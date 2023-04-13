«Брачный договор в помощь»: как переписать квартиру и машину на жену или маму — советы юриста

Совет Федерации одобрил закон об электронных повестках, и сомнений в том, что его подпишет президент, ни у кого особых нет. В связи с этим количество запросов «Как переписать квартиру или машину на жену» стремительно выросло. Дело в том, что по новым правилам на имущество уклонистов смогут накладывать ограничения. Мы спросили у юриста, как действовать в этой ситуации и почему переписывание имущества — не самая лучшая идея.
Как переписать машину на жену
Здесь важно понимать, когда была куплена машина. От этого и будут зависеть дальнейшие действия. Первый вариант — автомобиль куплен до брака. В этом случае он является собственностью только мужа.
— Он может сделать договор дарения. Скачать бланк, заполнить и сходить в ГИБДД, чтобы перерегистрировать машину, — объяснила Анастасия Павленко, юрист, директор юридической фирмы «Ваш защитник».
Если автомобиль был куплен в браке, то это совместно нажитое имущество, даже если он оформлен на мужчину. В этом случае нужно идти к нотариусу.
— В любом случае есть доля жены в машине. Можно сделать договор дарения от мужа жене, но юридически это будет неправильно. Нужно в этом случае подписывать брачный договор, но это будет дороже, — добавила юрист. — Брачный договор в этом случае поможет решить все вопросы.
С собой обязательно нужно взять свидетельство о браке, документы на имущество и паспорта. Конечно, еще и деньги, чтобы оплатить его услуги. На основании брачного договора машину в ГИБДД перерегистрируют.
Как переписать квартиру на жену
С квартирой нюансов больше. Если квартира мужчины куплена до брака и ипотеки нет, то здесь, как с машиной, делается дарственная.
— В случае с ипотекой всё намного сложнее. Брачный договор в этом случае составить не получится, так как пострадают интересы банка. Единственный вариант — идти в суд и начинать раздел имущества. В процессе подписывается мировое соглашение о том, что квартира переходит в собственность жены, — отметила Анастасия Павленко.
При вложенном материнском капитале через суд нужно будет выделять и доли детям. Остальное жене передается.
— Жена идет в МФЦ и регистрирует право собственности на себя и на детей на основании определения суда. Но без юриста сделать всё это будет непросто. Нужно правильно составлять документы, — предупреждает специалист. — Мы не делим кредитные обязательства, мы делим только имущество, не меняя заемщиков. Как правило, банк в этом случае не препятствует.
Если нет ипотеки, то тогда брачным договором можно определить, что владельцем квартиры будет только жена. Как и в случае с машиной.
Может ли военкомат оспорить брачный договор?
К брачным договорам у многих нет доверия, а зря.
— Оспорить брачный договор? Нет, конечно. Стороны пришли к нотариусу и выразили свою волю. Этот брачный договор могут оспорить только кредиторы, если считают, что их права нарушены. Военкомат в данном случае не кредитор, — объяснила Анастасия.
Если у мужчины есть долги, например, перед банком, и с помощью брачного договора передал жене, то такие действия могут оспорить.
На что важно обратить внимание
В жизни всё может сложиться по-разному. Статистика разводов говорит о том, что чувства у людей проходят, многие обязательств и совместного быта не выдерживают.
— При разводе всё имущество останется у жены, как в случае дарения, так и по брачному договору, — предупреждает юрист. — Вы должны хорошо подумать, прежде чем идти к нотариусу. Легко можно остаться без всего.
Всё, конечно, зависит от отношений и доверия друг к другу.
— Разводов очень много. Поэтому нужно очень хорошо всё продумать. Когда была первая волна мобилизации, то потянулись клиентки: «Давайте мы детей на папу перепишем, готовы на разводы, только бы его не забрали», — привела случай из практики юрист. — И у меня было несколько дел, когда мамы добровольно определили место жительства с папой. А жизнь длинная. Не дай бог что, и ребенок будет жить в итоге с папой и видеть вы его будете по часам пару раз в месяц. Поэтому не нужно сиюминутно принимать решения, иначе можно остаться без штанов.
Как переписать машину, квартиру на маму
Если мужчина холост и это его собственное имущество, то можно просто оформить дарственную, а затем новая собственница оформляет всё в МФЦ и ГИБДД.
В случае с совместно нажитым в браке придется получать разрешение от жены.
— Если квартира в совместной собственности супругов, то мужу сначала придется идти и прекращать режим совместной собственности, выделять каждому долю и только после этого через нотариуса делать дарственную. А если это ипотека, то это физически невозможно, — объяснила Анастасия Павленко.
В случае с машиной мужчина сможет сделать дарственную на маму, но супруга при желании сможет это оспорить.
— Лучше сделать договор дарения от них обоих, либо внизу должно быть написано с подписью, что жена не возражает по этой сделке, — добавила юрист. — Случаи все индивидуальны, но общие правила такие.
Еще о правах
Очень часто новосибирцам приходится бороться с вредными привычками других людей. Например, с курящими соседями. Объясняем, что делать, если вас достал курящий сосед, а также можно ли курить на балконе и в квартире.
Что делать, если вас достает шумный сосед, подробно рассказываем здесь.