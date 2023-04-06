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Лидер группы «Чайф» назвал пыльными улицы Новосибирска

Музыкант прогулялся по центру города

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Артист прогулялся по Новосибирску 5 апреля

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Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин назвал пыльными улицы Новосибирска. Свое мнение о состоянии города весной музыкант высказал во время прогулки по центральным улицам Новосибирска.

Видео с прогулки музыканта появилось в официальном сообществе группы «Чайф» в соцсети «ВКонтакте». Артист решил посмотреть на город в день концерта музыкального коллектива в Новосибирске 5 апреля.

— Прохладненько, ноль градусов. И пыльно. Я в Омске говорил, что не лучшее время для презентации городов, даже сказал бы — худшее. Осенью всё-таки поинтереснее, а вот эта весна… Пыльно и серо. Хотя, конечно, Новосибирск — отличный город. Третий город по официальному числу населения в России, — сказал музыкант.

Лидер музыкальной группы совершил прогулку до центра Новосибирска, посмотрев на площадь Ленина, Первомайский сквер и другие достопримечательности на примыкающих к Красному проспекту улицах.

4 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть приказал отчистить город от пыли после зимы. По его словам, грязи на дорогах много и скоро она окажется в воздухе.

Отметим, в начале апреля в Новосибирск приехал Филипп Киркоров. В разговоре со своим коллегой Давой артист назвал город «фантастически красивым» и чистым. Как отреагировали на слова поп-короля жители Новосибирска.

ПыльЭкологияМузыкантыЧайф
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