В Новосибирске прогремел праздничный салют: 10 красочных кадров от фотографа НГС

Празднование
Фотограф НГС Александр Ощепков запечатлел финал чествования подвига.
С 21:00 до 22:30 на время запуска салюта закрыли для проезда улицы Восход, Немировича-Данченко, Блюхера, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, а также эстакаду на площади Инженера Будагова.
Салют над площадью Ленина хорошо было видно из центра города.
Если вы пропустили акцию «Свеча памяти», которая прошла накануне, то можете посмотреть наш фоторепортаж.
Как прошел День Победы в Новосибирске — читайте и смотрите в нашей онлайн-хронике. Редакция НГС работала для вас с раннего утра и до позднего вечера.