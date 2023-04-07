«Оставила сумку с собакой у стойки регистрации»: «Аэрофлот» объяснил, почему чихуа-хуа не пустили из Бангкока в Новосибирск

— По прилете в аэропорт Бангкока нам ничего не сказали про животное, мы со спокойной душой отдыхали, пока не пришло время улетать обратно. За 3 дня до вылета мы отправили все документы в авиакомпанию и спросили, что нужно еще сделать. Нам ответили, что этого вполне достаточно, но места с собакой мы выбрать не можем, нужно проходить регистрацию, — объяснила Кира. — На регистрации нам сказали, что не хватает справки на выезд животного!