Новые жилые дома построят в Ленинском районе Новосибирска — где они появятся

Четыре новых многоэтажных дома построят на улице Спортивной в Ленинском районе Новосибирска. Жилую недвижимость возведут в городе в рамках масштабного инвестиционного проекта.
Соответствующее распоряжение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова опубликовано правительством региона. Согласно документу, губернатор рекомендовал мэрии предоставить земельный участок в аренду без проведения торгов компании-застройщику для возведения новых жилых домов на улице Спортивной.
Землю предоставят ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой».
— Предоставить земельный участок <…> для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоквартирные многоэтажные дома
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Специализированный Застройщик ДСК КПД-Газстрой» образовано в 2012 году в Новосибирске, директором компании является Александр Кромм, соучредителями — Ярослав Голко, Кирилл и Евгений Покровские. На конец 2021 года выручка организации составила 766,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 353,1 миллиона рублей. Общество входит в ГК «КПД-Газстрой» и выступает застройщиком микрорайона «Чистая Слобода». Об этом сообщается на сайте группы компаний.
Площадь земельного участка, на котором запланировано новое строительство, составляет
Условием реализации проекта является строительство многоквартирных домов на участке с общей площадью жилых помещений не менее
Реализовать масштабный инвестиционный проект планируется в течение пяти лет, получить разрешение на строительство необходимо в 2023–2025 годах. В рамках реализации инвестиционного проекта застройщик должен внести не менее 104 миллионов рублей на завершение строительства в Новосибирске многоквартирного дома, определяемого мэрией города.
В конце февраля в Новосибирске выдали разрешение на строительство