По центру Новосибирска проехала военная техника — 10 кадров с репетиции парада Победы

Утром, 7 мая, в Новосибирске прошла вторая репетиция парада Победы. По центре города проехала военная техника и прошли пешие колонны, для этого дорогу перекрыли на несколько часов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в центре и сделал несколько кадров с места событий.
Ранее мы писали, какие мероприятия пройдут в Новосибирске в честь Дня Победы. Парад начнется 9 мая в 10:00, после пройдет торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы. Читайте в материале полную программу.