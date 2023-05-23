«Я бы, наверное, никогда не пришел, если бы не зам»: мэр Новосибирска выступил в суде

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В отношении Артема Скатова возбудили уголовное дело после того, как в полицию обратился депутат Государственной думы Дмитрий Савельев. Он сделал это после публикации статьи «Деньги или власть» в Telegram-канале «Государь». Автор обвинил его в подкупе депутатов горсовета, с помощью которых он якобы шантажирует мэра Новосибирска, а также в связи со строительной компанией «Расцветай», чьи интересы он активно лоббирует. Савельев назвал информацию клеветой и написал заявление. Силовики возбудили уголовное дело о клевете (
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— Я бы, наверное, никогда не пришел, если бы это не касалось моего заместителя. Я знаю Артема Вениаминовича давно, как профессионала, человека думающего, знающего свое дело, человека, которому я доверяю, — заявил мэр на суде.
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Анатолий Локоть рассказал о первой встрече с депутатом Дмитрием Савельевым:
– Я вступил в должность, проводил пересмотр каких-то… как распределялись земельные участки, у нас состоялся разговор, мы обменялись мнениями. Речь шла об участках под строительства. Он говорил, что представляет интересы компании строительной.
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— По Узорной, да, был некий спор. По-моему, речь шла тоже об отклонениях… Подробности вряд ли вспомню. Но то, что там был… Это Первомайский район, там было общественное мнение определенное, взгляды свои на то, можно вести строительство или нельзя вести. Но то, что дискуссия была по этой площадки, да, — говорит мэр.
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— Что касается Узорной, не в прямую, я могу пояснить. Это округ, по-моему, депутата Михайлова. Есть одна особенность. Депутат Михайлов выдвигался на выборах от Компартии Российской Федерации. И был избран депутатом в Первомайском районе. Но год назад или чуть больше, по-моему, это было перед сессией, когда должен был быть мой отчет в 2022 году. Перед сессией депутат Михайлов зашел ко мне, зашел извиниться, и сказал, что выходит из фракции КПРФ. По какой причине — меня это сильно волновало, я являюсь руководителем областного отделения КПРФ. Я спросил по какой причине. В ответ я услышал, что ему было сделано предложение, от которого он не смог отказаться. От кого это предложение он назвал фамилию Савельева Дмитрия Ивановича, — говорит Анатолий Локоть.
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— Я никаких эмоциональных оценок не хочу давать, но у меня никогда не было сомнений, да и в мэрии, в департаменте строительства уж точно, что Дмитрий Иванович имеет отношение к руководству компании «Расцветай», — заявил Анатолий Локоть.
На прошлом заседании депутат Дмитрий Савельев отрицал свою причастность к компании «Расцветай».
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Напомним, что говорил депутат Дмитрий Савельев на судебном заседании, которое состоялось 11 мая.
(Государственный обвинитель) Г. О. Вы имеете какое-либо отношение к строительной компании «Расцветай»?
(Дмитрий Савельев) Д. С. Нет.
(Адвокаты Скатова) А. С. Вам обидна публикация «Деньги или власть»? Если да, то какие фрагменты оказали более негативное впечатление?
Д. С. Вся полностью.
А. С. Какие конкретно у вас отношения со Скатовым?
Д. С. Нет никаких отношений.
А. С. На ваш взгляд, если между вами нет никаких отношений, зачем ему заказывать клеветническую статью?
Д. С. Я не знаю.
А. С. Вы сказали, что знаете группу «Расцветай». Что это значит?
Д. С. Видел вывеску, и мой младший брат имеет к ней отношение.
А. С. Вы в какой-то степени занимаетесь делами компании?
Д. С. Нет.
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Артёма Скатова дважды отстраняли от должности вице-мэра во время расследования. Он вернулся к обязанностям 21 апреля.
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Анатолий Локоть покинул здание суда. На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию
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