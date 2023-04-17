Сибирячку уволили за прогул, которого не было, — она обратилась в суд

Жительницу Новосибирска уволили из спортивной школы за прогул, которого не было. Она обратилась в суд, потому что работодатель не хотел вносить изменения в трудовую книжку.
Как сообщили региональные приставы, женщина работала в спортивной школе и написала заявление на отпуск с последующим увольнением, но в трудовой книжке оказалась запись: «Уволен за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей — прогул…» Хотя сотрудница уволилась сама, женщина обратилась в суд и выиграла его.
После чего приставы возбудили исполнительное производство в отношении школы, сотрудница просила, чтобы дату увольнения изменили с
Оказалось, что согласия не было, и сотрудница утверждала, что представители компании не выходили с ней на связь и не просили предоставить трудовую книжку.
Пристав организовала встречу, чтобы сотрудник внес изменения в трудовую книжку. Кроме того, сотруднице сделали перерасчет зарплаты.
Недавно новосибирец погасил долг в 300 тысяч рублей, чтобы вернуть iPhone 14, который на личном приеме арестовала пристав.