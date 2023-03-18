После падения ребенка в открытый люк следователи начали проверку в Новосибирске — колодец закрыли

В Новосибирске начата доследственная проверка из-за падения ребенка в открытый люк. Инцидент произошел 15 марта на улице Дмитрия Шмонина в Кировском районе. Мальчик возвращался с другом из школы, когда внезапно провалился вниз.
— Шел по сугробу и провалился в открытый колодец. Просто не было крышки люка! Чудом остался жив, — написала встревоженная женщина в группе «АСТ-54».
Она добавила, что администрации Кировского района на ее жалобу ответили, что не могут за всем уследить. Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.
В СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг).
— Ребенок смог самостоятельно выбраться из колодца и дойти до дома. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены лица. Следствием проконтролировано, что люк закрыт и не представляет опасности для горожан, — объяснили следователи.
Прокуратура Кировского района также начала проверку.
В конце декабря прошлого года 35-летний мужчина провалился в открытый люк.