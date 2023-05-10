На празднование 9 Мая в Новосибирске пришли 177 тысяч человек

Празднование Дня Победы в Новосибирске 9 Мая посетили более 170 тысяч человек. Больше всего людей пришло на парад.
Об этом на оперативном совещании 10 мая рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников:
— В мероприятиях, которые проходили в Новосибирске, приняли участие более 177 тысяч человек. Самое масштабное — парад Победы и возложение цветов на Мемориале Славы.
Он добавил, что трансляцию парада Победы в Новосибирске на канале ОТС посмотрели более
О том, как в Новосибирске отмечают День Победы, НГС рассказывал в онлайн-трансляции. Мы также собрали самые яркие кадры с парада и фото красочного салюта. Посмотрите на них, если пропустили.