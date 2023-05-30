«Всё попропадало». Как под Новосибирском с фермеров и бюджетников собирали гуманитарку на СВО — она три месяца лежит на складе

Что случилось

В феврале 2023 года в Краснозерском районе объявили о сборе гуманитарной помощи для отправки в зону СВО. Как рассказали корреспонденту НГС жители, сбором занимались районная администрация вместе с телеграм-каналом «ПатриотКраснозерья».



— Никто не отчитывался: что собрали, на какую сумму. Единственное, что говорили: отправляем не конкретно нашим ребятам из района, а всем подряд. Ну то есть отследить, что и куда попало — было невозможно, — сообщил корреспонденту НГС один из жителей.



Мужчина попросил не называть его имени, так как опасался возможных репрессий со стороны администрации муниципалитета. Об этом, кстати, говорили и другие, с кем общался журналист. Люди замечали: репрессии со стороны местной власти могут коснуться даже их близких. Один из сельчан пояснил: на селе сложно найти работу, а если пойдешь против администрации, «перекроют кислород», и придется переезжать в другой район.

