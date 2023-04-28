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Взрыв газа на Линейной

Проект сноса дома на Линейной отправили на экспертизу — когда смогут начать работы

Властям нужно будет выбрать подрядчика

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Взрыв произошел больше двух месяцев назад

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Проект сноса дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске передали на экспертизу. Если документы одобрят, то власти смогут заключить контракт с подрядчиком и начать демонтаж.

— Проектная документация на разработку проекта по сносу жилого дома на улице Линейной, 39 и временному усилению стен находится в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области». Ориентировочная дата получения положительного заключения экспертизы — май 2023 года, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

После этого власти смогут заключить контракт с подрядчиком, который займется сносом дома.

Трагедия в доме на Линейной произошла 9 февраля. Погибли 15 человек. 10 февраля в Новосибирске арестовали двух омичей по делу о взрыве газа. За несколько дней до трагедии 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун появились в доме под видом сотрудников газовой службы.

В середине марта журналисты НГС побывали на месте трагедии и посмотрели, как выглядит дом. Сейчас 40 собственников квартир получили компенсацию за утраченное жилье. На это потратили 205 миллионов рублей.

Взрыв газаУлица ЛинейнаяСносМэрия Новосибирска
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