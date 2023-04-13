«Это реальная демократия». Председатель оборонного комитета Госдумы — о либеральности закона про цифровой военкомат

— Андрей Валериевич, у вас, конечно, был бенефис, по-моему, со всеми [журналистами страны] поговорили. Ну и как в целом вы довольны принятием закона?



— Да. Потому что он реально нужен. Реально нужен. Потому что жить в XXI веке с системой учета начала XX века — это не очень правильно.



— А что насчет реакции общества на этот закон? Массовое удаление аккаунтов с «Госуслуг», например. Просчитывали такие последствия?



— Это явление понятное и абсолютно временное. Все сейчас пугаются, и резко активизировались вот эти проплаченные агенты наших бывших партнеров, которые всегда выступали против призыва. Я вот смотрю в телеграм-каналах, кто там больше всех ратует, — это всё хорошо известные нам оппозиционные ресурсы, известные личности. Все нормальные люди воспринимают это [принятие закона] абсолютно правильно. Ведь для наших оппонентов наличие у нас архаичной системы воинского учета — это огромный плюс. Поэтому они и ратуют за нее. И кто-то верит им. Но это временное, повторяюсь, явление. И подавляющее большинство — оно поймет, кто еще не понял, что это необходимость. Необходимость, обоснованная современностью.

