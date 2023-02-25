«Фигуры стали падать»: ледовый городок досрочно закрыли на Михайловской набережной — объясняем почему

Накануне в Новосибирске семейная пара узнала пол своего будущего ребенка во время публичной гендер-пати на Михайловской набережной. Аттракцион показал родителям цвет, который символизирует гендерную принадлежность ребенка. Действие на набережной смог застать НГС.