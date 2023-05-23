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Взрыв газа на Линейной

Что происходит на месте взрыва газа на Линейной спустя три месяца — 10 фото

Здание нельзя восстановить

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Взрыв произошел 9 февраля

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Больше трех месяцев назад в Новосибирске произошел взрыв газа в доме на улице Линейной, 39. В результате обрушения погибли 15 человек. Здание, которое уже нельзя восстановить, собираются снести.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как этот дом выглядит сейчас.

В доме обрушился подъезд

В доме обрушился подъезд

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Здание оградили забором

Здание оградили забором

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Рядом с домом осталась пешеходная тропинка

Рядом с домом осталась пешеходная тропинка

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Из уцелевших подъездов удалось вынести часть вещей

Из уцелевших подъездов удалось вынести часть вещей

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По делу о взрыве газа на Линейной <a href="https://ngs.ru/text/criminal/2023/02/10/72049322/" class="_" target="_blank">арестовали</a> двух человек — Евгения Кавуна и Ирину Урбах

По делу о взрыве газа на Линейной арестовали двух человек — Евгения Кавуна и Ирину Урбах

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По версии следствия, незадолго до трагедии Кавун и Урбах меняли шланги плит, что привело к утечке газа

По версии следствия, незадолго до трагедии Кавун и Урбах меняли шланги плит, что привело к утечке газа

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Снос дома еще не начался

Снос дома еще не начался

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Для демонтажа здания подготовили проект, его отправили <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/04/28/72258668/" class="_" target="_blank">на экспертизу</a>

Для демонтажа здания подготовили проект, его отправили на экспертизу

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Подрядчика, который снесет здание, выберут после того, как эксперты одобрят документы на демонтаж

Подрядчика, который снесет здание, выберут после того, как эксперты одобрят документы на демонтаж

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НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда здание снесут.

В первые сутки после трагедии НГС собирал всё, что известно о взрыве, в онлайн-трансляции. Как выглядело здание сразу после взрыва, можно посмотреть в фоторепортаже.

Больше подробностей — в специальном сюжете.

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