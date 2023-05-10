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День Победы-2023 в Новосибирске

На празднование 9 Мая в Новосибирске пришли 177 тысяч человек

Большинство смотрело на парад в центре города

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Парад прошел утром 9 Мая

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Празднование Дня Победы в Новосибирске 9 Мая посетили более 170 тысяч человек. Больше всего людей пришло на парад.

Об этом на оперативном совещании 10 мая рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

— В мероприятиях, которые проходили в Новосибирске, приняли участие более 177 тысяч человек. Самое масштабное — парад Победы и возложение цветов на Мемориале Славы.

Он добавил, что трансляцию парада Победы в Новосибирске на канале ОТС посмотрели более 1 000 000 пользователей из разных стран и городов.

О том, как в Новосибирске отмечают День Победы, НГС рассказывал в онлайн-трансляции. Мы также собрали самые яркие кадры с парада и фото красочного салюта. Посмотрите на них, если пропустили.

9 МаяДень ПобедыПарад ПобедыАндрей Травников
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