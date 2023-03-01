Перенесли на неопределенный срок: в Новосибирске отменили проверку сирен

Вчера мы писали о том, что в сибирских городах и в других регионах России по радио и телевизору объявили воздушную тревогу. В МЧС сообщили, что это был взлом. От жителей НСО в этот раз обращений не было, но неделю назад ложную воздушную тревогу слышали по радио в Новосибирске.