Говорят, что пенсионерам выплатят по 10 тысяч ко Дню Победы. Кто на самом деле получит деньги

— Мне всё время в ленте попадается информация, что всем пенсионерам выплатят дополнительно деньги к 9 Мая: где-то пишут, что по пять тысяч рублей, где-то — что по десять, — рассказала Наталья из Свердловской области. — Мне кажется странным: я на пенсии уже десять лет почти, и ни разу мне ко Дню Победы не выплачивали, отец только получает как ребенок войны, и то там рублей пятьсот, а не десять тысяч. А в этом году заплатят, получается?

