Перенесли на неопределенный срок: в Новосибирске отменили проверку сирен

Сегодня, 1 марта, в Новосибирске не завоют сирены, как сообщалось ранее. Проверку решили перенести на неопределенный срок. Информацию подтвердили НГС в МЧС по региону.
— Сирен сегодня не будет. Проверка систем оповещения перенесена на неопределенный срок в связи со сложившейся ситуацией, — объяснили в новосибирском МЧС.
В МЧС уточнили, что за организацию проверки отвечает правительство НСО, но на момент публикации официальных сообщений от областных властей не появилось.
В официальном паблике одного из районов Новосибирской области сообщили, что запуск электросирен, который был запланирован на 1 марта, перенесен, о дате и времени проверки пообещали оповестить дополнительно.
— Комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен (громкоговорителей), замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) перенесена на более поздние сроки, — говорится в сообщении.
Вчера мы писали о том, что в сибирских городах и в других регионах России по радио и телевизору объявили воздушную тревогу. В МЧС сообщили, что это был взлом. От жителей НСО в этот раз обращений не было, но неделю назад ложную воздушную тревогу слышали по радио в Новосибирске.