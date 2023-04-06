«Собака невыездная»: семья из Новосибирска полетела на отдых в Таиланд с чихуа-хуа — обратно животное не выпустили

В день отлета новосибирцы были в аэропорту за 8 часов до посадки.

— На регистрации нам сказали, что не хватает справки на выезд животного! Сказали, где ее взять. Мы 1,5 часа носились по аэропорту, искали, спрашивали, нас посылали в разные уголки аэропорта! — возмущается сибирячка.

В итоге Пантелея оставили женщине, которая должна была вылететь позже в Москву. Пара улетела своим рейсом. Но женщине не удалось решить вопрос с собакой и она оставила ее тайке — сотруднице аэропорта.

— Уже в самолете сказали, что собака невыездная, потому что нам нужен был карантин 2 недели и оплатить штраф в аэропорту — 10 тысяч бат! Они эту информацию дотянули до последнего. Непонятно, почему нам сразу не сказали. А сказали сначала постороннему человеку, женщине, которая взялась нам помочь. Слава богу, смогли собачку оставить на передержке, но как потом выяснилось, что тех денег, которые мы дали (2000 бат, чтоб собачка сутки побыла у тайки), не хватило, — продолжает рассказ Кира.