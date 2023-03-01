Сегодня в Новосибирске завоют сирены — зачем их включат

Сегодня утром, 1 марта, в Новосибирске завоют сирены, сообщило правительство Новосибирской области.
— В 10:40 по местному времени сработают сигналы электросирен и системы оповещения населения. Жителям рекомендовано соблюдать спокойствие и заниматься своими повседневными делами, — отметили в официальном телеграм-канале правительства «Новосибирь».
На экранах телевизоров и радио на время плановой проверки прекратят вещания программы. Их заменят сигналом гражданской обороны. Сирены предназначены для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
На прошлой неделе воздушная тревога включилась на новосибирском радио. В МЧС России сообщили, что произошедшее было хакерской атакой.