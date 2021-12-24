Новосибирцы написали почти 200 жалоб на темные улицы и дворы — карта проблемных мест

— Больная тема! Мы тоже место в Новосибирске! Д/п Мочище. По главной улице нет ни одного фонаря, дети по темноте со школы идут! А администрация говорит, мол, дорога не наша. А чья? Подскажите, где правду искать и куда писать? Идем с телефонами на дорогу светим, — жалуется на ситуацию читательница под ником dasha230183.



— Делали тротуар и спилили столбы освещения, обратно не поставили, сказали, что их ночью кто-то украл. Дети идут со школы в абсолютной темноте, — приводит в пример странное оправдание читательница под ником snegurovaolga.



— Вечером дворы в районе домов на Красном проспекте превращаются в сумрачные места. Страшно детей отпустить погулять, со школы и кружков приходится встречать. А гаражи по всему периметру делают место привлекательным для бомжей, алкашей и преступников, — переживает комментатор под ником ananda_rish.

