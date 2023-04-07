«Оставила сумку с собакой у стойки регистрации»: «Аэрофлот» объяснил, почему чихуа-хуа не пустили из Бангкока в Новосибирск

В авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали скандал вокруг
— По прилете в аэропорт Бангкока нам ничего не сказали про животное, мы со спокойной душой отдыхали, пока не пришло время улетать обратно. За 3 дня до вылета мы отправили все документы в авиакомпанию и спросили, что нужно еще сделать. Нам ответили, что этого вполне достаточно, но места с собакой мы выбрать не можем, нужно проходить регистрацию, — объяснила Кира. — На регистрации нам сказали, что не хватает справки на выезд животного!
Пара улетела без Пантелея, оставив его у другой пассажирки. В итоге собаку передали сотруднице авиакомпании. Та отдала собаку своей подруге, потом пес оказался у знакомой семьи, а сейчас его едет вызволять другой человек. Всё это время владельцы пытаются решить вопрос с документами, но пока безуспешно.
В «Аэрофлоте» представили свою версию произошедшего.
— Пассажирка при регистрации на рейс SU651 Бангкок — Новосибирск от 23 марта 2023-го была проинформирована об отсутствии необходимых документов для перевозки собаки при пересечении таможенной границы Королевства Таиланд и нарушении законодательства при ввозе и вывозе животного. По прибытии в Бангкок она не прошла ветеринарный контроль животного и не оплатила ввозную пошлину, — объяснили в пресс-службе «Аэрофлота» в ответ на запрос редакции.
В авиакомпании перечислили, каких документов не хватало:
— При вылете из Бангкока отсутствовали документы, разрешающие вывоз животного, а именно отсутствовал Export Permit и подтверждение оплаты вывозной пошлины, которые было необходимо оформить в Department of Livestock Development. Данные факты являются нарушением законодательства Королевства Таиланд, — отметили в «Аэрофлоте».
В компании уверяют, что объясняли ситуацию пассажирке.
— Будучи ознакомленной с фактическими обстоятельствами ситуации, пассажир заявила, что не знала о данных правилах, и приняла решение оставить животное в сумке-переноске у стойки регистрации в аэропорту. При этом она сообщила, что ее подруга заберет животное в течение дня. В итоге сотрудники обслуживающей компании, руководствуясь гуманными мотивами, ухаживали за собакой на протяжении трех суток в ожидании подруги пассажира, — добавили в «Аэрофлоте».
Для того чтобы вернуть собаку, владельцы должны получить все необходимые документы. На момент публикации ответ от аэропорта Бангкока в распоряжение редакции не поступил.
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