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«Цвет настроения — синий!» Филипп Киркоров взорвал зал в Новосибирске — как проходит концерт, который требовали отменить

Артист выступает в Новосибирске на площадке «Локомотив-Арена»

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На выступление артиста пришли как женщины, так и мужчины

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Вечером 5 апреля в Новосибирске на площадке «Локомотив-Арена» на улице Ипподромской проходит концерт Филиппа Киркорова. Выступление артиста началось в 19:00 в спортивном комплексе, вместе с новосибирцами на концерт поп-короля пришел НГС. Публикуем фото и видео с места событий.

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В первые минуты концерта артист вышел на сцену спортивного комплекса в белом костюме

Видео: Анна Скок

По словам корреспондента НГС Анны Скок, за пятнадцать минут своего выступления Филипп Киркоров сменил несколько нарядов.

Концерт Филиппа Киркорова начался в Новосибирске в 19:00

Концерт Филиппа Киркорова начался в Новосибирске в 19:00

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Стоимость билетов на концерт поп-короля в Новосибирске составляет от 2000 до 7000 рублей

Видео: Анна Скок

По данным сайта Nsk.afishagoroda, стоимость билетов на концерт Филиппа Киркорова в Новосибирске составляет от 2000 до 7000 рублей.

Отметим, несколько дней назад в Новосибирске прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова. О том, чем не угодил православным активистам отечественный поп-король, — в репортаже НГС.

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Филипп КиркоровКонцертИпподромская
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