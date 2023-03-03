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В приложении для оплаты ЖКХ «Экологию-Новосибирск» сменил МУП «САХ»

Счет выставлен за период с 11 февраля

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Нового постоянного оператора по обращению с ТКО пока не выбрали

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В приложении для оплаты услуг ЖКХ «Платосфера» выставили счет от временного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП «Спецавтохозяйство». С февраля предприятие сменило «Экологию-Новосибирск».

О том, что в приложении появились новые платежки, сообщила читательница НГС Екатерина. Это произошло сегодня, 3 марта.

Счет выставлен за период с 11 февраля

Счет выставлен за период с 11 февраля

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— «Экология-Новосибирск» в процедуре банкротства. Сейчас идет работа абонентского отдела. Каждому жителю будут присвоены новые лицевые счета. Тот расчетный счет будет существовать, пока потребитель не закроет задолженность и не подаст заявление о закрытии старого расчетного счета, — ранее на пресс-конференции сообщил руководитель МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков.

Смена регоператора в платежных приложениях и документах проходит автоматически, жителям не нужно оформлять дополнительные документы.

Ранее новосибирцы заметили, что в Центральном округе есть перебои с вывозом мусора. Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов взял ситуацию на контроль.

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НовосибирскМусорРегоператор ТКО
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