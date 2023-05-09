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День Победы-2023 в НовосибирскеФоторепортаж

В Новосибирске прогремел праздничный салют: 10 красочных кадров от фотографа НГС

Всего в Новосибирске сегодня было семь организованных салютов, мы покажем вам самый масштабный

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Салют над площадью Ленина начался в 21:50

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Празднование 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске традиционно завершилось салютом и фейерверком. Наблюдать залпы можно было в нескольких частях города.

Фотограф НГС Александр Ощепков запечатлел финал чествования подвига.

Чтобы больше новосибирцев увидели эту красоту, сегодня перекрыли ряд улиц

Чтобы больше новосибирцев увидели эту красоту, сегодня перекрыли ряд улиц

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С 21:00 до 22:30 на время запуска салюта закрыли для проезда улицы Восход, Немировича-Данченко, Блюхера, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, а также эстакаду на площади Инженера Будагова.

Желающих посмотреть на салют из года в год меньше не становится. Эти люди приехали посмотреть на пиротехническое шоу над Михайловской набережной

Желающих посмотреть на салют из года в год меньше не становится. Эти люди приехали посмотреть на пиротехническое шоу над Михайловской набережной

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Салют над площадью Ленина хорошо было видно из центра города.

Салют сопровождала подсветка

Салют сопровождала подсветка

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По ссылке вы можете увидеть <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/05/09/72288599/" class="_" target="_blank">15 ярких фото</a> с парада Победы в Новосибирске

По ссылке вы можете увидеть 15 ярких фото с парада Победы в Новосибирске

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Погода в Новосибирске для праздника была благоприятной. Вечернее похолодание мало кого смутило, сообщили корреспонденты НГС, которые прогуливались вместе с другими новосибирцами

Погода в Новосибирске для праздника была благоприятной. Вечернее похолодание мало кого смутило, сообщили корреспонденты НГС, которые прогуливались вместе с другими новосибирцами

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Если вы пропустили акцию «Свеча памяти», которая прошла накануне, то можете посмотреть наш фоторепортаж.

Залпы запускали около 10 минут

Залпы запускали около 10 минут

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Фейерверк — традиционное завершение празднования Дня Победы

Фейерверк — традиционное завершение празднования Дня Победы

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Как прошел День Победы в Новосибирске — читайте и смотрите в нашей онлайн-хронике. Редакция НГС работала для вас с раннего утра и до позднего вечера.

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