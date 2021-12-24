Новосибирцы написали почти 200 жалоб на темные улицы и дворы — карта проблемных мест

В нашу редакцию поступило почти 200 жалоб на уличное и придомовое освещение в разных частях города — как на окраинах, так и в центре Новосибирска. Ранее Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщал, что уличное освещение имеется на 87% городских улиц. Согласны ли с этим заявлением новосибирцы? Смотрите сами на нашей карте проблем.
В нашем аккаунте в Инстаграме горожане не только делились адресами, названиями улиц, ЖК и массивов, но и активно возмущались этой проблемой. Приведем несколько говорящих комментариев от наших читателей:
— Больная тема! Мы тоже место в Новосибирске! Д/п Мочище. По главной улице нет ни одного фонаря, дети по темноте со школы идут! А администрация говорит, мол, дорога не наша. А чья? Подскажите, где правду искать и куда писать? Идем с телефонами на дорогу светим, — жалуется на ситуацию читательница под ником dasha230183.
— Делали тротуар и спилили столбы освещения, обратно не поставили, сказали, что их ночью кто-то украл. Дети идут со школы в абсолютной темноте, — приводит в пример странное оправдание читательница под ником snegurovaolga.
— Вечером дворы в районе домов на Красном проспекте превращаются в сумрачные места. Страшно детей отпустить погулять, со школы и кружков приходится встречать. А гаражи по всему периметру делают место привлекательным для бомжей, алкашей и преступников, — переживает комментатор под ником ananda_rish.
— Детский сад
— Дзержинский район (частный сектор). У нас нет ни одного фонаря, прям больную тему затронули. Если зимой еще светло от снега, то лето/весна/осень — это катастрофа, — пишет нам читательница под ником zhannamamabogdana.
Мы составили карту жалоб, на которой видно самые темные места нашего города. Новосибирцы жаловались на разные места, улицы и даже целые массивы, которые утопают в темноте. Для наглядности мы пометили все точки, которые прислали нам горожане, а о масштабе беды судить вам.
По вопросам недостаточного освещения в городе Новосибирске Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска сообщил НГС такую информацию:
— МБУ «ГЦОДД» содержит существующие линии наружного освещения и вводит в эксплуатацию новые объекты. Чтобы быстро выявить неполадки с освещением, специалисты «Городского центра организации дорожного движения» еженедельно объезжают улицы города, устраняют выявленные замечания и заменяют перегоревшие лампы.
За 2021 год Центр получил 1713 обращений на отсутствие либо неудовлетворительную работу наружного освещения улиц. На сегодняшний день в работе находятся 152 обращения. Часто поступают обращения на плохую работу наружного освещения придомовых территорий, но их содержание не входит в компетенцию Центра. В индивидуальной жилой застройке и новых жилмассивах по большей части отсутствует наружное освещение. Количество неосвещенных улиц ориентировочно составляет 13% от общего количества.
В 2021 году на новое строительство, реконструкцию и текущее содержание, а также восстановление наружного освещения после замены деревянных опор на железобетонные по улицам индивидуальной жилой застройки города Новосибирска (частные дома. — Прим. ред.) потрачено более 27 миллионов рублей.
Какую общую сумму потратили в 2021 году на поддержание уличного освещения в надлежащем виде, на запрос редакции НГС не ответили.
Заявки на недостатки в работе наружного освещения принимаются диспетчерской службой учреждения по телефонам: Центральный округ, Дзержинский район, Октябрьский район, Калининский район по номеру