СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 76.60
eur 81.46
Тема дняОпасную АЗС на улице Большой закрыли
Все новости
Все новости

Главный следователь страны поручил доложить о падении ребенка в колодец в Новосибирске

Инцидент произошел в Кировском районе города

369

Несовершеннолетний шел по сугробам вдоль тротуара

Поделиться

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту падения ребенка в открытый колодец в Новосибирске. Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел 15 марта в Кировском районе города. После происшествия в СУ СК РФ по региону начали проверку.

— Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию коммунальной инфраструктуры — указано в сообщении. — Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В. Б. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Как уточняется на сайте ведомства, несовершеннолетний мальчик шел по сугробам вдоль тротуара со своим другом и упал в открытый канализационный люк, запорошенный снегом. Ребенок смог выбраться из колодца и дойти до своего дома.

Информация о происшествии появилась в соцсетях 18 марта. Как сообщила мама подростка, ребенок возвращался домой с другом после школы вдоль улицы Дмитрия Шмонина. После происшествия проверку также организовала прокуратура Кировского района, колодец закрыли.

В конце декабря прошлого года в Новосибирске 35-летний мужчина провалился в открытый люк. Инцидент произошел на улице Героев Революции в Первомайском районе города.

По теме

Упал в колодецКировский районАлександр БастрыкинПроисшествие
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter