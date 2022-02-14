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Анатолия Локтя попросили составить топ-3 проблем Новосибирска — что он ответил?

По словам мэра, в городе много сложностей

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Проблемы с дорогами влияют на имидж города и ухудшают качество жизни

Проблемы с дорогами влияют на имидж города и ухудшают качество жизни

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал основные проблемы города. Он отнес к ним дороги и благоустройство.

Глава города заявил об этом 14 февраля во время сессии горсовета Новосибирска. Анатолий Локоть ответил на вопрос депутата Игоря Украинцева, который попросил назвать три главные проблемы города.

— Проблем много на самом деле. Прежде всего они вытекают из тех задач, которые стоят перед нами. Проблемы связаны с дорогами, благоустройством, озеленением, освещением улиц. Это то, что влияет на имидж и улучшает качество жизни в городе. Решением этих проблем мы занимаемся, — заявил глава города.

Он отметил, что ранее в Новосибирске более серьезной была проблема муниципального общественного транспорта, но она постепенно решается.

Ранее, во время сессии горсовета в декабре, один из депутатов спросил Анатолия Локтя о том, какую зарплату он бы хотел получать. Рассказываем, что он ответил.

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