Темная дыра. Новосибирск окутывает тьма — горожане завалили мэрию жалобами на негорящие фонари

Если спросить новосибирцев о городских проблемах, у них дыхание собьется их перечислять. Среди них особняком стоят, пожалуй, дороги и их освещение. Многие, возможно, привыкли к тому, что в частном секторе может вообще не быть освещения, но и в городе фонари горят через один, а на некоторых улицах не горят вовсе — если повезло, и они там есть. Горожане шлют заявки пачками — и напрямую в ответственное за свет на улицах ведомство мэрии, и своим депутатам. И те месяцами ведут переписку с властями. О проблеме они рассказали НГС.
Темный центр
Освещение городских улиц — одна из острых проблем Новосибирска, это даже мэр признаёт. Общая протяженность темноты наверняка перевалила за рекорд Красного проспекта как самой длинной улицы — вот только такие рекорды никто не фиксирует: гордиться ведь нечем. Каждый год НГС публикует списки темных пятен, но проблема не решается.
Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов рассказал, что месяцами ведет переписку с городскими властями из-за темноты на его округе. В списке проблемных мест только Тихого центра — улица Ленина, Революции, Щетинкина, Максима Горького. Депутат направляет в Управление автомобильных дорог городского дептранса обращение с адресом, через месяц (по закону, именно в течение месяца власти отвечают на запросы) получает ответ с уверением, что работы проведут в срок еще пары месяцев. Всё это время на улицах темно.
В частности, на обращение о негорящих фонарях на улице Ленина от
— В 2022 году я неоднократно обращался в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска по вопросу ненадлежащего состояния уличного освещения тихого центра Новосибирска, а также улицы Владимировской, — написал депутат уже в конце года начальнику департамента Константину Васильеву (копии всех обращений и ответов имеются в распоряжении редакции НГС). — По последней полученной информации от департамента работы по ремонту системы освещения тихого центра должны были быть проведены до окончания ноября 2022 года, по улице Владимировской — в течение IV квартала 2022 года, но при осмотре территории в декабре 2022 года установлено, что ситуация в целом не изменилась.
Часть фонарей, как отметил в обращении Ростислав Антонов, ремонтировали, но они перестали гореть снова, в части лампы не меняли вовсе. В ответах департамента транспорта обещания устранить нарушения в определенный срок чередуются (примерно через два) с замечаниями о том, что в городе очень много подобных заявок, поэтому сроки выполнения работ увеличены.
Весной 2023 года, по подсчетам команды депутата, на его округе не горели 123 фонаря — среди них, в том числе, те, что должны освещать автобусные остановки и пути к школам. 20 апреля депутат направил перечень негорящих фонарей с фотоподтверждениями в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку, выдать предписание на устранение дефектов уличного освещения и привлечь виновных к ответственности.
Не только Тихий центр
Екатерина Шалимова, которая в Горсовете представляет территорию микрорайона Стрижи и частный сектор вдоль улицы Жуковского, рассказала НГС, что неоднократно поднимала вопрос качества и наличия уличного освещения на депутатских сессиях и комиссиях по городскому хозяйству.
— На моем округе единичные опоры освещения установлены, линии нет. Есть наказы по строительству линии освещения, но пока департамент транспорта, который является исполнителем этих наказов, никакой информации не дает по срокам реализации, — сказала она в разговоре с журналистом НГС. — Там, где эти линии есть, меняют фонари месяцами. У нас был наказ по замене ламп освещения в частном секторе — мы его согласовывали месяца четыре. Они приедут, две лампы заменят — «мы сделали». Идем проверять — к этому моменту еще две лампы перегорели. У нас многие территории подсвечиваются только благодаря вывескам рекламным.
Левобережный депутат Александр Бурмистров рассказал НГС, что даже замену ламп в фонарях зарегистрировал как наказы избирателей — чтобы наверняка.
— Но проблема остается, потому что даже те, которые заменили, уже приходят в негодность, — признал он.
Проблемы с освещением городских улиц фиксируют и другие депутаты на своих округах: их приемные зачастую работают как диспетчерские, когда жалобы горожан на «Госуслугах» и в систему 051 не приносят результата. По мнению Екатерины Шалимовой, «Городской центр организации дорожного движения» («ГЦОДД», сменил «Горсвет» в зоне ответственности за городские фонари) работает медленно и неэффективно.
— Они ссылаются на то, что заявок много, техники мало, рабочих тоже очень мало. Мы спрашиваем: вы нам просчитайте, что конкретно нужно, чтобы ситуация изменилась, потому что освещение относится к городским нуждам первой необходимости, говорит депутат. — Но пока конкретных цифр — сколько не хватает рабочих, сколько не хватает техники и какой техники — нам никто не сказал.
4 миллиона на лампочки
В «ГЦОДД» в ответ на запрос НГС сообщили, что с начала года получили более полутора тысяч обращений из-за отсутствия или неудовлетворительной работы наружного освещения в Новосибирске — включая заявки на объекты, за которые город ответственности не несет.
— Всего с начала 2023 года было заменено 8107 ламп по магистральным улицам города Новосибирска и 2740 ламп по улицам индивидуальной жилой застройки, а также выполнена замена 361 светильника наружного освещения с натриевыми лампами на светодиодные светильники по улицам Халтурина, Родники, Науки, внутреннее кольцо на площади Карла Маркса, Бугринский мост. Устранено 1386 аварийных ситуаций (обрывы, короткое замыкание) в сетях наружного освещения, — подсчитали в учреждении.
При этом в «ГЦОДД» подчеркнули, что на единичные заявки не выезжают для экономии рабочего времени и топлива спецтехники. Так что, вероятно, замены пары фонарей на улице придется ждать очень долго.
В отличие от ситуации прошлых двух лет, когда муниципальное учреждение жаловалось на дефицит кадров, в 2023 году такой проблемы, исходя из его ответа, больше нет. Деньги в бюджете тоже выделены — более 4,66 миллиона рублей на текущее содержание фонарей. Сколько это в лампах, в «ГЦОДД» не уточнили. И сколько придется ждать от жалобы на негорящий фонарь до замены в нём лампы — тоже.
— Обращения по замене перегоревших ламп формируются в заявки и выполняются комплексно при снижении процента горения светильников ниже нормативных значений по улице в целом, с учетом рационального использования спецтехники и бригадной организации работы, — обтекаемо сообщили в учреждении.
Была ли — или будет — проведена прокурорская проверка деятельности «ГЦОДД», неизвестно: ответа из прокуратуры Ростислав Антонов пока не получил.
В 2021 году НГС публиковал интерактивную карту темных пятен Новосибирска, а в 2022 году журналисты сами проверили, как освещают проблемные улицы (никак).