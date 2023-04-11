Отняли телефон на личном приеме: новосибирец выплатил долг в 300 тысяч рублей, чтобы вернуть свой Iphone 14

Новосибирец погасил долг в 300 тысяч рублей, чтобы вернуть Iphone 14, который на личном приеме арестовала пристав.
Сначала у него арестовали ЖК-телевизор.
— Ему вручили требование о явке к судебному приставу-исполнителю на прием. Через три дня должник явился на прием. В ходе разговора пристав-исполнитель обнаружила у должника личный смартфон, Iphone 14, и тут же произвела арест данного имущества с изъятием, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Мужчину такой поворот событий не устроил. Он заявил, что в смартфоне у него важные документы, которые связаны с его бизнесом.
— Со слов гражданина, он мог понести значительные убытки в финансовой деятельности и предпочел оперативно погасить задолженность. В тот же день гражданин оплатил 300 тысяч рублей основного долга и 20 тысяч рублей исполнительский сбор, — цитирует пресс-служба врио начальника отделения судебных приставов Вадима Каширина.
Ранее судебные приставы из Октябрьского района Новосибирска окружили двор и пять часов сидели в засаде, чтобы отнять у должника Lexus LX 570.