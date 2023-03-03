В приложении для оплаты ЖКХ «Экологию-Новосибирск» сменил МУП «САХ»

В приложении для оплаты услуг ЖКХ «Платосфера» выставили счет от временного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП «Спецавтохозяйство». С февраля предприятие сменило «Экологию-Новосибирск».
О том, что в приложении появились новые платежки, сообщила читательница НГС Екатерина. Это произошло сегодня, 3 марта.
— «Экология-Новосибирск» в процедуре банкротства. Сейчас идет работа абонентского отдела. Каждому жителю будут присвоены новые лицевые счета. Тот расчетный счет будет существовать, пока потребитель не закроет задолженность и не подаст заявление о закрытии старого расчетного счета, — ранее на пресс-конференции сообщил руководитель МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков.
Смена регоператора в платежных приложениях и документах проходит автоматически, жителям не нужно оформлять дополнительные документы.
Ранее новосибирцы заметили, что в Центральном округе есть перебои с вывозом мусора. Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов взял ситуацию на контроль.