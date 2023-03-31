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Новые жилые дома построят в Ленинском районе Новосибирска — где они появятся

Многоэтажные дома построят в городе в рамках масштабного инвестиционного проекта

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Многоэтажные дома появятся вблизи микрорайона «Чистая Слобода»

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Четыре новых многоэтажных дома построят на улице Спортивной в Ленинском районе Новосибирска. Жилую недвижимость возведут в городе в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Соответствующее распоряжение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова опубликовано правительством региона. Согласно документу, губернатор рекомендовал мэрии предоставить земельный участок в аренду без проведения торгов компании-застройщику для возведения новых жилых домов на улице Спортивной.

Землю предоставят ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой».

— Предоставить земельный участок <…> для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоквартирные многоэтажные дома № 58, 59, 65, 66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по улице Спортивная в Ленинском районе города Новосибирска. I, II, III, IV этапы строительства», — указано в документе.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Специализированный Застройщик ДСК КПД-Газстрой» образовано в 2012 году в Новосибирске, директором компании является Александр Кромм, соучредителями — Ярослав Голко, Кирилл и Евгений Покровские. На конец 2021 года выручка организации составила 766,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 353,1 миллиона рублей. Общество входит в ГК «КПД-Газстрой» и выступает застройщиком микрорайона «Чистая Слобода». Об этом сообщается на сайте группы компаний.

Площадь земельного участка, на котором запланировано новое строительство, составляет 48 876 квадратных метров. По данным кадастровой карты, он находится вблизи микрорайона «Чистая Слобода».

Условием реализации проекта является строительство многоквартирных домов на участке с общей площадью жилых помещений не менее 52 197,00 кв. м. Отмечается, что не менее 1482,39 квадратного метра жилья предадут в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков. Речь идет о компаниях, которые не передали жилье гражданам, вложившим средства в строительство домов.

Реализовать масштабный инвестиционный проект планируется в течение пяти лет, получить разрешение на строительство необходимо в 2023–2025 годах. В рамках реализации инвестиционного проекта застройщик должен внести не менее 104 миллионов рублей на завершение строительства в Новосибирске многоквартирного дома, определяемого мэрией города.

В конце февраля в Новосибирске выдали разрешение на строительство 23-этажного многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе. Дом появится на улице Королева около парка «Каменка» и улицы Гоголя.

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