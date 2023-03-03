В приложении для оплаты ЖКХ «Экологию-Новосибирск» сменил МУП «САХ»

В приложении для оплаты услуг ЖКХ «Платосфера» выставили счет от временного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП «Спецавтохозяйство». С февраля предприятие сменило «Экологию-Новосибирск».



О том, что в приложении появились новые платежки, сообщила читательница НГС Екатерина. Это произошло сегодня, 3 марта.