Самый люкс. Топ-5 дач в Новосибирске — смотрим на дорогие дома с песчаными пляжами, бассейнами и фонтанами

Цена вопроса — 10 миллионов рублей, плюс вся мебель в придачу.



Пока это самое дорогое предложение в сегменте городских дач.



Домик у Оби в районе Матвеевки — интернет, баня и беседка прилагаются (6,7 млн)

Еще один вариант дачи для отдыха располагается в Первомайском районе. Рядом Обь и остановка общественного транспорта.



— Круглогодично ходит транспорт к местонахождению СНТ. Беседка на пятнадцать человек с мангалом, барбекю. Два парковочных места по бокам дачи. Имеются баня, бассейн. В дом проведены интернет и телевидение, — описывает предложение продавец.

