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По центру Новосибирска проехала военная техника — 10 кадров с репетиции парада Победы

Посмотреть на событие пришли десятки жителей города

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Вторая репетиция прошла утром

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Утром, 7 мая, в Новосибирске прошла вторая репетиция парада Победы. По центре города проехала военная техника и прошли пешие колонны, для этого дорогу перекрыли на несколько часов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в центре и сделал несколько кадров с места событий.

На репетиции парада можно было заметить ракетный комплекс «Ярс», <nobr class="_">БТР-82М</nobr> и танк <nobr class="_">Т-34</nobr>

На репетиции парада можно было заметить ракетный комплекс «Ярс», БТР-82М и танк Т-34

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Для мероприятия перекрыли центр города. Ограничения продлятся с 07:00 до 12:30

Для мероприятия перекрыли центр города. Ограничения продлятся с 07:00 до 12:30

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Новосибирцы приходят на репетицию парада с детьми

Новосибирцы приходят на репетицию парада с детьми

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На репетиции парада можно было заметить <nobr class="_">БТР-82М</nobr>, танк <nobr class="_">Т-34</nobr> и ракетный комплекс «Ярс»

На репетиции парада можно было заметить БТР-82М, танк Т-34 и ракетный комплекс «Ярс»

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Вместе с военной техникой по центру города проехали квадроциклы

Вместе с военной техникой по центру города проехали квадроциклы

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Движение транспорта <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/04/28/72260291/" class="_" target="_blank">ограничат</a> 8 и 9 мая, также закроют выходы и входы на станцию метро «Площадь Ленина»

Движение транспорта ограничат 8 и 9 мая, также закроют выходы и входы на станцию метро «Площадь Ленина»

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9 мая на военном параде на площади Ленина пролетят самолеты <nobr class="_">СУ-34</nobr> и <nobr class="_">ТВС-2МС</nobr>

9 мая на военном параде на площади Ленина пролетят самолеты СУ-34 и ТВС-2МС

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На репетицию парада дети принесли с собой флаги

На репетицию парада дети принесли с собой флаги

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В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

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Ранее мы писали, какие мероприятия пройдут в Новосибирске в честь Дня Победы. Парад начнется 9 мая в 10:00, после пройдет торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы. Читайте в материале полную программу.

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Репетиция парада Победы9 МаяЦентр НовосибирскаВоенная техника
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