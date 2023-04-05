«Цвет настроения — синий!» Филипп Киркоров взорвал зал в Новосибирске — как проходит концерт, который требовали отменить

Вечером 5 апреля в Новосибирске на площадке «Локомотив-Арена» на улице Ипподромской проходит концерт Филиппа Киркорова. Выступление артиста началось в 19:00 в спортивном комплексе, вместе с новосибирцами на концерт поп-короля пришел НГС. Публикуем фото и видео с места событий.
По словам корреспондента НГС Анны Скок, за пятнадцать минут своего выступления Филипп Киркоров сменил несколько нарядов.
По данным сайта Nsk.afishagoroda, стоимость билетов на концерт Филиппа Киркорова в Новосибирске составляет от 2000 до 7000 рублей.
Отметим, несколько дней назад в Новосибирске прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова. О том, чем не угодил православным активистам отечественный поп-король, — в репортаже НГС.