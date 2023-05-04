Говорят, что пенсионерам выплатят по 10 тысяч ко Дню Победы. Кто на самом деле получит деньги

Осенью 2021 года пенсионеры в России получили единовременные выплаты, связанные с высокой инфляцией. С тех пор регулярно появляются слухи о новых выплатах пожилым людям. На этот раз заговорили о специальной выплате ко Дню Победы всем пенсионерам — такую информацию распространяли в соцсетях и мессенджерах.
— Мне всё время в ленте попадается информация, что всем пенсионерам выплатят дополнительно деньги к 9 Мая: где-то пишут, что по пять тысяч рублей, где-то — что по десять, — рассказала Наталья из Свердловской области. — Мне кажется странным: я на пенсии уже десять лет почти, и ни разу мне ко Дню Победы не выплачивали, отец только получает как ребенок войны, и то там рублей пятьсот, а не десять тысяч. А в этом году заплатят, получается?
Мы изучили документы, чтобы разобраться, будут ли действительно дополнительные выплаты к празднику и кто их получит. Если говорить коротко: выплаты будут, но далеко не всем пенсионерам. А теперь разберемся подробнее.
В мае действительно есть дополнительная выплата — 10 тысяч рублей ко Дню Победы, она была установлена указом президента в 2019 году. Но получают ее не все пенсионеры, а только участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Больше она никому не полагается, деньги не получают даже дети войны.
— Этот вопрос может быть отрегулирован двумя способами: либо федеральным законом, либо указом президента. Федерального закона такого, к сожалению, нет. Что касается выплат категориям граждан, на которых распространяется указ президента, они будут, но они касаются узкой категории граждан, а не всех пенсионеров, — рассказал нам председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В 2020-м к 75-летию Победы ветераны получили по 75 тысяч рублей. В Госдуме на рассмотрении есть законопроект о том, чтобы сделать выплату в размере 75 тысяч рублей ежегодной, однако до рассмотрения документа депутаты пока не добрались.
В некоторых регионах установлены собственные выплаты и льготы ко Дню Победы, однако они также касаются отдельных категорий получателей пенсии. Дополнительной выплаты для всех пенсионеров ко Дню Победы федеральными законами не предусмотрено.
Последняя на данный момент единовременная выплата всем пенсионерам была в сентябре 2021 года. Тогда, объявляя о дополнительной выплате, Владимир Путин отметил, что для пенсионеров реальная инфляция выше средней. В 2022 году тоже из-за высоких темпов инфляции пенсии дважды проиндексировали: повторную индексацию провели в июле. По информации Центробанка, в марте текущего года инфляция составила 3,51%, так что пока о массовой повторной индексации пенсий власти не заикались, однако отдельные категории пенсионеров могут ждать повышения выплат уже в мае.