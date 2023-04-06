«Собака невыездная»: семья из Новосибирска полетела на отдых в Таиланд с чихуа-хуа — обратно животное не выпустили

Новосибирцы не могут вывезти из Таиланда своего маленького питомца по кличке Пантелей. Пара взяла с собой чихуа-хуа на отдых в Бангкок, но вернуться в Новосибирск вместе с ним не смогла. Сейчас пес уже две недели находится в Таиланде, а его владельцы ищут способы забрать его. Супруги заявляют, что не могут получить разрешение на вывоз животного по непонятной для них причине.
«Не хватило справки на выезд животного»
Как объяснила владелица собаки Кира, семья уже 8 лет путешествует только с питомцем. Но за границу полетели впервые. Пантелея чипировали, привили, получили все необходимые документы.
— По прилете в аэропорт Бангкока нам ничего не сказали про животное, мы со спокойной душой отдыхали, пока не пришло время улетать обратно. За 3 дня до вылета мы отправили все документы в авиакомпанию и спросили, что нужно еще сделать. Нам ответили, что этого вполне достаточно, но места с собакой мы выбрать не можем, нужно проходить регистрацию, — объяснила Кира.
В день отлета новосибирцы были в аэропорту за 8 часов до посадки.
— На регистрации нам сказали, что не хватает справки на выезд животного! Сказали, где ее взять. Мы 1,5 часа носились по аэропорту, искали, спрашивали, нас посылали в разные уголки аэропорта! — возмущается сибирячка.
В итоге Пантелея оставили женщине, которая должна была вылететь позже в Москву. Пара улетела своим рейсом. Но женщине не удалось решить вопрос с собакой и она оставила ее тайке — сотруднице аэропорта.
— Уже в самолете сказали, что собака невыездная, потому что нам нужен был карантин 2 недели и оплатить штраф в аэропорту — 10 тысяч бат! Они эту информацию дотянули до последнего. Непонятно, почему нам сразу не сказали. А сказали сначала постороннему человеку, женщине, которая взялась нам помочь. Слава богу, смогли собачку оставить на передержке, но как потом выяснилось, что тех денег, которые мы дали (2000 бат, чтоб собачка сутки побыла у тайки), не хватило, — продолжает рассказ Кира.
«После того как они убедились, что он наш, то подняли цену»
После стало известно, что сотрудница аэропорта отдала Пантелея знакомой.
— Вот та знакомая попросила еще 5 тысяч бат за то, что она ухаживала за нашим малышом! Мы согласились. У нас попросили доказательства, что это наша собака. После того как они убедились, что он наш, то подняли цену до 10 тысяч бат! — возмущена Кира.
После споров деньги сибирячка заплатила, лишь бы забрать собаку. Ей также предъявили претензии, что Пантелей кусается (скрины переписок есть в редакции. — Прим. ред.). Вещи собаки и документы пришлось отдельно ехать и забирать в аэропорту. Сейчас чихуа-хуа живет в Таиланде у знакомой семьи по имени Мария.
Кира, по ее словам, так и не может получить информацию от аэропорта, как вернуть собаку домой.
— Нам говорят, карантин, но сколько и как его делать, не говорят, только через неделю смогли выудить информацию! Оказалось, что никакого двухнедельного карантина не нужно. И штраф не
Девушка опасается, что ей так и не удастся вывезти питомца, даже если она за ним сейчас прилетит. Семья обратилась за помощью к еще одному знакомому, который едет в Бангкок, а также ждет ответов от аэропорта.
Редакция НГС обратилась с запросом в авиакомпанию, а также в аэропорт Бангкока.
Ранее мы рассказывали историю, как зимовка сибиряков во Вьетнаме обернулась кошмаром.