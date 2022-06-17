Фоторепортаж из популярных обществ у Издревой — гуляем по разлапистому мостику и разглядываем резные теремки

Скалы хорошо просматриваются с остановки «Учебный» — сюда и устремляется основной поток дачников. Как вспоминают старожилы этих мест, породы уже заросли кустарниками и березами, а вот лет 20 назад можно было наблюдать, как по скалам, мимо которых неспешно брели дачники с корзинками и сумками, карабкались альпинисты. Раньше здесь часто проходили сборы и слеты спортсменов и любителей пешеходного туризма. Сейчас места пустуют.



— К лучшему это, я думаю. Зачем природу тревожить? Потом еще мусор оставляют, — замечает Тамара Георгиевна из СНТ «Мелиоратор».