«Без разбора забирают в полицию»: в ТРЦ Новосибирска задержали подростков — их опрашивали на причастность к «ЧВК Редан»

Днем 5 марта в новосибирских торговых центрах заметили большое скопление полицейских. Как сообщил читатель НГС Александр, сотрудники ведомства провели задержания подростков в торгово-развлекательных центрах «Галерея» и «Аура» на правом берегу города. В отдел полиции попал 14-летний сын сибиряка, который находился в одном из ТРЦ с друзьями.
— Младший сын в районе обеда был в «Ауре» с друзьями. Они часто там гуляют, хотя на фоне последних событий говорил ему по торговым центрам не ходить, — рассказал Александр. — Они по «Ауре» шли, попали под раздачу. Всех посадили в автобус.
Мужчина уточнил, что его сына доставили в 6-й отдел полиции. Первое время к несовершеннолетнему не пускали родственников, как и к другим задержанным.
— Дети разговаривают с родителями через полицейских. Полиция поясняет, что их опрашивают без присутствия родителей якобы с целью сокращения времени. Народа очень много привезли, — сказал мужчина. — Пообщаться с детьми не дают, кто-то из родителей собирается писать коллективное обращение в прокуратуру. Потому что законы явным образом нарушаются, обязаны несовершеннолетних опрашивать только в присутствии родителя.
Между тем новосибирец уточнил, что позже сотрудники полиции провели совместный опрос сына с матерью. Несовершеннолетнего опрашивали на причастность к «ЧВК Редан». Мальчика выпустили из отдела полиции после 20 часов.
— Был опрос детей на предмет «Редана». Есть или нет наколки на теле, курят или нет. Потеряли полдня, — сказал Александр. — В самом 6-м отделе тоже ничего пояснить не смогли по причинам задержания детей. Никто не извинился.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию, а также сообщить, законно ли опрашивать несовершеннолетних без присутствия их родителей. В ведомстве пообещали уточнить данные.
О том, откуда у молодежи появилась своя ЧВК, — в обзорном материале НГС. В конце февраля в торговом центре «Галерея» полицейские разогнали собравшихся на сходку подростков и задержали нескольких человек. После сходки «ЧВК Редан» в торговых и развлекательных центрах Новосибирска усилены меры безопасности.