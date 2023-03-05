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Автозак и отряд полиции в бронежилетах заметили около ТРЦ Новосибирска — видео с места

По словам очевидцев, сотрудники ведомства задерживают подростков

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Вблизи ТРЦ «Галерея» зафиксирована толпа полицейских

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5 марта в торгово-развлекательных центрах Новосибирска заметили полицейских. Как сообщила читатель НГС, большое скопление сотрудников ведомства зафиксировано около ТРЦ «Галерея Новосибирск». Вблизи торгового центра также стоит полицейский автобус.

Другой читатель НГС уточнил, что сегодня днем в ТРЦ «Аура» сотрудники полиции провели задержания подростков. В отдел полиции также увезли его сына — несовершеннолетний гулял со своими друзьями в торговом центре.

Данные о массовом задержании подростков также появились в соцсетях. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», несовершеннолетние были одеты «во всё черное».

— В торговых центрах «Аура» и «Галерея Новосибирск» наблюдалось большое скопление подростков, одетых во всё черное. Но пребывание их в ТЦ длилось недолго, всех забрала полиция, — сообщает паблик.

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В пресс-службе ГУ МВД России по НСО нет информации о происшествии

Видео: «Инцидент Новосибирск»

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве на данный момент нет информации о происшествии.

Отметим, в конце февраля в новосибирском торговом центре «Галерея» заметили «толпу полицейских». Позже в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что силовики «устроили облаву» на подростков. ТРЦ. Речь шла о представителях движения «ЧВК Редан».

В обзорном материале НГС разобрался, откуда у молодежи появилась своя ЧВК и почему новосибирское движение «Редан» прекратило свое существование, едва зародившись.

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