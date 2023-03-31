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Сибирячка устроила пьяный дебош в кафе Калининграда: ее обидело, что с ней не хотели танцевать

Женщину доставили в местный отдел полиции

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Инцидент произошел 30 марта

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Жительница Новосибирска приехала в Калининград и устроила пьяный дебош в кафе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, женщину задержали и сопроводили в отдел полиции.

По данным ведомства, 34-летняя жительница Новосибирска жила в местной гостинице. 30 марта женщина пришла в кафе, где несколько раз заказала спиртные напитки.

— Изрядно выпив, женщина устроила танцы и начала приставать к отдыхающим с предложением потанцевать с ней, а получив отказ, оскорбляла посетителей заведения нецензурной бранью, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники кафе сделали замечание женщине, на что та попыталась развязать драку с администратором заведения. В результате сибирячку задержали росгвардейцы и сопроводили в отдел полиции для составления протокола.

В конце февраля в Новосибирске на Вокзальной магистрали произошла массовая драка на дороге. На место происшествия выезжала вневедомственная охрана.

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ДебошРосгвардияКафеНовосибирск
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