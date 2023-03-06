«Уроки надо делать, а не по торговым центрам шляться»: как читатели НГС отреагировали на задержания подростков

— Дети в подростковом возрасте эмоционально очень сложные люди с обостренным чувством отрицания и поиска себя. Родителям очень тяжело балансировать на грани, чтобы ребенок не закрылся и не наделал глупостей. Тотальный контроль ничего не даст. Только уважение, такт и диалог, — написал читатель НГС.