Автозак и отряд полиции в бронежилетах заметили около ТРЦ Новосибирска — видео с места

Данные о массовом задержании подростков также появились в соцсетях. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», несовершеннолетние были одеты «во всё черное».



— В торговых центрах «Аура» и «Галерея Новосибирск» наблюдалось большое скопление подростков, одетых во всё черное. Но пребывание их в ТЦ длилось недолго, всех забрала полиция, — сообщает паблик.

