Фоторепортаж из популярных обществ у Издревой — гуляем по разлапистому мостику и разглядываем резные теремки
Дачникам повезло: здесь есть сразу две речки, постоянная вода и такси, которое можно вызвать прямо к дому
Летний дачный отдых многие читатели НГС (это мы поняли, ведя рубрику «Классно на даче») не могут себе представить без леса и воды. Это словно два обязательных ингредиента классного отдыха, и, по мнению читателей, желательно, чтобы они были в шаговой доступности. И мы нашли такое место — искупаться и порыбачить здесь можно сразу в двух речках, в ближайшем лесу растут лисички и подберезовики, к дачам ведет дорога, которую чистят зимой, а некоторые общества застроены так плотно, что свободной земли в продаже уже попросту не найти. Корреспондент НГС Ксения Лысенко и фотограф Алина Скитович прогулялись по трем СНТ между железнодорожными станциями Издревая и Учебный, где сибирские пейзажи с березками дополняют резные домики в южном стиле.
В 40 минутах езды на электричке от Речного вокзала, между станциями Издревая и Учебный, раскинулись десятки дачных обществ. Рядом несколько сёл и деревень, а также долина реки Издревая — памятник природы, практически заповедное место, которое примерно 5 лет назад отстояли новосибирцы, защищая его от попыток властей разместить неподалеку свалку. В этих местах образовался уникальный природный ландшафт — горная местность сочетается с равнинной, а в лесах водятся краснокнижные растения и животные.
Скалы хорошо просматриваются с остановки «Учебный» — сюда и устремляется основной поток дачников. Как вспоминают старожилы этих мест, породы уже заросли кустарниками и березами, а вот лет 20 назад можно было наблюдать, как по скалам, мимо которых неспешно брели дачники с корзинками и сумками, карабкались альпинисты. Раньше здесь часто проходили сборы и слеты спортсменов и любителей пешеходного туризма. Сейчас места пустуют.
— К лучшему это, я думаю. Зачем природу тревожить? Потом еще мусор оставляют, — замечает Тамара Георгиевна из СНТ «Мелиоратор».
«Мелиоратор» — ближайшее к остановке «Учебный» общество. Вообще сюда можно добраться и с остановки «Издревая», правда, выйдет гораздо дольше. По словам Тамары Георгиевны, она так и делает, когда хочет в пути пособирать грибы. Путь лежит через лес, и, сойдя с дорожки, можно набрать немного подберезовиков и лисичек. Но если не планировать прогулки по лесу, то сойти со станции «Учебный», пройти минут 5–7 в горку мимо тех самых холмов и пещер, и вот вы уже в «Мелиораторе».
Дачница Татьяна рассказывает, что ее родители получили землю в «Мелиораторе» в 1985 году, она — второе поколение дачников в этих местах.
— Ну раньше же землю нарезали, выделяли тем, кто работал в каких-то организациях. Тот же «Ветеран СибВО» (еще одно СНТ в районе Издревой. — Прим. ред.), вот наше, — перечисляет она.
— Это был старт. Не было ничего, только земля. Ну а мы уже за свои деньги покупали, — добавляет ее соседка Оксана. — Третий год как у нас тут дача. Всем нравится, только плюсы видим. Ну а правление... Что правление? Нам же всегда хотелось бы, чтобы всё работало лучше за те деньги, которые мы платим.
Дачники «Мелиоратора» платят тысячу рублей членских взносов за сотку. В обществе вывозят мусор (здесь действительно чисто и нет стихийных свалок), исправно подают электричество, а вот с водой возникают проблемы. В отличие от соседних СНТ, в «Мелиораторе» по-прежнему поливочная вода по расписанию. Например, в выходной день вода подается до 15 часов дня, поэтому многие стараются приехать пораньше.
Если добираться не на электричке, а на машине, то вариантов маршрутов не так чтобы и много: кто-то доезжает до «Учебного» через педуниверситет, но чаще — через Большевистскую, а затем через Первомайский район. Как говорит Оксана, все очень надеются на Восточный обход — трасса пролегает совсем недалеко от дач:
— Он здесь в шаговой доступности. Надеемся, что скоро будет. Тогда будет гораздо комфортнее, и можно будет выезжать не только через Первомайку, но и через Гусинку. Это же большой федеральный проект, и тогда, возможно, в наши общества начнут проводить асфальтированную дорогу. И тем самым эти общества будут набирать еще большую популярность.
Зато асфальтированные участки дороги (правда, асфальт тут давно уже не обновляли) есть в СНТ «Наука» — одном из самых старых обществ в районе Ини и Издревой, появившемся еще в конце шестидесятых годов. Поскольку земля здесь пустовала, то и первые наделы появились в самых привлекательных местах — прямо у Ини. Дома здесь вызывают ассоциации с югом: открытые веранды, маленькие балкончики, девичий виноград, плетущийся по стенам.
— Ну некоторые, особенно кто тут едва ли не круглый год или всё лето живет, конечно, ходят на речку. На Иню, на Издревушку... Но у нас, у сибирских, как-то не принято, что ли, купаться в такой воде. Мы даже в Оби не купаемся, — категорично замечает Оксана из «Мелиоратора».
Скепсис Оксаны, впрочем, разделяют не все. Еще на подходе к реке слышны радостные крики детей — купальный сезон тут уже в полном разгаре.
Берег у Ини довольно крутой, его постоянно подмывает. В предыдущие годы купаться в Ине было практически невозможно из-за крутого спуска. Пару лет назад дачники сделали специальные ступеньки для спуска к воде. Плавают в основном дети, их родители настороженно глядят на мутную воду и все-таки предпочитают греться на берегу. На просьбы вылезти из речки ребятишки особо не реагируют — на улице +30, и прохладная вода очень даже манит.
По словам Елены, которая пришла к реке со спаниелем, Иня заметно обмельчала за последние годы — можно спокойно добраться до середины реки и коснуться ногами дна. Сама она тоже не любитель плавать в маленьких речках, но в жару любит проводить время у воды.
— Еще бы мусор тут не оставляли, вообще бы шикарно было, — косится она на переполненные мусорные пакеты, которые бросают прямо на берегу.
Дачник Сергей в «Науке» новенький, переехал только в этом году. Он с женой приобрел старенький дом с красивыми голубыми ставнями. Сколько лет постройке, он сказать затрудняется, но признаётся, что подкупили и расположение участка (5–6-я линия от воды), и ель у дома, создающая тень там, где он ставит машину, и тихие улочки с приветливыми соседями.
— Ставни делал тут местный мастер, он и соседям наличники делал. Да многие дома тут делал, — рассказывает мужчина. — А у нас друзья в соседнем обществе, в «Ладе-2», ну и мама моя тут недалеко. Всё рядом, можно съездить легко. Вообще увидели этот дом, и сразу он нам как-то понравился. Хотя, конечно, его надо подделывать. Он уже крашеный-перекрашенный, раньше был зеленым, потом его вот в такой светлый покрасили. Ну и крышу пора менять, шифер, прямо скажем, не новенький.
По словам Сергея, основную дорогу чистят даже зимой, поэтому и в холодное время года дачи в «Науке» не пустуют. А еще у дачников из этого общества вода есть круглые сутки: причем как поливочная (берут из реки), так и питьевая.
Его соседка Юлия Николаевна добавляет: с электричеством тоже не возникает проблем. Членские взносы, по ее словам, такие же, как в «Мелиораторе» — тысяча рублей за сотку. Из плюсов — магазины всегда под боком, в «Науке» их два (везде есть безналичный расчет).
— Мне было лет 8, сейчас мне 63. Вот, значит, 55 лет назад «Наука» примерно появилась. Все рабочие получали участки, все друг друга знали, сейчас уже, конечно, не так, — рассказывает Юлия Николаевна.
Ее родители получили этот участок, поскольку работали на Опытном заводе. Теперь участком и домом пользуются Юлия Николаевна вместе с супругом. Продавать его они не планируют, говорят, что под дачу «лучше места не найти».
К «Науке» примыкает еще одно крупное, но довольно молодое СНТ — «Крутиха». Участки в обществе начали нарезать в конце восьмидесятых, и, по признанию дачницы Галины с
— От Первомайки давали участки. Инвалидам давали, ветеранам, заслуженным работникам труда. Меня фотографировать не нужно, лучше взгляните, какие у нас маки красные! — переключается она, показывая на клумбу. — Тут раньше колхозное поле было — сажали кукурузу, подсолнухи, а потом это поле как давай резать на 4 сотки!
Общество развивается, и в этом плюс, уверена она. Пару лет назад дачники «Крутихи» собрали деньги на собственную скважину и теперь не зависят от расписания подачи воды.
— Есть вода, электричество, магазин под боком, до электрички 15 минут ходьбы, что еще нужно? — задается вопросом ее соседка Людмила. Она обзавелась дачей в «Крутихе» примерно 18–20 лет назад. Первое время, говорит, что ходила до дачи, высаживаясь на Издревой, поэтому путь получался долгий и неудобный. Она показывает на овраг за домами — формально он тоже «крутиховский» и как бы разделяет большое общество на две части. Овраг не застраивают, но всему свое время, замечает женщина. И с учетом наплыва желающих обзавестись домиком в обществе овраг тоже могут скоро заселить.
— Всё быстро меняется тут. Пару лет назад и магазинов у нас особо не было, и маршрутки не ходили. А сейчас красота: можно карточкой рассчитаться, можно дойти до остановки и уехать на маршрутке. В обществе много новых людей поселяется. Я вот поэтому забор и ставлю у себя, — показывает Людмила на металлические листы на своем участке. — У нас хоть улица не самая проходная, но комфорт же тоже важен. Вот. Поэтому захотелось уединения.
Осенью 2021 года мы собрали подборку самых интересных и необычных дачных поселков — с забавными мостиками, престижными особняками, собственным пляжем и асфальтированными дорогами.