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Сибирячку уволили за прогул, которого не было, — она обратилась в суд

Спортивная школа, где работала женщина, не хотела вносить изменения в трудовую книжку

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В трудовой книжке женщины написали, что она уволена за прогул, хотя сибирячка уволилась сама

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Жительницу Новосибирска уволили из спортивной школы за прогул, которого не было. Она обратилась в суд, потому что работодатель не хотел вносить изменения в трудовую книжку.

Как сообщили региональные приставы, женщина работала в спортивной школе и написала заявление на отпуск с последующим увольнением, но в трудовой книжке оказалась запись: «Уволен за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей — прогул…» Хотя сотрудница уволилась сама, женщина обратилась в суд и выиграла его.

После чего приставы возбудили исполнительное производство в отношении школы, сотрудница просила, чтобы дату увольнения изменили с 23 марта на 28 февраля. Когда на прием к приставам пришел представитель спортивной школы, то рассказал, что сотрудница не передает трудовую книжку для внесения изменений и что в электронной книжке уже вписаны необходимые сведения. Тогда пристав попросила показать документы о том, что сотрудница согласна на электронную версию трудовой книжки.

Оказалось, что согласия не было, и сотрудница утверждала, что представители компании не выходили с ней на связь и не просили предоставить трудовую книжку.

Пристав организовала встречу, чтобы сотрудник внес изменения в трудовую книжку. Кроме того, сотруднице сделали перерасчет зарплаты.

Недавно новосибирец погасил долг в 300 тысяч рублей, чтобы вернуть iPhone 14, который на личном приеме арестовала пристав.

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