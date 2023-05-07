По центру Новосибирска проехала военная техника — 10 кадров с репетиции парада Победы

Утром, 7 мая, в Новосибирске прошла вторая репетиция парада Победы. По центре города проехала военная техника и прошли пешие колонны, для этого дорогу перекрыли на несколько часов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в центре и сделал несколько кадров с места событий.