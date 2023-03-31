Сибирячка устроила пьяный дебош в кафе Калининграда: ее обидело, что с ней не хотели танцевать

Жительница Новосибирска приехала в Калининград и устроила пьяный дебош в кафе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, женщину задержали и сопроводили в отдел полиции.
По данным ведомства, 34-летняя жительница Новосибирска жила в местной гостинице. 30 марта женщина пришла в кафе, где несколько раз заказала спиртные напитки.
— Изрядно выпив, женщина устроила танцы и начала приставать к отдыхающим с предложением потанцевать с ней, а получив отказ, оскорбляла посетителей заведения нецензурной бранью, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что сотрудники кафе сделали замечание женщине, на что та попыталась развязать драку с администратором заведения. В результате сибирячку задержали росгвардейцы и сопроводили в отдел полиции для составления протокола.