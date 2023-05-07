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В Новосибирской области ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы

Дополнительные средства выплатили только тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях

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В Новосибирской области выплаты получили 204 участника войны

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В Новосибирской области ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы. Дополнительные средства назначили только тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях.

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, ветераны получили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Такую сумму в области выплатили 204 участникам войны.

По данным социального фонда, большинство инвалидов и участников войны получают сразу две пенсии. Это может быть страховая пенсия по старости и пенсии по инвалидности по гособеспечению.

— Помимо этого, граждане данной категории получают и иные выплаты по линии СФР: ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и дополнительное материальное обеспечение (ДЕМО). В среднем общий размер выплат у инвалидов и участников Великой Отечественной войны на сегодняшний день в нашем регионе составляет порядка 55 тысяч рублей в месяц, — отметили в фонде.

Выплата ко Дню Победы полагается не всем ветеранам, а только тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях. В эту категорию включают военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда.

Ранее мы разбирали, что выплату ко Дню Победы установили указом президента в 2019 году. Но получают ее не все пенсионеры, а только участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Детям войны деньги не выплачивают.

7 мая утром в Новосибирске состоялась генеральная репетиция парада Победы. Посмотрите фотографии, как в центре города проехала военная техника и прошли пешие колонны. 9 мая в 10:00 начнется парад, а после пройдет торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы.

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