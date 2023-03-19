Главный следователь страны поручил доложить о падении ребенка в колодец в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту падения ребенка в открытый колодец в Новосибирске. Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел 15 марта в Кировском районе города. После происшествия в СУ СК РФ по региону начали проверку.
— Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию коммунальной инфраструктуры — указано в сообщении. — Председатель Следственного комитета России поручил
Как уточняется на сайте ведомства, несовершеннолетний мальчик шел по сугробам вдоль тротуара со своим другом и упал в открытый канализационный люк, запорошенный снегом. Ребенок смог выбраться из колодца и дойти до своего дома.
Информация о происшествии появилась в соцсетях 18 марта. Как сообщила мама подростка, ребенок возвращался домой с другом после школы вдоль улицы Дмитрия Шмонина. После происшествия проверку также организовала прокуратура Кировского района, колодец закрыли.
В конце декабря прошлого года в Новосибирске 35-летний мужчина провалился в открытый люк. Инцидент произошел на улице Героев Революции в Первомайском районе города.