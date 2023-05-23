Что происходит на месте взрыва газа на Линейной спустя три месяца — 10 фото

Больше трех месяцев назад в Новосибирске произошел взрыв газа в доме на улице Линейной, 39. В результате обрушения погибли 15 человек. Здание, которое уже нельзя восстановить, собираются снести.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как этот дом выглядит сейчас.