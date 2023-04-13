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«Брачный договор в помощь»: как переписать квартиру и машину на жену или маму — советы юриста

И один главный совет, почему лучше с этим не торопиться

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Перед походом к нотариусу лучше остановиться и хорошо подумать

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Совет Федерации одобрил закон об электронных повестках, и сомнений в том, что его подпишет президент, ни у кого особых нет. В связи с этим количество запросов «Как переписать квартиру или машину на жену» стремительно выросло. Дело в том, что по новым правилам на имущество уклонистов смогут накладывать ограничения. Мы спросили у юриста, как действовать в этой ситуации и почему переписывание имущества — не самая лучшая идея.

Как переписать машину на жену

Здесь важно понимать, когда была куплена машина. От этого и будут зависеть дальнейшие действия. Первый вариант — автомобиль куплен до брака. В этом случае он является собственностью только мужа.

— Он может сделать договор дарения. Скачать бланк, заполнить и сходить в ГИБДД, чтобы перерегистрировать машину, — объяснила Анастасия Павленко, юрист, директор юридической фирмы «Ваш защитник».

Если автомобиль был куплен в браке, то это совместно нажитое имущество, даже если он оформлен на мужчину. В этом случае нужно идти к нотариусу.

— В любом случае есть доля жены в машине. Можно сделать договор дарения от мужа жене, но юридически это будет неправильно. Нужно в этом случае подписывать брачный договор, но это будет дороже, — добавила юрист. — Брачный договор в этом случае поможет решить все вопросы.

С собой обязательно нужно взять свидетельство о браке, документы на имущество и паспорта. Конечно, еще и деньги, чтобы оплатить его услуги. На основании брачного договора машину в ГИБДД перерегистрируют.

Как переписать квартиру на жену

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Подаренное или отданное по брачному договору имущество назад вернуть просто так по щелчку не получится

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С квартирой нюансов больше. Если квартира мужчины куплена до брака и ипотеки нет, то здесь, как с машиной, делается дарственная.

— В случае с ипотекой всё намного сложнее. Брачный договор в этом случае составить не получится, так как пострадают интересы банка. Единственный вариант — идти в суд и начинать раздел имущества. В процессе подписывается мировое соглашение о том, что квартира переходит в собственность жены, — отметила Анастасия Павленко.

При вложенном материнском капитале через суд нужно будет выделять и доли детям. Остальное жене передается.

— Жена идет в МФЦ и регистрирует право собственности на себя и на детей на основании определения суда. Но без юриста сделать всё это будет непросто. Нужно правильно составлять документы, — предупреждает специалист. — Мы не делим кредитные обязательства, мы делим только имущество, не меняя заемщиков. Как правило, банк в этом случае не препятствует.

Если нет ипотеки, то тогда брачным договором можно определить, что владельцем квартиры будет только жена. Как и в случае с машиной.

Может ли военкомат оспорить брачный договор?

Введение электронных повесток поставило новые вопросы перед мужчинами

Введение электронных повесток поставило новые вопросы перед мужчинами

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К брачным договорам у многих нет доверия, а зря.

— Оспорить брачный договор? Нет, конечно. Стороны пришли к нотариусу и выразили свою волю. Этот брачный договор могут оспорить только кредиторы, если считают, что их права нарушены. Военкомат в данном случае не кредитор, — объяснила Анастасия.

Если у мужчины есть долги, например, перед банком, и с помощью брачного договора передал жене, то такие действия могут оспорить.

На что важно обратить внимание

В жизни всё может сложиться по-разному. Статистика разводов говорит о том, что чувства у людей проходят, многие обязательств и совместного быта не выдерживают.

— При разводе всё имущество останется у жены, как в случае дарения, так и по брачному договору, — предупреждает юрист. — Вы должны хорошо подумать, прежде чем идти к нотариусу. Легко можно остаться без всего.

Всё, конечно, зависит от отношений и доверия друг к другу.

— Разводов очень много. Поэтому нужно очень хорошо всё продумать. Когда была первая волна мобилизации, то потянулись клиентки: «Давайте мы детей на папу перепишем, готовы на разводы, только бы его не забрали», — привела случай из практики юрист. — И у меня было несколько дел, когда мамы добровольно определили место жительства с папой. А жизнь длинная. Не дай бог что, и ребенок будет жить в итоге с папой и видеть вы его будете по часам пару раз в месяц. Поэтому не нужно сиюминутно принимать решения, иначе можно остаться без штанов.

Как переписать машину, квартиру на маму

Если мужчина холост и это его собственное имущество, то можно просто оформить дарственную, а затем новая собственница оформляет всё в МФЦ и ГИБДД.

В случае с совместно нажитым в браке придется получать разрешение от жены.

— Если квартира в совместной собственности супругов, то мужу сначала придется идти и прекращать режим совместной собственности, выделять каждому долю и только после этого через нотариуса делать дарственную. А если это ипотека, то это физически невозможно, — объяснила Анастасия Павленко.

В случае с машиной мужчина сможет сделать дарственную на маму, но супруга при желании сможет это оспорить.

— Лучше сделать договор дарения от них обоих, либо внизу должно быть написано с подписью, что жена не возражает по этой сделке, — добавила юрист. — Случаи все индивидуальны, но общие правила такие.

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