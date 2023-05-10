12 новосибирцам потребовалась скорая помощь во время праздничной программы

За время празднования Дня Победы 12 человек обратились за медицинской помощью. Врачи дежурили в местах скопления людей.
Об этом на оперативном совещании 10 мая рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов:
— На всех местах проведения массовых мероприятий дежурили службы скорой медицинской помощи, всего обратившихся — 12 человек. Им оказана необходимая помощь.
На совещании сообщили, что празднование Дня Победы посетили около 177 тысяч человек. О том, как в Новосибирске отмечают