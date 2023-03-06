«Уроки надо делать, а не по торговым центрам шляться»: как читатели НГС отреагировали на задержания подростков

5 марта в новосибирском ТРЦ «Аура» сотрудники полиции задержали 14-летнего мальчика. Как сообщил отец подростка, несовершеннолетний гулял по торгово-развлекательному центру с друзьями, но попал «под раздачу». Школьника увезли в отдел полиции, где опрашивали на причастность к «ЧВК Редан».
По словам мужчины, полицейские задерживали подростков не только в ТРЦ «Аура», но и в торгово-развлекательном центре «Галерея».
После выхода новости читатели НГС оставили свои комментарии под публикацией. Часть читателей считает, что подростки не должны были находиться в торговых центрах.
— Уроки надо делать, а не по торговым центрам шляться. И не будет проблем, — написал читатель НГС.
— Родители должны знать, где их чадо и чем занимается! Завтра в школу, надо приготовиться, уроки заданы, — рассуждает другой новосибирец.
— А где написано, что по ТЦ нельзя гулять? Я вот часто гуляю там в свой обеденный перерыв. На улице зимой холодно, летом жарко... или дождь может идти, — пишет читатель НГС.
Часть горожан считает, что родители должны «правильно воспитывать» детей.
— Детей надо правильно воспитывать, чтобы они не вступали куда попало, — пишет пользователь Учитель.
— Детей воспитывать надо. Если воспитанием не занимаются родители, то это приходится делать полиции, — считает читатель НГС.
— Дети в подростковом возрасте эмоционально очень сложные люди с обостренным чувством отрицания и поиска себя. Родителям очень тяжело балансировать на грани, чтобы ребенок не закрылся и не наделал глупостей. Тотальный контроль ничего не даст. Только уважение, такт и диалог, — написал читатель НГС.
Что известно о «ЧВК Редан» в Новосибирске — в материале НГС. После сходки «ЧВК Редан» в торговых и развлекательных центрах Новосибирска усилены меры безопасности.