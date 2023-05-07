В Новосибирской области ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, ветераны получили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Такую сумму в области выплатили 204 участникам войны.

По данным социального фонда, большинство инвалидов и участников войны получают сразу две пенсии. Это может быть страховая пенсия по старости и пенсии по инвалидности по гособеспечению.