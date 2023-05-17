Темная дыра. Новосибирск окутывает тьма — горожане завалили мэрию жалобами на негорящие фонари

Темный центр

Освещение городских улиц — одна из острых проблем Новосибирска, это даже мэр признаёт. Общая протяженность темноты наверняка перевалила за рекорд Красного проспекта как самой длинной улицы — вот только такие рекорды никто не фиксирует: гордиться ведь нечем. Каждый год НГС публикует списки темных пятен, но проблема не решается.



Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов рассказал, что месяцами ведет переписку с городскими властями из-за темноты на его округе. В списке проблемных мест только Тихого центра — улица Ленина, Революции, Щетинкина, Максима Горького. Депутат направляет в Управление автомобильных дорог городского дептранса обращение с адресом, через месяц (по закону, именно в течение месяца власти отвечают на запросы) получает ответ с уверением, что работы проведут в срок еще пары месяцев. Всё это время на улицах темно.

