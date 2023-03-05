«Без разбора забирают в полицию»: в ТРЦ Новосибирска задержали подростков — их опрашивали на причастность к «ЧВК Редан»

О том, откуда у молодежи появилась своя ЧВК, — в обзорном материале НГС. В конце февраля в торговом центре «Галерея» полицейские разогнали собравшихся на сходку подростков и задержали нескольких человек. После сходки «ЧВК Редан» в торговых и развлекательных центрах Новосибирска усилены меры безопасности.