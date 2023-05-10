freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 76.82
eur 84.91
Тема дняИз новосибирской деревни вывезли всех жителей
Все новости
Все новости

12 новосибирцам потребовалась скорая помощь во время праздничной программы

Медики дежурили в местах массовых мероприятий

4 995

Празднование 9 Мая посетили больше 170 тысяч человек

Поделиться

За время празднования Дня Победы 12 человек обратились за медицинской помощью. Врачи дежурили в местах скопления людей.

Об этом на оперативном совещании 10 мая рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов:

— На всех местах проведения массовых мероприятий дежурили службы скорой медицинской помощи, всего обратившихся — 12 человек. Им оказана необходимая помощь.

На совещании сообщили, что празднование Дня Победы посетили около 177 тысяч человек. О том, как в Новосибирске отмечают 9 Мая, НГС рассказывал в онлайн-трансляции. Чем запомнился праздник в этом году, посмотрите на 20 ярких снимках.

По теме

9 МаяДень ПобедыКонстантин ХальзовМинздрав Новосибирской области
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter