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Спецоперация на УкраинеПроблема

«Всё попропадало». Как под Новосибирском с фермеров и бюджетников собирали гуманитарку на СВО — она три месяца лежит на складе

Жители недовольны, что собранные средства непонятно куда тратятся, а продукты просто портятся

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Администрация Краснозерского района под руководством Оксаны Семеновой не первый раз становится участниками конфликта с жителями, который переходит в публичную плоскость

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В Краснозерском районе Новосибирской области скандал с местной властью. Жители возмутились ситуацией с гуманитарной помощью, которую в феврале этого года собирали для отправки на СВО, но так и не отправили до конца мая. В посылках — шерстяные носки на зиму, продукты, окопные свечи и многое другое. Что-то потеряло актуальность с наступившим теплом, а что-то просто испортилось… Ситуация мгновенно начала меняться, когда фотографии и рассказ о том, что происходит, точнее — не происходит, опубликовал на своей странице соцсети «ВКонтакте» общественник Владимир Кириллов. Корреспондент НГС Илья Калинин связался с жителями Краснозерского района и выслушал, что их больше всего возмутило в этой истории, а также узнал о налаженной схеме по сбору «добровольно-принудительных» денежных пожертвований с местных бюджетников и предпринимателей.

Что случилось

В феврале 2023 года в Краснозерском районе объявили о сборе гуманитарной помощи для отправки в зону СВО. Как рассказали корреспонденту НГС жители, сбором занимались районная администрация вместе с телеграм-каналом «ПатриотКраснозерья».

— Никто не отчитывался: что собрали, на какую сумму. Единственное, что говорили: отправляем не конкретно нашим ребятам из района, а всем подряд. Ну то есть отследить, что и куда попало — было невозможно, — сообщил корреспонденту НГС один из жителей.

Мужчина попросил не называть его имени, так как опасался возможных репрессий со стороны администрации муниципалитета. Об этом, кстати, говорили и другие, с кем общался журналист. Люди замечали: репрессии со стороны местной власти могут коснуться даже их близких. Один из сельчан пояснил: на селе сложно найти работу, а если пойдешь против администрации, «перекроют кислород», и придется переезжать в другой район.

За какое-то время в районе собрали достаточно много посылок: с продуктами, теплыми носками на зиму, фонариками, окопными свечами и другим необходимым в зоне боевых действий. Кто-то сделал несколько буржуек — шла зима. Всё складировалось в здании дома культуры, а власти отчитывались, как успешно идет кампания… Тревогу жители забили в мае.

— Мне несколько человек, кого я даже и не знаю, начали писать в личку: «Как так? Мы же собирали всем миром гуманитарку с февраля, когда был специально создан телеграм-канал «ПатриотКраснозерья», а она до сих пор лежит в теплых помещениях ДК». А там же, мол, продукты питания: люди приносили, кто чем богат. Зима же, мол — там и сало, и варенье, теплые вещи, носки вязали, теплые ботинки… Попропадало же всё. Я сначала не поверил. А потом мне другой человек написал и прислал фотографии, которые были сделаны несколько дней назад, — рассказал общественник и блогер Владимир Кириллов.

Один из написавших Кириллову оказался волонтером, который сам собирал гуманитарную помощь. Волонтер вечером 17 мая прислал блогеру свежие фотографии из ДК с лежащими коробками. На следующий день Кириллов разместил у себя на странице заметку о неотправленной с февраля гуманитарной помощи.

Корреспондент НГС пообщался с этим волонтером. Он подтвердил всё рассказанное Кирилловым.

— Волонтеры постоянно задавали чиновникам вопросы: когда будет отправлена гуманитарная помощь? И нам объясняли, что назначены три главы муниципальных образований, которые поедут и повезут эту помощь. Грубо говоря, администрация хотела в очередной раз выпендриться, что они сами лично повезут. Мы всё время спрашивали: когда поедут? А нам всё рассказывали, что вот завтра, что через неделю, через десять дней, да через пять дней… Мы обращаемся к одному [чиновнику], а он: это не ко мне. Мы к другому, а он — не ко мне. А когда же «ко мне» будет? <…> И мы тогда уже встали на дыбы и начали с ними ругаться. Потому что это безобразие! По-другому это и не назовешь. А сейчас, наверное, козла отпущения найдут, — возмущенно заметил журналисту волонтер.

Ситуация с гуманитаркой резко начала меняться, уточнил волонтер, только после публикации Владимира Кириллова 18 мая.

Собранные в феврале продукты и зимние вещи для земляков, ушедших на СВО, пролежали в теплых помещениях местного ДК почти до конца мая, когда поднялся скандал

Собранные в феврале продукты и зимние вещи для земляков, ушедших на СВО, пролежали в теплых помещениях местного ДК почти до конца мая, когда поднялся скандал

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Как собирали деньги

Помимо продуктов питания и вещей администрация Краснозерского района с осени 2022 года собирала еще и деньги для закупки необходимого. Как рассказали корреспонденту НГС несколько человек, такие сборы проходили и в 2022 году, и в 2023-м. Собирали деньги, как выразился один из жителей, в «добровольно-принудительном порядке» и с бюджетников — работников ДК, школ, детсадов, и с предпринимателей, и с местных фермеров — глав сельских хозяйств.

— В прошлом году было собрано примерно 2,8 миллиона рублей с бюджетников и коммерсантов на личные карточки заместителя главы Краснозерского района [Марины] Шевлюги и директора местного ресурсного центра, который занимается соцзащитой, [Людмилы] Бузиной. И в этом году собрали еще 1,5 миллиона рублей. Но уже на какой-то специально созданный расчетный счет. В прошлом году я писал заявления по этому поводу, ведется доследственная проверка в Ордынском межрайонном СК о судьбе этих денег. Потому что отчетности чиновники — ни Шевлюга, ни Бузина — не предоставили, — рассказал Кириллов.

Схему сбора пожертвований журналисту объяснил житель района, работавший в одной из местных администраций.

— С фермерами работало управление сельского хозяйства администрации Краснозерского района. А вот мы — бюджетники — складывались… Ну, наверное, добровольно-принудительно. <…> На совещании глав поселений и глав крупных крестьянско-фермерских хозяйств озвучивалось всё. Но шло это не от главы района, а от председателя совета ветеранов, от фермера, который озвучивает интересы администрации… С глав поселений по 1000 рублей собирали, с работников домов культуры, независимо от должности, по 500 рублей… С детских садов, школ тоже собирали. Не меньше 500 рублей [с работника]. И складывались мы так по несколько раз: в позапрошлом году, в прошлом… Если у нас (бюджетников. — Прим. ред.) суммы были фиксированные, то у фермеров она зависела от количества гектаров, которое занимает их хозяйство, — пояснил этот человек.

Отказаться сдавать деньги, заметил источник из администрации, можно было, но после могли начаться персональные публичные упреки и оскорбления «оппозиционера», а в дальнейшем такие люди попадали в немилость.

Сотрудник администрации рассказал, что из-за такой провинности перед главой района Оксаной Семеновой сотруднику могли, например, не подписать заявку на выделение денег для осуществления противопожарных мероприятий.

— Просто не принимали ходатайство на выделение денег. Хотя деньги по программе на это были спущены. Официально отказ никак не объясняли: только на совещаниях у Семеновой говорили, что у вас, мол, есть фермеры, вот пусть они вам и помогают… Все об этом знают, но не все говорят — боятся. Какой-то геноцид у нас в районе идет. И никто ничего не может сделать. Доходит до детей, до внуков, не согласных с районной администрацией, люди работы лишаются. А уходят лучшие. И все прекрасно об этом знают, — рассказал источник НГС.

Еще один из источников НГС рассказал, что «фермерская такса» якобы озвучивалась на уровне 120 рублей с гектара: чем больше у тебя земли, тем больше платишь «добровольных пожертвований». Журналист обзвонил несколько глав сельских хозяйств с просьбой анонимно или открыто рассказать, собирали ли с них деньги и на каких условиях? Два фермера немного подумали и дали понять, что не смогут ничем помочь. Один на вопрос: «Слышали ли вы о таких денежных сборах?» уклончиво ответил: «Не знаю». Другой сухо заметил, что не хочет делиться этой информацией. Еще один фермер подтвердил сбор, но попросил не называть его имени.

— Понимаешь, у меня посевная… Что-то мы там выделяли, врать не буду, но вроде не по 120 рублей с гектара. Точно не скажу. Тут в поле *** (нецензурное определение падшей женщины) в глубину трактор не идет, а ты своими корреспондентскими… Не помню я прям до копейки, что-то они там насчитали… У нас где-то около десяти тысяч гектаров, — рассказал фермер.

Открыто поговорить с журналистом согласился директор ЗАО «Канёвское» Иван Говоруха.

— Это (информация о сборах с фермеров. — Прим. ред.) соответствует действительности, но мы по этому принципу не делали [пожертвования]. Вообще, мы пожертвования делали, но не согласно вот этого [прейскуранта]… Мы для своего хозяйства уменьшили сумму. У нас — восемь тысяч гектаров, — отметил Говоруха.

Местные жители предполагают, что на бессмысленной покупке двух старых УАЗов, если она вообще была, кто-то заработал некоторую сумму

Местные жители предполагают, что на бессмысленной покупке двух старых УАЗов, если она вообще была, кто-то заработал некоторую сумму

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Как покупали УАЗики

Еще одна история, которая озадачила краснозерцев, связана с покупкой на собранные деньги двух УАЗов — так называемых буханок. Местные считают, что на покупке автомобилей, возможно, были украдены какие-то деньги. О покупке «буханок» за общую сумму почти в полмиллиона рублей координаторы кампании отчитались в телеграм-канале.

— Мы по сайту «Номерограм», где по номерам машин находят объявления о их продаже, нашли их. Я ввожу номер одного УАЗика, мне находится объявление, что он продавался в Алтайском крае за 132 тысячи рублей с торгом. Второй УАЗик продавался в Каргате за 180 тысяч рублей. Оба УАЗа — 2003 года. В итоге я позвонил координатору штаба по сбору гуманитарки — парнишка 27 лет — и попросил скинуть договоры купли-продажи. Так там в одном договоре стоит сумма покупки 180 тысяч рублей, а во втором вообще сумма не указана. Я у него спрашиваю: «А как вы без суммы в договоре купли-продажи регистрировали УАЗик в МРЭО? А он мне: «А что такое МРЭО?» И вот эти машины уехали на автовозах до Ростова неоформленные, без страховок, на своих же номерах. Вопрос: а как они поедут неоформленные до Луганска? И зачем они покупали старые карбюраторные УАЗики? Кто там будет перебирать карбюраторы? — возмущается один из краснозерцев, которые занимались изучением истории покупки «буханок».

Недовольны краснозерцы и странным распределением закупленных вещей на собранные почти 4,5 миллиона рублей. Один из жителей рассказал, что помощь распределяется так: возвращаются военные домой в отпуск, приходят на склад и берут, что им нужно. Например, недавно в телеграм-канале появилась фотография с человеком, который якобы забрал в зону СВО два новеньких ноутбука.

Координатор штаба объяснил местным жителям: разница в цифрах из-за того, что эти объявления старые, а цена на автомобили сильно выросла

Координатор штаба объяснил местным жителям: разница в цифрах из-за того, что эти объявления старые, а цена на автомобили сильно выросла

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Координатор штаба по сбору гуманитарной помощи в Краснозерском районе и администратор телеграм-канала «ПатриотКраснозерья» Александр Дудка представил корреспонденту НГС свое объяснение истории с УАЗами. Правда мужчина отказался говорить по телефону, пояснив, что он потерял голос, и предложил переписываться в WhatsApp. Отвечал на вопросы Дудка с задержкой от получаса до часа.

В ответ на обвинения жителей в покупке «буханок» по завышенным ценам Дудка прислал ссылки на закрытые объявления о продаже автомобилей на сайте «Дром». Одно объявление было о продаже УАЗа в Алтайском крае за 190 тысяч рублей (с торгом). Объявление было размещено 24 февраля 2023 года, а потом автомобиль сняли с продажи. Сообщение в телеграм-канале «ПатриотКраснозерья» о приобретении этой же машины за 190 тысяч появилось 9 марта.

Второе объявление о покупке «буханки» уже в Новосибирске за 300 тысяч размещено в интернете 23 марта, потом автомобиль был также снят с продажи. Сообщение в телеграм-канале о приобретении этой машины за 280 тысяч появилось уже 31 марта.

Обе машины 2003 года: подешевле — с пробегом 190 тысяч километров, подороже — 85 тысяч. На объявлении о продаже УАЗа за 300 тысяч стояла пометка: «По данному автомобилю нет информации в базе ГИБДД. Возможно, владелец намеренно указал неправильный VIN, так как с машиной есть какие-то проблемы».

Александр Дудка объяснил также отсутствие цены в договоре о купле-продажи одного из автомобилей, и почему они не были оформлены после покупки надлежащим образом: номера, страховка и т. д.

— Консультировались с парнями, которые находятся в зоне СВО. Они сказали нам: не оформлять. <…> А при заполнении договоров сработал человеческий фактор. Просто была пропущена строка, — написал ответы на вопросы журналиста мужчина.

Вот такой распиской на покупку двух противодроновых ружей отчитались перед краснозерцами за истраченные 280 тысяч рублей

Вот такой распиской на покупку двух противодроновых ружей отчитались перед краснозерцами за истраченные 280 тысяч рублей

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Куда всё подевалось

После того как скандал вышел в публичную плоскость, в телеграм-канале «ПатриотКраснозерья» сразу же появились публикации, что собранные вещи, продукты и купленные УАЗы готовятся к отправке, а потом и отправляются: сначала в Новосибирск, а после — в Луганск. Если верить постам, вещи и продукты отправили на СВО 23 мая, автомобили — 25 мая.

Дозвониться до Марины Шевлюги и Людмилы Бузиной, чьи имена упоминал Кириллов, корреспонденту НГС не удалось. На звонки по личным телефонам трубку никто не взял, на оставленное сообщение о комментарии не отреагировал. Также не ответила на звонки и глава Краснозерского района Оксана Семенова. Она прочитала отправленное ей в WhatsApp сообщение о готовящейся статье с просьбой дать комментарий, но никак не отреагировала.

На все вопросы журналиста ответил координатор штаба по сбору гуманитарной помощи Александр Дудка. Он заметил, что в их телеграм-канале выложена полная опись приобретенных товаров, а также ведется отчет по истраченным средствам.

Отправка груза задержалась, уточнил Дудка, из-за задержки военного борта, который для транспортировки обещали найти в общественной организации «Офицеры России».

— Поэтому нам пришлось искать другие способы отправки. В связи с этим мы попали в очередь на отправку фурами. Гуманитарная помощь направлена на склад, откуда делегация района повезет ее в воинские части, где служат наши ребята. Испортились только те посылки, которые были именными. Их не приняли общественные организации Новосибирска и вернули нам обратно. Неоднократно жителям предлагалось забрать эти посылки и отправить их «Почтой России», мы готовы были оплатить отправку. Но, к сожалению, более трех недель к нам никто не обращался, — пояснил координатор штаба.

В СК подтвердили информацию о проверке, которую проводили по заявлению Владимира Кириллова.

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— Следственными органами СК России по Новосибирской области проведена процессуальная проверка. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — сообщили журналисту в СКР по Новосибирской области.

30 января 2023 года НГС рассказал о другом скандале в Краснозерском районе. Тогда Краснозерская администрация решила бороться с критикующим ее общественником Владимиром Кирилловым руками местного совета ветеранов. Ветераны написали обличительное письмо президенту Владимиру Путину, в котором заступились за главу района Оксану Семенову, а Кириллова назвали экстремистом, разваливающим страну изнутри. В администрации уверяли, что это — инициатива ветеранов, но один из ветеранов признался, что письмо к ним в совет принесли заместители Семеновой, сказали подписать и надавили на тех, кто отказывался. А в октябре 2022 года сотрудники ФСБ провели обыски в кабинете главы Краснозерского района Оксаны Семеновой. В начале 2023 года ее заместителя Сергея Блинова задержали.

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