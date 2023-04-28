Проект сноса дома на Линейной отправили на экспертизу — когда смогут начать работы

Проект сноса дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске передали на экспертизу. Если документы одобрят, то власти смогут заключить контракт с подрядчиком и начать демонтаж.
— Проектная документация на разработку проекта по сносу жилого дома на улице Линейной, 39 и временному усилению стен находится в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области». Ориентировочная дата получения положительного заключения экспертизы — май 2023 года, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
После этого власти смогут заключить контракт с подрядчиком, который займется сносом дома.
Трагедия в доме на Линейной произошла
В середине марта журналисты НГС побывали на месте трагедии и посмотрели, как выглядит дом. Сейчас 40 собственников квартир получили компенсацию за утраченное жилье. На это потратили 205 миллионов рублей.