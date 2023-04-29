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Классно на даче. Обзор дачных сообществОбзор

Самый люкс. Топ-5 дач в Новосибирске — смотрим на дорогие дома с песчаными пляжами, бассейнами и фонтанами

Стоимость некоторых дач доходит до 10 миллионов рублей

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В этих дачных домиках можно жить круглогодично — к услугам будущих владельцев сауны, бассейны, пруды и барбекю-беседки

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Город окончательно избавился от снега, власти запустили сезонные маршруты, а впереди нас ждут длинные майские праздники — кажется, есть все составляющие для того, чтобы открыть дачный сезон прямо сейчас. Кроме, собственно, самой дачи. Недавно мы изучали предложения в сегменте «эконом», куда попали дальние дачи, а теперь решили сосредоточиться на предложениях поближе — в черте Новосибирска. Взгляните, что предлагают дачникам, готовым потратить на домик и участок сумму, сравнимую с ценой двушки в центре города.

Самая дорогая дача: идеальный газон, открытый бассейн и никаких теплиц (10 млн)

Двухэтажный домик в СНТ «Дорожник» (Советский район) продают вместе с классическим участком в 6 соток. И здесь чего только нет: во-первых, сам двухэтажный дом (100 квадратов) с камином, террасой и верандой. Рядом с основным домом есть открытый бассейн, дом для гостей, баня и беседка на берегу ручья. А вот чего на этом участке вы не найдете, так это привычных глазу теплиц и грядок, вместо них — идеально ровный и зеленый газон. Видимо, так владельцы дачной недвижимости дают понять, что это место было создано исключительно для отдыха без дачной рутины.

В гостевом доме (справа) можно поиграть в бильярд и настольный теннис

В гостевом доме (справа) можно поиграть в бильярд и настольный теннис

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А так выглядит основной дом и вымощенная к нему дорожка

А так выглядит основной дом и вымощенная к нему дорожка

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Цена вопроса — 10 миллионов рублей, плюс вся мебель в придачу.

Пока это самое дорогое предложение в сегменте городских дач.

Домик у Оби в районе Матвеевки — интернет, баня и беседка прилагаются (6,7 млн)

Еще один вариант дачи для отдыха располагается в Первомайском районе. Рядом Обь и остановка общественного транспорта.

— Круглогодично ходит транспорт к местонахождению СНТ. Беседка на пятнадцать человек с мангалом, барбекю. Два парковочных места по бокам дачи. Имеются баня, бассейн. В дом проведены интернет и телевидение, — описывает предложение продавец.

Кирпичный дом был построен около 20 лет назад

Кирпичный дом был построен около 20 лет назад

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Внутри всё готово для проживания

Внутри всё готово для проживания

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А вот как выглядит дача снаружи

А вот как выглядит дача снаружи

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Места не так много, но всегда можно припарковать машину

Места не так много, но всегда можно припарковать машину

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Покупателям предлагают двухэтажный дом площадью 160 квадратов и участок, который занимает 4 сотки. Здесь тоже нет грядок и теплиц, зато имеются декоративные кустарники и искусственный водоем.

Дачу продают с начала апреля, и за это время она немного упала в цене — с 7 миллионов до 6,7 миллиона.

Два дачных домика рядом с песчаными пляжами — 6,3 млн

В срочной продаже, как пишет владелец этой дачи, находится вариант в том же самом СНТ «Дорожник», где располагается самая дорогая дача этого обзора. Что предлагают на этот раз? Участок в 18 соток, два двухэтажных домика — гостевой и основной, беседку, два гаража и естественный пруд с лилиями. Еще на участке, со слов продавца, имеется спортивный комплекс и уличное джакузи, а совсем рядом, через четыре участка, — несколько песчаных пляжей и проток.

— По всему периметру участок огорожен металлическим кованым забором и живой изгородью. Очень много декоративных посадок, деревьев, кустарников и цветов, — говорится в объявлении.

Дача с самым большим участком этого обзора — 18 соток

Дача с самым большим участком этого обзора — 18 соток

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Возле домика есть пруд

Возле домика есть пруд

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Домик для гостей

Домик для гостей

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В основном доме располагается сауна, везде проведена питьевая вода, установлены кондиционеры. Из минусов — туалет есть лишь на улице.

Дом продается с апреля этого года, и его цена не изменилась.

Дача в скандинавском стиле с голыми стенами и фонтаном на участке — 5,9 млн

Еще один вариант с Первомайки — домик в скандинавском стиле с участком в 6 соток. Стройка домика не закончена, но туда, по словам продавца, уже проведены все инженерные коммуникации.

— Несмотря на то что это СНТ, дом полностью готов к круглогодичному проживанию. За счет панорамного остекления в гостиной в доме очень светло и много пространства! В гостиной и кухонной зоне высота потолков 4,5 метра, — уверяет продавец.

Дача, которая еще потребует вложений

Дача, которая еще потребует вложений

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Потому что внутри лишь голые стены

Потому что внутри лишь голые стены

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Но на участке уже кое-что имеется

Но на участке уже кое-что имеется

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Например, зона барбекю

Например, зона барбекю

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Кроме домика, будущим хозяевами предлагают баню с террасой, оформленную зону барбекю и каменный фонтан.

Теплицы отсутствуют, но возле дома много вишни, растут туи и одна ель. До ближайшего водоема, как говорится в объявлении, тоже рукой подать.

Дачу продают с осени прошлого года, ее цена — 5,99 миллиона рублей.

Дача-усадьба с деревянным кружевом и каминным залом — 5,7 млн

Дачу-усадьбу на берегу пруда с «личной береговой зоной» продают в Советском районе. Это СНТ «Парус» — рядом Нижняя Ельцовка, протоки и берег реки.

Будущим владельцам предлагают участок в 12 соток и два дома — гостевой и основной, в котором имеется каминный зал.

Дачу с резьбой владелец называет усадьбой

Дачу с резьбой владелец называет усадьбой

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Дача стоит на берегу пруда

Дача стоит на берегу пруда

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Вот такой вид открывается отсюда

Вот такой вид открывается отсюда

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— Ландшафтный дизайн участка — голубые ели, туи, ценные породы цветов и кустарники, оранжерея, капитальная теплица, 2 площадки для барбекю, выложенные плиткой дорожки, парковка на 4 машины, беседка, качели, детская игровая площадка, дровяник, хозблок. На участке капитальное бетонное сооружение вдоль береговой линии с шестью ступенями, спускающимися в водоем (глубина около 3 м). Деревянные детали построек украшены резьбой, — отмечается в объявлении.

В пруду, как уверяет продавец, водятся караси и прилетают дикие утки.

Дом с участком продают с начала апреля за 5,7 миллиона — цена никак не менялась.

Прошлым летом мы гуляли в дачных обществах возле реки Издревая. Взгляните, какие резные домики мы нашли.

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