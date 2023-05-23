«Я бы, наверное, никогда не пришел, если бы не зам»: мэр Новосибирска выступил в суде

— Я никаких эмоциональных оценок не хочу давать, но у меня никогда не было сомнений, да и в мэрии, в департаменте строительства уж точно, что Дмитрий Иванович имеет отношение к руководству компании «Расцветай», — заявил Анатолий Локоть.



На прошлом заседании депутат Дмитрий Савельев отрицал свою причастность к компании «Расцветай».