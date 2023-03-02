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На улицах Новосибирска начали продавать мимозы — где найти желтые весенние цветы

Первые прилавки появились на правом берегу города

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НГС заметил прилавки с ветками мимозы на площади Калинина

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В Новосибирске началась продажа веток мимозы - традиционных цветов к 8 Марта. Несколько точек появились на правом берегу города.

НГС заметил прилавки с ветками мимозы на площади Калинина у станции метро «Заельцовская». Одна из продавщиц праздничных цветов рассказала, что свой прилавок с ветками мимозы она разместила сегодня, 2 марта.

По словам продавца, в прошедшие годы торговля цветами стартовала 1 и 2 марта. Маленький букет веток обойдется новосибирцу в 100 рублей, большой - в 200 рублей.

Ветки мимозы продают перед Международным женским днем

Ветки мимозы продают перед Международным женским днем

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На второй точке по торговле цветами НГС сообщили, что стоимость веток мимозы составляет от 200 до 500 рублей. Сфотографировать праздничные цветы корреспонденту издания не дали.

Ежегодно ветки мимозы начинают продавать весной перед Международным женским днем. Кроме мимозы, на 8 марта для сибирячек покупают тюльпаны — в середине февраля стоимость такого цветка в некоторых магазинах составила 130 рублей.

8 МартаМимозаПраздникПродажа цветов
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