После падения ребенка в открытый люк следователи начали проверку в Новосибирске — колодец закрыли

— Шел по сугробу и провалился в открытый колодец. Просто не было крышки люка! Чудом остался жив, — написала встревоженная женщина в группе «АСТ-54».

Она добавила, что администрации Кировского района на ее жалобу ответили, что не могут за всем уследить. Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.