«Брачный договор в помощь»: как переписать квартиру и машину на жену или маму — советы юриста

Как переписать машину на жену

Здесь важно понимать, когда была куплена машина. От этого и будут зависеть дальнейшие действия. Первый вариант — автомобиль куплен до брака. В этом случае он является собственностью только мужа.

— Он может сделать договор дарения. Скачать бланк, заполнить и сходить в ГИБДД, чтобы перерегистрировать машину, — объяснила Анастасия Павленко, юрист, директор юридической фирмы «Ваш защитник».

Если автомобиль был куплен в браке, то это совместно нажитое имущество, даже если он оформлен на мужчину. В этом случае нужно идти к нотариусу.