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Классно на даче. Обзор дачных сообществ

Фоторепортаж из популярных обществ у Издревой — гуляем по разлапистому мостику и разглядываем резные теремки

Дачникам повезло: здесь есть сразу две речки, постоянная вода и такси, которое можно вызвать прямо к дому

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Основная масса дач в районе Издревой — это аккуратные садовые домики 70–80-х годов постройки. Но среди них хватает и новостроев, в том числе больших особняков, где можно жить круглогодично

Основная масса дач в районе Издревой — это аккуратные садовые домики 70–80-х годов постройки. Но среди них хватает и новостроев, в том числе больших особняков, где можно жить круглогодично

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Летний дачный отдых многие читатели НГС (это мы поняли, ведя рубрику «Классно на даче») не могут себе представить без леса и воды. Это словно два обязательных ингредиента классного отдыха, и, по мнению читателей, желательно, чтобы они были в шаговой доступности. И мы нашли такое место — искупаться и порыбачить здесь можно сразу в двух речках, в ближайшем лесу растут лисички и подберезовики, к дачам ведет дорога, которую чистят зимой, а некоторые общества застроены так плотно, что свободной земли в продаже уже попросту не найти. Корреспондент НГС Ксения Лысенко и фотограф Алина Скитович прогулялись по трем СНТ между железнодорожными станциями Издревая и Учебный, где сибирские пейзажи с березками дополняют резные домики в южном стиле.

В 40 минутах езды на электричке от Речного вокзала, между станциями Издревая и Учебный, раскинулись десятки дачных обществ. Рядом несколько сёл и деревень, а также долина реки Издревая — памятник природы, практически заповедное место, которое примерно 5 лет назад отстояли новосибирцы, защищая его от попыток властей разместить неподалеку свалку. В этих местах образовался уникальный природный ландшафт — горная местность сочетается с равнинной, а в лесах водятся краснокнижные растения и животные.

Дачных обществ в районе Издревой и Ини более десятка, но мы заглянули в три наиболее крупных

Дачных обществ в районе Издревой и Ини более десятка, но мы заглянули в три наиболее крупных

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Река Иня делает изгиб на подъезде к станции Учебный

Река Иня делает изгиб на подъезде к станции Учебный

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Некоторые дачники добираются до своих участков с Издревой. Здесь почти что городские пейзажи, но за этой шестиэтажкой скрывается смешанный лесок с грибами и ягодами

Некоторые дачники добираются до своих участков с Издревой. Здесь почти что городские пейзажи, но за этой шестиэтажкой скрывается смешанный лесок с грибами и ягодами

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Скалы хорошо просматриваются с остановки «Учебный» — сюда и устремляется основной поток дачников. Как вспоминают старожилы этих мест, породы уже заросли кустарниками и березами, а вот лет 20 назад можно было наблюдать, как по скалам, мимо которых неспешно брели дачники с корзинками и сумками, карабкались альпинисты. Раньше здесь часто проходили сборы и слеты спортсменов и любителей пешеходного туризма. Сейчас места пустуют.

— К лучшему это, я думаю. Зачем природу тревожить? Потом еще мусор оставляют, — замечает Тамара Георгиевна из СНТ «Мелиоратор».

На Учебном когда-то выделялись скальные породы. Сейчас они заросли березами (а кое-где на них выросли домики)

На Учебном когда-то выделялись скальные породы. Сейчас они заросли березами (а кое-где на них выросли домики)

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Ландшафт тут действительно необычный

Ландшафт тут действительно необычный

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«Мелиоратор» — ближайшее к остановке «Учебный» общество. Вообще сюда можно добраться и с остановки «Издревая», правда, выйдет гораздо дольше. По словам Тамары Георгиевны, она так и делает, когда хочет в пути пособирать грибы. Путь лежит через лес, и, сойдя с дорожки, можно набрать немного подберезовиков и лисичек. Но если не планировать прогулки по лесу, то сойти со станции «Учебный», пройти минут 5–7 в горку мимо тех самых холмов и пещер, и вот вы уже в «Мелиораторе».

Улицы в СНТ маленькие и уютные, а участки плотно прилегают друг к другу

Улицы в СНТ маленькие и уютные, а участки плотно прилегают друг к другу

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Домики преимущественно типовые

Домики преимущественно типовые

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Но не обошлось и без необычных построек

Но не обошлось и без необычных построек

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Дачница Татьяна рассказывает, что ее родители получили землю в «Мелиораторе» в 1985 году, она — второе поколение дачников в этих местах.

— Ну раньше же землю нарезали, выделяли тем, кто работал в каких-то организациях. Тот же «Ветеран СибВО» (еще одно СНТ в районе Издревой. — Прим. ред.), вот наше, — перечисляет она.

— Это был старт. Не было ничего, только земля. Ну а мы уже за свои деньги покупали, — добавляет ее соседка Оксана. — Третий год как у нас тут дача. Всем нравится, только плюсы видим. Ну а правление... Что правление? Нам же всегда хотелось бы, чтобы всё работало лучше за те деньги, которые мы платим.

В обществе есть проблемы с поливочной водой — ее по-прежнему подают по расписанию

В обществе есть проблемы с поливочной водой — ее по-прежнему подают по расписанию

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Иногда на улицах можно встретить интересные артефакты. Например, вот такой симпатичный ретроуазик

Иногда на улицах можно встретить интересные артефакты. Например, вот такой симпатичный ретроуазик

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Дачники «Мелиоратора» платят тысячу рублей членских взносов за сотку. В обществе вывозят мусор (здесь действительно чисто и нет стихийных свалок), исправно подают электричество, а вот с водой возникают проблемы. В отличие от соседних СНТ, в «Мелиораторе» по-прежнему поливочная вода по расписанию. Например, в выходной день вода подается до 15 часов дня, поэтому многие стараются приехать пораньше.

Рядом с обжитыми дачами, увитыми всевозможными растениями, соседствуют и заброшенные домики. Их здесь немного, примерно 10%

Рядом с обжитыми дачами, увитыми всевозможными растениями, соседствуют и заброшенные домики. Их здесь немного, примерно 10%

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Один из таких в прошлом году приобрела семья Татьяны В. из Первомайки. За него и 6 соток земли они отдали 200 тысяч рублей. Покупку считают выгодной, уже сейчас цены взлетели в два раза, и ближайший к ним участок с 5 сотками земли и старым домом продают за 400 тысяч

Один из таких в прошлом году приобрела семья Татьяны В. из Первомайки. За него и 6 соток земли они отдали 200 тысяч рублей. Покупку считают выгодной, уже сейчас цены взлетели в два раза, и ближайший к ним участок с 5 сотками земли и старым домом продают за 400 тысяч

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Если добираться не на электричке, а на машине, то вариантов маршрутов не так чтобы и много: кто-то доезжает до «Учебного» через педуниверситет, но чаще — через Большевистскую, а затем через Первомайский район. Как говорит Оксана, все очень надеются на Восточный обход — трасса пролегает совсем недалеко от дач:

— Он здесь в шаговой доступности. Надеемся, что скоро будет. Тогда будет гораздо комфортнее, и можно будет выезжать не только через Первомайку, но и через Гусинку. Это же большой федеральный проект, и тогда, возможно, в наши общества начнут проводить асфальтированную дорогу. И тем самым эти общества будут набирать еще большую популярность.

Если в СНТ «Мелиоратор» подняться чуть выше по улице Зеленой, то можно встретить дома-новострои. Этот бревенчатый домик, который возвели примерно 2–3 года назад, — словно нечто среднее между скандинавской постройкой и исконно русской избой

Если в СНТ «Мелиоратор» подняться чуть выше по улице Зеленой, то можно встретить дома-новострои. Этот бревенчатый домик, который возвели примерно 2–3 года назад, — словно нечто среднее между скандинавской постройкой и исконно русской избой

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Добавляет красок в лето и вот такой разноцветный забор. Мы его повстречали на пути из «Мелиоратора» в «Науку» — еще одно СНТ с историей

Добавляет красок в лето и вот такой разноцветный забор. Мы его повстречали на пути из «Мелиоратора» в «Науку» — еще одно СНТ с историей

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Зато асфальтированные участки дороги (правда, асфальт тут давно уже не обновляли) есть в СНТ «Наука» — одном из самых старых обществ в районе Ини и Издревой, появившемся еще в конце шестидесятых годов. Поскольку земля здесь пустовала, то и первые наделы появились в самых привлекательных местах — прямо у Ини. Дома здесь вызывают ассоциации с югом: открытые веранды, маленькие балкончики, девичий виноград, плетущийся по стенам.

С веранды на втором этаже открывается вид на прибрежную зону

С веранды на втором этаже открывается вид на прибрежную зону

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Еще один необычный, правда, слегка потерявший свое великолепие дом. Практически деревянный дворец. Расспросить хозяев об удивительной постройке не удалось — на участке не было никого

Еще один необычный, правда, слегка потерявший свое великолепие дом. Практически деревянный дворец. Расспросить хозяев об удивительной постройке не удалось — на участке не было никого

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— Ну некоторые, особенно кто тут едва ли не круглый год или всё лето живет, конечно, ходят на речку. На Иню, на Издревушку... Но у нас, у сибирских, как-то не принято, что ли, купаться в такой воде. Мы даже в Оби не купаемся, — категорично замечает Оксана из «Мелиоратора».

Скепсис Оксаны, впрочем, разделяют не все. Еще на подходе к реке слышны радостные крики детей — купальный сезон тут уже в полном разгаре.

К берегу ведет частично заасфальтированная дорога. Спускаться довольно удобно, а вот подниматься в горку — удовольствие, прямо скажем, не из приятных

К берегу ведет частично заасфальтированная дорога. Спускаться довольно удобно, а вот подниматься в горку — удовольствие, прямо скажем, не из приятных

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Зато на всём пути можно разглядывать домики

Зато на всём пути можно разглядывать домики

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И удивляться некоторым из них

И удивляться некоторым из них

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Кроме деревянного кружева, встречается и вот такая мозаика на стенах

Кроме деревянного кружева, встречается и вот такая мозаика на стенах

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Берег у Ини довольно крутой, его постоянно подмывает. В предыдущие годы купаться в Ине было практически невозможно из-за крутого спуска. Пару лет назад дачники сделали специальные ступеньки для спуска к воде. Плавают в основном дети, их родители настороженно глядят на мутную воду и все-таки предпочитают греться на берегу. На просьбы вылезти из речки ребятишки особо не реагируют — на улице +30, и прохладная вода очень даже манит.

По словам Елены, которая пришла к реке со спаниелем, Иня заметно обмельчала за последние годы — можно спокойно добраться до середины реки и коснуться ногами дна. Сама она тоже не любитель плавать в маленьких речках, но в жару любит проводить время у воды.

— Еще бы мусор тут не оставляли, вообще бы шикарно было, — косится она на переполненные мусорные пакеты, которые бросают прямо на берегу.

Выбросить мусор можно в специальные контейнеры, расположенные на въезде в «Науку». Но до них добираются не все

Выбросить мусор можно в специальные контейнеры, расположенные на въезде в «Науку». Но до них добираются не все

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На Ине уже распускаются кувшинки

На Ине уже распускаются кувшинки

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Разлапистый мостик через Иню ведет как раз на станцию Издревая. Некоторые даже успевают порыбачить с мостика

Разлапистый мостик через Иню ведет как раз на станцию Издревая. Некоторые даже успевают порыбачить с мостика

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Дачник Сергей в «Науке» новенький, переехал только в этом году. Он с женой приобрел старенький дом с красивыми голубыми ставнями. Сколько лет постройке, он сказать затрудняется, но признаётся, что подкупили и расположение участка (5–6-я линия от воды), и ель у дома, создающая тень там, где он ставит машину, и тихие улочки с приветливыми соседями.

— Ставни делал тут местный мастер, он и соседям наличники делал. Да многие дома тут делал, — рассказывает мужчина. — А у нас друзья в соседнем обществе, в «Ладе-2», ну и мама моя тут недалеко. Всё рядом, можно съездить легко. Вообще увидели этот дом, и сразу он нам как-то понравился. Хотя, конечно, его надо подделывать. Он уже крашеный-перекрашенный, раньше был зеленым, потом его вот в такой светлый покрасили. Ну и крышу пора менять, шифер, прямо скажем, не новенький.

Этот дом Сергей приобрел в этом году. Точную цену покупки он не называет, но говорит, что на соседней улице продают 6 соток с типовым советским домиком за 800 тысяч рублей

Этот дом Сергей приобрел в этом году. Точную цену покупки он не называет, но говорит, что на соседней улице продают 6 соток с типовым советским домиком за 800 тысяч рублей

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По словам Сергея, основную дорогу чистят даже зимой, поэтому и в холодное время года дачи в «Науке» не пустуют. А еще у дачников из этого общества вода есть круглые сутки: причем как поливочная (берут из реки), так и питьевая.

Его соседка Юлия Николаевна добавляет: с электричеством тоже не возникает проблем. Членские взносы, по ее словам, такие же, как в «Мелиораторе» — тысяча рублей за сотку. Из плюсов — магазины всегда под боком, в «Науке» их два (везде есть безналичный расчет).

Самый крупный магазин расположен в «Науке», рядом с еще одним СНТ — «Крутиха». Сюда можно вызвать такси, и оно, как говорят дачники, довольно быстро приезжает. Цена поездки — примерно 450 рублей до центра города

Самый крупный магазин расположен в «Науке», рядом с еще одним СНТ — «Крутиха». Сюда можно вызвать такси, и оно, как говорят дачники, довольно быстро приезжает. Цена поездки — примерно 450 рублей до центра города

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— Мне было лет 8, сейчас мне 63. Вот, значит, 55 лет назад «Наука» примерно появилась. Все рабочие получали участки, все друг друга знали, сейчас уже, конечно, не так, — рассказывает Юлия Николаевна.

Ее родители получили этот участок, поскольку работали на Опытном заводе. Теперь участком и домом пользуются Юлия Николаевна вместе с супругом. Продавать его они не планируют, говорят, что под дачу «лучше места не найти».

Первыми участки в «Науке» получили заводчане

Первыми участки в «Науке» получили заводчане

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Сама Юлия Николаевна фотографироваться отказалась, зато показала кошку Пеночку породы «невская маскарадная». Немного нехотя, эта капризная дама всё же попозировала для фотографа

Сама Юлия Николаевна фотографироваться отказалась, зато показала кошку Пеночку породы «невская маскарадная». Немного нехотя, эта капризная дама всё же попозировала для фотографа

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К «Науке» примыкает еще одно крупное, но довольно молодое СНТ — «Крутиха». Участки в обществе начали нарезать в конце восьмидесятых, и, по признанию дачницы Галины с 5-й улицы, первые годы на их участке стояли только колышки, а им самим приходилось добираться на электричке.

— От Первомайки давали участки. Инвалидам давали, ветеранам, заслуженным работникам труда. Меня фотографировать не нужно, лучше взгляните, какие у нас маки красные! — переключается она, показывая на клумбу. — Тут раньше колхозное поле было — сажали кукурузу, подсолнухи, а потом это поле как давай резать на 4 сотки!

Когда-то Галина, по ее словам, начинала с участка на колхозном поле. Теперь у нее есть несколько теплиц, двухэтажный дом, летняя кухня, баня и надувной бассейн. Ее семейство практически живет на даче всё лето

Когда-то Галина, по ее словам, начинала с участка на колхозном поле. Теперь у нее есть несколько теплиц, двухэтажный дом, летняя кухня, баня и надувной бассейн. Ее семейство практически живет на даче всё лето

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А это маки, которыми хвастается дачница

А это маки, которыми хвастается дачница

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Вот так выглядит жасмин — его нам показала соседка Галины, Людмила. Деревце она посадила несколько лет назад наудачу, и оно неожиданно зацвело в этом году. Да так, что цветы жасмина облепили бабочки-боярышницы

Вот так выглядит жасмин — его нам показала соседка Галины, Людмила. Деревце она посадила несколько лет назад наудачу, и оно неожиданно зацвело в этом году. Да так, что цветы жасмина облепили бабочки-боярышницы

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Дачники уже начали собирать викторию. Ягода немного кислит, но окончательно поспеет через пару недель

Дачники уже начали собирать викторию. Ягода немного кислит, но окончательно поспеет через пару недель

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Общество развивается, и в этом плюс, уверена она. Пару лет назад дачники «Крутихи» собрали деньги на собственную скважину и теперь не зависят от расписания подачи воды.

— Есть вода, электричество, магазин под боком, до электрички 15 минут ходьбы, что еще нужно? — задается вопросом ее соседка Людмила. Она обзавелась дачей в «Крутихе» примерно 18–20 лет назад. Первое время, говорит, что ходила до дачи, высаживаясь на Издревой, поэтому путь получался долгий и неудобный. Она показывает на овраг за домами — формально он тоже «крутиховский» и как бы разделяет большое общество на две части. Овраг не застраивают, но всему свое время, замечает женщина. И с учетом наплыва желающих обзавестись домиком в обществе овраг тоже могут скоро заселить.

Овраг делит «Крутиху» словно на две части. Членский взнос здесь ниже, чем в других СНТ, 800 рублей за сотку

Овраг делит «Крутиху» словно на две части. Членский взнос здесь ниже, чем в других СНТ, 800 рублей за сотку

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В обществе примерно 50 небольших улиц. Они тут так и называются, по порядковым номерам. В отличие от других обществ, здесь есть свободная земля. 6 соток, например, можно купить за 195 тысяч рублей — это самое дешевое предложение среди актуальных объявлений

В обществе примерно 50 небольших улиц. Они тут так и называются, по порядковым номерам. В отличие от других обществ, здесь есть свободная земля. 6 соток, например, можно купить за 195 тысяч рублей — это самое дешевое предложение среди актуальных объявлений

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СЮЖЕТ

Классно на даче. Обзор дачных сообществКлассно на даче. Обзор дачных сообществ

— Всё быстро меняется тут. Пару лет назад и магазинов у нас особо не было, и маршрутки не ходили. А сейчас красота: можно карточкой рассчитаться, можно дойти до остановки и уехать на маршрутке. В обществе много новых людей поселяется. Я вот поэтому забор и ставлю у себя, — показывает Людмила на металлические листы на своем участке. — У нас хоть улица не самая проходная, но комфорт же тоже важен. Вот. Поэтому захотелось уединения.

Осенью 2021 года мы собрали подборку самых интересных и необычных дачных поселков — с забавными мостиками, престижными особняками, собственным пляжем и асфальтированными дорогами.

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