«Фигуры стали падать»: ледовый городок досрочно закрыли на Михайловской набережной — объясняем почему

На Михайловской набережной в Новосибирске закрыли ледовый городок. Как сообщил НГС индивидуальный предприниматель Сергей Машаров, аттракцион завершил свою работу раньше запланированного срока из-за погоды, которая установилась в городе 24 февраля. В этот день в Новосибирске пошел дождь.
— Конечно, раньше, чем планировали. Вчера была теплая погода, шел дождь. Почему и закрылись. Фигуры стали падать, арки упали на горках, — рассказал Сергей Машаров. — Горки неприспособленные для катания, внешний вид фигур полностью пропал.
По словам Сергея Машарова, до 10 марта специалисты планируют разобрать аттракцион, после чего займутся вывозом материалов. Сроки работы городка зависят от погоды, и сейчас допуск детей на аттракцион может быть опасным для их здоровья.
— Мы не можем детей допускать, это уже опасно для жизни. Иногда он работал в городе до 8 марта, — сказал специалист.
Отметим, ледовый городок достроили на Михайловской набережной 29 декабря. Аттракцион посвятили юбилею Новосибирска, которому в 2023 году исполнится 130 лет. Изначально планировалось, что он будет работать в городе до марта этого года.
Кроме ледового городка, на Михайловской набережной в Новосибирске находится самый большой каток в России. Он растянулся от парка «Городское начало» до пристани Речного вокзала.
Накануне в Новосибирске семейная пара узнала пол своего будущего ребенка во время публичной гендер-пати на Михайловской набережной. Аттракцион показал родителям цвет, который символизирует гендерную принадлежность ребенка. Действие на набережной смог застать НГС.