в воинские части, где служат наши ребята. Испортились только те посылки, которые были именными. Их не приняли общественные организации Новосибирска и вернули нам обратно. Неоднократно жителям предлагалось забрать эти посылки и отправить их «Почтой России», мы готовы были оплатить отправку. Но, к сожалению, более трех недель к нам никто не обращался, — пояснил координатор штаба.
В СК подтвердили информацию о проверке, которую проводили по заявлению Владимира Кириллова.
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— Следственными органами СК России по Новосибирской области проведена процессуальная проверка. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного
30 января 2023 года НГС рассказал о другом скандале в Краснозерском районе. Тогда Краснозерская администрация решила бороться с критикующим ее общественником Владимиром Кирилловым руками местного совета ветеранов. Ветераны написали обличительное письмо президенту Владимиру Путину, в котором заступились за главу района Оксану Семенову, а Кириллова назвали экстремистом, разваливающим страну изнутри. В администрации уверяли, что это — инициатива ветеранов, но один из ветеранов признался, что письмо к ним в совет принесли заместители Семеновой, сказали подписать и надавили на тех, кто отказывался. А в октябре 2022 года сотрудники ФСБ провели обыски в кабинете главы Краснозерского района Оксаны Семеновой. В начале 2023 года ее заместителя Сергея Блинова задержали.