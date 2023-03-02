На улицах Новосибирска начали продавать мимозы — где найти желтые весенние цветы

В Новосибирске началась продажа веток мимозы - традиционных цветов к 8 Марта. Несколько точек появились на правом берегу города.
НГС заметил прилавки с ветками мимозы на площади Калинина у станции метро «Заельцовская». Одна из продавщиц праздничных цветов рассказала, что свой прилавок с ветками мимозы она разместила сегодня, 2 марта.
По словам продавца, в прошедшие годы торговля цветами стартовала 1 и 2 марта. Маленький букет веток обойдется новосибирцу в 100 рублей, большой - в 200 рублей.
На второй точке по торговле цветами НГС сообщили, что стоимость веток мимозы составляет от 200 до 500 рублей. Сфотографировать праздничные цветы корреспонденту издания не дали.